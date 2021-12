Conforme a los criterios de Saber más

El dato es demoledor, pero refleja nuestra realidad: desde 2005, año en el que se juegan fases previas -en 2017 empezó el formato con más de una fase-, solo cuatro veces los clubes peruanos han podido llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un oasis en medio del desierto llamado fútbol peruano. Universitario lo hizo en 2006, Cienciano en 2008, Juan Aurich en 2014 y Melgar en 2019. Y ahí dejamos de contar. Diecisiete años, escasas alegrías y muchas derrotas es la mochila que cargarán César Vallejo (Fase 1) y la ‘U’ (Fase 2) en la edición de la Copa que se aproxima.

Este lunes se realizó el sorteo. Y los dos equipos mencionados la tienen difícil. Vallejo enfrentará a Olimpia de Paraguay y si gana, chocará con Atlético Nacional. De acceder a la tercera ronda, enfrentarán a Fluminense de Brasil o el tercer representante de Colombia (Deportivo Cali o Millonarios).

Peruanos en Copa

fases previas Fase Resultado 2005 previa Chivas 3-1 Cienciano

Cienciano 1-5 Chivas Eliminado 2006 previa Nacional 2-2 Universitario

Universitario 0-0 Nacional Clasificado a grupos 2007 previa América 5-0 Cristal

Cristal 2-1 América Eliminado 2008 previa Cienciano 1-0 Wanderes

Wanderes 0-0 Cienciano Clasificado a grupos 2009 previa Cristal 2-1 Estudiantes

Estudiantes 1-0 Cristal Eliminado 2010 previa Aurich 2-0 E. Tecos

E. Tecos 1-2 Aurich Clasificado a grupos 2011 previa Alianza 0-2 Jaguares

Jaguares 2-0 Alianza Eliminado 2012 previa Arsenal 3-0 Huancayo

Huancayo 1-1 Arsenal Eliminado 2013 previa Tolima 1-0 UCV

UCV 1-1 Tolima Eliminado 2014 previa Cristal 2-1 Paranaense

Paranaense 2(5)-1(4) Cristal Eliminado 2015 previa Alianza 0-4 Huracán

Huracán 0-0 Alianza Eliminado 2016 previa UCV 1-1 Sao Paulo

Sao Paulo 1-0 UCV Eliminado *** 2017 1

2 Municipal 0-1 IDV

IDV 2-2 Municipal

Capiatá 1-3 Universitario

Universitario 0-3 Capiatá Eliminado

Eliminado 2018 1

2 O. Petrolero 2-0 Universitario

Universitario 3-1 O. Petrolero

Wanderes 1-1 Melgar

Melgar 0-1 Wanderes Eliminado

Eliminado 2019 1

2

3 La Guaira 1-0 Garcilaso

Garcilaso 2-1 La Guaira

Melgar 1-0 U. de Chile

U. de Chile 0-0 Melgar

Melgar 2-0 Caracas

Caracas 2-1 Melgar Eliminado

Avanzó

Clasificado a grupos 2020 1

2

2 Carabobo 1-1 Universitario

Universitario 1-0 Carabobo

Universitario 1-1 C. Portero

C. Porteño 1-0 Universitario

Barcelona 4-0 Cristal

Cristal 2-1 Barcelona Avanzó

Eliminado

Eliminado 2021 1

2 UCV 0-0 Caracas

Caracas 2-0 UCV

Gremio 6-1 Ayacucho

Ayacucho 1-2 Gremio Eliminado

Eliminado

Universitario va por el mismo camino. Los cremas esperan a su contrincante que saldrá del choque entre Barcelona de Ecuador, semifinalista de la Copa en la edición de este año, y Montevideo City Torque de Uruguay. Un equipo histórico y uno que está empezando a construir su camino de la mano del City Football Group, el grupo que tiene clubes en todo el mundo y uno de ellos es el poderoso Manchester City de la Premier League.

Los merengues, que ya empezaron su pretemporada, buscarán llegar a zona de grupos, algo que en los últimos años les ha sido esquivo. En 2017 perdieron ante Capiatá en fase 2; en 2018, frente a Oriente Petrolero en primera ronda. El año pasado, con Gregorio Pérez, superaron la fase 1 venciendo a Carabobo pero en la siguiente no pudieron contra Cerro Porteño. El 2022 será la revancha del técnico uruguayo al mando del elenco merengue.

