Cómo se sabe, no se pudieron jugar las dos primeras fechas del Torneo Apertura debido a que no existían las garantías por parte de las autoridades policiales ante las marchas que se vienen dando en distintas ciudades del Perú. Lo mismo pasó con la fecha 3. El último martes se decidió que no se juegue este fin de semana.

Ante eso, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con Agustín Lozano a la cabeza y junto a Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, acudieron este miércoles a la PCM a explicar la importancia que significa que se pueda iniciar el torneo.

Tras una media hora de reunión con el premier Alberto Otárola, se llegaron a acuerdos y el primero es que este fin de semana se juega la fecha 3 a puertas cerradas.

A continuación, algunas cuestiones que se darán, otras que aún están por resolverse y unas más que quedan en el aire.

¿Cómo se juega la fecha 3?

Sí. Tal como lo dijo Alberto Otárola, vuelve el fútbol. “El gobierno ha decidido apoyar la reanudación y habrá fútbol a partir de este fin de semana. Se van a conceder los permisos inicialmente se van a dar con los estadios cerrados”, aseguró el premier.

La Federación explicó lo que significa para el deporte que se pueda jugar el torneo local, todo lo que gira alrededor de la Liga 1, mientras que la presencia de Juan Reynoso fue para explicar cómo la falta de partidos perjudica a los futbolistas y por ende a la selección peruana.

“Este inicio, la Liga 1 se juega sin público y aplica para todo el país. El primer día de la semana entrante conversaremos para ver si el Ministerio del Interior autoriza que la siguiente fecha se juegue con público”, contó Agustín Lozano sobre lo acordado con PCM.

Sporting Cristal recibe a Alianza Lima este sábado. El cuadro celeste incluso ya había empezado a vender entradas, pero ningún hincha podrá acceder al recinto. Esto provocará una importante pérdida de dinero para el cuadro rimense. Sin embargo, desde el Rímac consideran que si bien no es lo mejor porque es un golpe a su economía, saben que se tiene que empezar a jugar porque la Copa está cerca, según pudimos conocer.

“Las medidas están garantizadas por parte de la policía”, cometa Lozano. Se debe armar un plan para garantizar el traslado de los equipos hacia los estadios y resguardar el escenario. Por eso la Liga 1 cambió la programación y solo se jugará un partido en Lima por día. Duelo del Boys pasó para el lunes y Muni jugará el martes.

Deporte Total pudo saber que para el Cristal-Alianza de este sábado se necesitaba un mínimo de mil policías para garantizar el orden, desde velar por el comportamiento de las barras hasta resguardar el Estadio Nacional. Que se juegue a puertas cerradas y en el Alberto Gallardo a las 10 de la mañana hace que esta cifra se reduzca, con lo que no afectaría mucho a los planes que tenga la Policía para controlar las posibles marchas.

En el Cusco había una orden de la prefectura de que no habrá fútbol hasta la quincena de febrero. Esa medida tendrá que ser revocada por las nuevas disposiciones que establezcan las autoridades, ya que este viernes debe jugar el Cusco FC vs. Sport Huancayo.

¿Se presentarán los 8 clubes que anunciaron que no iban a jugar?

“Los clubes tendrán que reunirse y ver qué decisión toman”, nos dicen desde la ADPF. En efecto. El tema de los derechos televisivos es el gran problema para resolver ahora. Los ocho clubes que hace unas semanas hicieron pública su posición de no jugar mientras se mantenía la Medida Cautelar que prohibía la transmisión de los partidos por parte del Consorcio aun cuando tres clubes tienen contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú hasta el 2025.

Alianza Lima, Universitario, Melgar, Cienciano, Boys, Municipal, Cusco FC y Binacional aseguraron que no jugarán la Liga 1. Luego la Medida Cautelar tuvo una variación, con lo que la FPF era quien autorizaba qué señales podían transmitir los partidos, por lo que Universitario, Boys y Municipal quedaban ‘liberados’ para poder jugar.

Deporte Total tiene conocimiento que la FPF no va a retroceder en nada en cuanto a los derechos. Es decir, solo autorizará a cremas, chalacos, ediles y a Mannucci, a que sus partidos sean transmitidos por Gol Perú. Los demás deben ser televisados por DSports y Best Cable, tal como ha sido anunciado. Aunque respecto a esto, aún no se ha dicho nada de los canales que los transmitirán ni el costo de la suscripción. Consultamos con la casa televisora DTV y se comprometieron a hacer pública esa información en la brevedad.





También pudimos conocer que algunos clubes se van a presentar, como es el caso de Universitario. Ya lo había dicho Jean Ferrari en una entrevista con Nativa. “El club no va a ser afectado deportivamente. Si tenemos que jugar un fin de semana, vamos a jugar”, dijo. Esa posición se mantiene hasta hoy.

De no presentarse, serán declarados perdedores por WO, tal como lo confirmó el abogado de la FPF Carlos Caro en entrevista con El Comercio. Anoche se reunieron en un hotel de San Isidro los ocho clubes para ver qué medidas tomarán. Según lo que trascendió, solo Alianza Lima mantendría la postura de no presentarse. Consultamos con miembros de la directiva, pero no tuvimos respuesta.

Las Licencias de Municipal y Binacional

El otro gran tema que aún no se ha resuelto es las Licencias A qué se le han quitado a Deportivo Municipal y Binacional. Es decir, ambos equipos no podrían jugar el torneo sin esa licencia. Sin embargo, ambos clubes han presentado las apelaciones del caso para que puedan tener el OK para jugar. Según nos dijeron allegados a los clubes que con estas apelaciones, los clubes pueden ser parte del torneo, hasta que se resuelva sus casos o hasta que subsanen las faltas que han cometido.

Sin embargo, según el reglamento, que la sanción quede suspendida depende del Tribunal para no “causar perjuicios de imposible o difícil reparación”, con lo que se entiende que depende del Tribunal de Licencias permitir si pueden jugar este fin de semana.

En el caso de Municipal se trata de una supuesta deuda fiscal mayor a los 400 mil soles. Mientras, del cuadro de Juliaca se trata de pagos pendientes que también superan esa cantidad.

En diciembre pasado, el Sport Boys perdió también su licencia, pero tras hacer un nuevo trámite, logró el pasado 26 de enero obtener la Licencia A, con lo que puede participar del torneo. Lo que está pendiente con el cuadro chalaco es una posible sanción de resta de puntos del torneo pasado, lo que haría que clubes como Ayacucho FC pueda jugar el torneo de este año.

Así, así va a iniciar la Liga 1. Con muchas dudas en su organización y en medio de una crisis social en muchas ciudades de nuestro país.

