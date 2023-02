Hasta en la liga de mi barrio hay fútbol. Mientras, en el Alberto Gallardo suena el pitazo final de un partido que ni siquiera empezó. Y es Walk Over de la Liga 1 en su ‘flamante’ jornada inaugural. Sporting Cristal ‘goleó’ 3-0 a Alianza Lima con goles de nadie y suma tres puntos por una victoria que logró con una firma.

Culpables, todos. Responsables, unos más que otros. Pero que una liga de fútbol profesional empiece peor que el torneo de barrio dice mucho de hacia a donde vamos. Porque mientras no se sienten a conversar/negociar, no habrá nada. O mientras se siga discutiendo con leyes, contratos, reglamentos y medidas cautelares sobre la mesa, pero cero de sentido común en las cabezas, nada de esto avanzará.

Quizás pronto se llegue a jugar, pero poco se habrá solucionado. Es una vergüenza que un clásico como Cristal-Alianza para jugarse a estadio lleno, con jugadores de selección, algunos mundialistas, con la Copa Libertadores en el horizonte y luego de tres meses sin jugar, no pueda darse por temas ajenos al deporte en sí.

Final del partido: Cristal derrotó por W.O. a Alianza Lima por la fecha 3 de la Liga 1 2023. pic.twitter.com/ZEy1xzXy1u — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) February 5, 2023

Qué si los derechos de TV le corresponden a uno o al otro, que si lo negocias tu o yo, que si me pagan más o menos. Son millones en la mesa que hacen que las posturas sean tan distintas como para ponerse de acuerdo. Pero no se trata de un organismo, la Federación Peruana DE FÚTBOL, la que debe velar por la buena práctica del deporte. Y hasta hoy su presidente Agustín Lozano no ha salido a decir absolutamente nada.

“Ese es otro tema. Es un tema estrictamente legal al que yo no entro. Los temas legales los dejó ahí”, dijo el pasado miércoles a su salida de Palacio de Gobierno. Si el presidente de la Federación Peruana de Fútbol no habla del tema, cinco WO en seis partidos del campeonato que organiza pueden hablar por él.

No se jugó Alianza Lima no se presentó al estadio Alberto Gallardo y perdió por 'walkover' ante Sporting Cristal. (Video: Liga 1 MAX)

Y de parte de los clubes también. Que sean claros como lo fue -quizás sin quererlo- César Torres del Fondo Blanquiazul-. ¿Su objetivo es recuperar sus derechos de TV o sacar a Agustín Lozano? ¿Es mejor para ellos caminar al borde de la cornisa del descenso a tener un camino menos riesgoso desde el lado deportivo? ¿Sus patrocinadores estarán de acuerdo con que no se exponga su marca un domingo de fútbol ante miles de hinchas que extrañan ver jugar a su equipo?

Y dice mucho la actitud del señor Torres. Si hay una forma de intentar sacar a Agustín Lozano, no creo que sean con arengas en su contra. Cuando es momento de explicar, de dar razones -como lo han hecho en sus conferencias y comunicados-, palabras como la del directivo del Fondo Blanquiazul no suman, al contrario, le dan un arma a la FPF para que señalen y digan que el discurso contra el presidente parece más personal que dirigencial. Y, por cierto. Nuevamente el Fondo Blanquiazul es protagonista en Alianza Lima. Nunca se les creyó discurso de que “no toman decisiones, solo sugieren”. Ahora nuevamente han mostrado su verdadero rostro. Y hasta hoy, no se lee una disculpa al hincha blanquiazul por lo del 2020.

¿Hay fútbol? Primer Ministro aseguro que este fin de semana se jugará la Liga1 (Video: TV Perú)

Todo mal

Vergonzoso también porque cuando parecía que Gol Perú podía transmitir el partido de Universitario, finalmente cuestiones legales lo impidieron y el encuentro tuvo que trasladarse a las redes sociales del club donde abiertamente se ofende a otro equipo.

No puedes salir al campo con un letrero que diga: “Hagamos del Perú un solo equipo”, y luego la voz que te representa -las redes sociales representan a la institución-, se burla se otro equipo sin que, hasta el momento que se escriben estas líneas, haya una disculpa del cuadro crema.

Rochoso lo del narrador del partido de Universitario vs. Cantolao. 👎 pic.twitter.com/DpTEBTeqIG — Enmanuel Villanueva (@enmavipa) February 4, 2023

Vergonzoso también porque solo se ha jugado uno de cinco partidos en tres días del calendario de ¿fútbol?, y para las redes sociales de la Liga parece que nada malo estuviese sucediendo. Bonito el cielo cusqueño, definitivamente. Lindo el paisaje de Cajamarca, por supuesto. Siempre lo fueron.

Pero tanto miedo existe a publicar la palabra Walk Over / WO o decir no se presentó. No ha sido mencionado en ninguno de los tuits ni publicaciones de Facebook e Instagram. Es información y si desde @LigaFutProf tampoco informan -o no quieren hacerlo-, también habla en contra de ellos.

¡𝗣𝗲𝗱𝗮𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗲𝗹𝗼! 🌠



Una postal que nos dejó la entrada en calor de @Dep_Garcilaso en la #Liga1Betsson 2023.



📸 @Dep_Garcilaso pic.twitter.com/l5x5SqLdvJ — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) February 5, 2023

Todo mal porque Juan Reynoso debe llamar a una convocatoria para los amistosos de marzo ante Alemania y Marruecos y hasta hoy solo ha visto un partido, un 4-0 de Universitario sobre Cantolao a puertas cerradas en el Monumental.

Hoy debía estar en el Gallardo viendo a Jesús Castillo, convenciéndose de Jairo Concha y confirmando su gusto por Bryan Reyna. Pero en el estadio rimense apenas tuvo ver sonrisas y saludos celestes, que más tiempo estuvieron en el campo en el calentamiento que en el ‘partido’ ante Alianza.

El técnico Juan Reynoso mostró preocpación por reinicio de la Liga1 (@fpfplay)

Así se está ¿jugando? nuestra Liga 1. Más que un torneo de fútbol parece una competencia de fuerza donde ninguno da su brazo a torcer sin darse cuenta que el que muere es el deporte en sí. Una vergüenza total.

Al menos queda el fútbol de loza, de pista, que hasta mi casa se oyen los pitazos de un árbitro que sabe más de defenderse que de cobrar faltas, pero se está jugando. Al menos nos queda el fútbol de barrio, que muchas veces tanto parecido tiene a lo que llamamos Liga 1.