El camino está marcado. La ‘U’ irá a Montevideo o Guayaquil entre el 22 y 24 de febrero para disputar la ida y luego jugará la vuelta en el Monumental entre el 1 y 3 de marzo. Pero, ¿cómo está el presente de ambos equipos? ¿En el papel quién sería un rival más “factible”, si es que la palabra cabe para un equipo peruano? Deporte Total conversó con periodistas de Uruguay y Ecuador para conocer más a fondo cómo están Torque y Barcelona.

Alianza Lima tiene en mente una nueva imagen para el equipo en el 2022 y una de las novedades es el diseño de la camiseta.

Torque, un club fundado en el baño de un supermercado

La historia podría encontrarse en las historias de las fundaciones de clubes sudamericanos a principios del siglo XX, pero ocurrió en 2007. En un baño del Mercado del Puerto de Montevideo dos hombres eligieron el nombre del club: Club Atlético Torque. “El nombre lo elegí yo. Soy técnico electromecánico y torque significa un momento de fuerza. Estábamos con Raúl Aquino (uno de los fundadores), me preguntó cómo le podíamos poner al equipo y le dije, ‘pongámosle Torque’”, contó en una entrevista Marcelo Yaurreche, el otro fundador.

El club empezó en la Liga de Punta Carretas. En la temporada 2008-09 dio el salto a la Segunda División Amateur de Uruguay, el tercer y último escalón dentro del fútbol local. Y ahí empezó el duro camino. En julio de 2012, luego de cuatro años en el amateurismo, Torque logró su ascenso a la profesional al salir campeón. Esa temporada siguiente estuvo a punto de hacer historia y ser el primer equipo en ascender a Primera División después de una sola temporada en Segunda. Pero no se dio.

Un día el cuento cambió abruptamente. En 2015 el club se convirtió en una Sociedad Anónima Deportiva y le cedió los activos al grupo de empresarios del City Football Group, que dos años más tarde se hicieron cargo del proyecto, modificó su nombre (ahora se llama Montevideo City Torque) y también el escudo para respetar la estética que distingue a todos los clubes del Grupo. Del baño de un mercado a ser un tentáculo más del gigantesco y poderoso pulpo futbolístico que es el City Group.

Complejo deportivo de Montevideo Torque.

La inversión llegó en 2017, cuando el equipo uruguayo disputaba la Segunda División y la última. Ascendió a Primera y desde entonces el crecimiento fue constante. “Cambió un poco el fútbol uruguayo con un estilo de conducción deportiva e institucional”, nos cuenta Enrique Arrillaga, periodista del diario El País. “Han hecho grandes inversiones. Primero hicieron un complejo deportivo con canchas y ahora tienen otro que se denomina Montevideo City Football Academy, que tiene campos de césped natural y sintética. Ahí trabajan los juveniles, el fútbol femenino y el plantel profesional”, agrega.

“Es de las instituciones modelo en Uruguay”, afirma Eduardo Castro de Radio Oriental. “ Es un equipo muy vertical, siempre trata de rotar la pelota y jugar por las bandas. No es posicional. Pero sí juegan desde el arquero, con los defensas, hasta llegar al área contraria. Un equipo netamente ofensivo con su propuesta de juego ”, añade.

Con una identidad de juego definida, más allá de los técnicos que pasaron, el Montevideo City Torque disputó este año una fase de grupos de Copa Sudamericana por primera vez y en el 2022 debutarán en la Copa Libertadores. “A mi gusto, creo que le falta un centrodelantero. Ha tenido varios delanteros importantes como Gustavo del Prete, que ahora está en Estudiantes de La Plata, pero no son goleadores de área”, analiza Arrillaga.

El torneo uruguayo terminó la primera semana de diciembre y el City Torque quedó en el quinto lugar, por lo que accedió a la fase 1 de la Copa. Por lo pronto no hay ningún refuerzo oficializado, pero no hay duda de que abrirán la billetera para que su primera participación en el certamen más importante de clubes a nivel de Sudamérica sea recordada por siempre.

La ida ante Barcelona de Guayaquil se jugará el 9 de febrero seguramente en el Estadio Centenario -el City Torque no tiene estadio propio- y la vuelta será el 16 del mismo mes en Guayaquil.

Barcelona, el semifinalista que la pasa mal

Barcelona sorprendió al continente este año al llegar a semifinales de la Copa Libertadores, un logro que ya consiguió seis veces: en 1971, 1972, 1986, 1992 y 2017; pero que no iguala las hazañas de 1998 y 1990, en ambos siendo finalista. Fundado en 1925 en Guayaquil por un grupo de jóvenes del Barrio del Astillero en la casa de Eutimio Pérez, un catalán de nacimiento. Por eso el nombre del club es idéntico al Barza de España.

Un cuadro histórico, más campeón del fútbol ecuatoriano, su presente no es tan bueno. De hecho, tras levantar su título 16 el año pasado, fue el que mejor se reforzó para esta temporada. Pero, más allá de lo hecho en la Copa, quedó cuarto en la tabla acumulada (fue segundo en la primera fase y noveno en la segunda) por lo que clasificó a la próxima edición en la fase 1.

“Barcelona termina muy mal el campeonato. Después de perder con Flamengo se vino abajo. Al inicio de temporada jugaba muy bien, era un equipo ofensivo, una buena defensa, pero en la última parte tuvieron un bajón de todo el equipo”, nos señala Gaby Moreira, periodista Radio Play FM de Ecuador.

#RenovacionesBSC 📄



Víctor Mendoza, 4 años ✍️

Pedro Pablo Velasco, 3 años ✍️ pic.twitter.com/NIF9cGq4lo — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 21, 2021

“ Ha tenido muchos problemas en cuanto a su juego. Por el plantel que armó era el candidato al bicampeonato, ya que habían sido campeones en 2020 con un plantel bastante corto, con muchas limitaciones. Al comienzo era un candidato fuerte, pero tuvo problemas en su juego, con jugadores que bajaron mucho su nivel, el entrenador Fabián Bustos no le encontró la vuelta, tuvo malos planteamientos, malas decisiones. Perdió puntos de forma increíble contra rivales que, en el papel, eran inferiores ”, agrega Gabryel Pachecho, colega de Diálogo Deportivo de Radio Caravana 750 AM.

Después de una campaña buena (por la Copa) y mala (por la liga), Fabian Bustos estuvo a punto de dejar el cargo. Incluso se buscó técnico en Argentina pero no se llegó a ningún acuerdo con nadie. Por ello, todo indica que se va a quedar pese a que no es del agrado de la directiva. “Es un técnico defensivo, pero Barcelona se defendió muy mal este año. Es esa clase de entrenadores que cuando el rival es superior, te plantea el partido muy atrás, casi que metido en su propio arco. Trata de hacerse fuerte así y contragolpear. Pero este año esa característica no le salió, salvo en la Copa”, analiza Pacheco.

En cuanto a refuerzos, según nos indica el hombre de prensa, serán pocos. A la idea de mantener el plantel de este año se le suma los grandes problemas económicos. Según los de prensa, Erick Castillo y Cristian Penilla, dos atacantes de mucha jerarquía y fortaleza física, retornarán a la institución. “ Por ahí se buscaría uno o dos más, no se va a contratar mucho. Tampoco saldrán muchos jugadores de la plantilla. Matías Loyola, que es un símbolo, se va junto a Gabriel Márquez. También hay que esperar a ver qué sucede con otros jugadores como William Riveros, Carlos Garces, Michael Hoyos y Sergio López, que llegaron con gran cartel para el 2021 pero no rindieron. Tienen contrato pero se está analizando sus situaciones ”.

De acuerdo a Moreira, la pretemporada del conjunto ecuatoriano empezará la próxima semana. Los jugadores deben presentarse para las pruebas médicas y empezar a trabajar lo que será la temporada 2022.

Estos son los dos clubes que serían rivales de Universitario de Deportes en la fase 2 de la Copa Libertadores. Un club debutante pero con un proyecto sólido detrás y un histórico que no la pasa bien económicamente. ¿Quién será el contrincante? Que corran las apuestas.

