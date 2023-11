— Primero, ¿por qué viajaste a Estados Unidos y no estuviste con el grupo en Matute? ¿Qué se puede saber de tu estado de salud?

Viajé por un problema de salud que me detectaron a tiempo, gracias a Dios. Cuando el doctor me habló fue claro: se tiene que hacer una operación de urgencia porque se trataba de un mixoma en el corazón y había riesgo de desprendimiento. Era mi vida o estar presente en los dos partidos finales. Pero nunca dejé de confiar en el equipo. Y, sobre todo, creer en el trabajo de Jorge (Fossati) y en los jugadores. Sabía que iban a estar a la altura.

— ¿Es verdad que tuviste una videollamada con el ‘profe’ Fossati antes de las finales y te prometió el campeonato?

Le envié un mensaje que creo fue muy emotivo y me respondió de inmediato, casi con lágrimas. Estamos en la misma sintonía. Nos ha devuelto jerarquía.

— ¿A quién se le ocurrió llevar a Piero Alva, el ‘Puma’ Carranza y ‘Coco’ Araujo, tres buques insignias que solo ganaron finales en la ‘U’ ante Alianza?

Me había quedado pensando en la falta de respeto del arquero de ellos (Ángelo Campos), cuando ingresó a nuestro campo con la bandera de su equipo, provocándonos, y la Comisión de Disciplina de la FPF se lavó las manos. Le dimos varias vueltas. Se me ocurrió responder con calidad e integrar a la delegación en la visita a tres futbolistas que marcaron una época, que les trajeran buenos recuerdos y más aún en su cancha. Además, el ‘Puma’, Piero y ‘Coco’, tres símbolos, trabajan en el club, así que fueron ellos. Y funcionó de maravillas.

— Dijiste a tu círculo más cercano, tras el campeonato: “Estoy flotando”. ¿Cuál es la frase que definiría este título tan esperado?

Una palabra diría: Planificación. Este campeón se planificó.

— Tú eres muy hincha y eres, además, abiertamente antiAlianza. ¿Este título es una revancha personal?

Más que un castigo para ellos, este campeonato sirve para demostrar que en el fútbol nada está dicho, que el que tiene más dinero no es el que siempre gana. Ni el que más habla. Eso eso es lo lindo de este deporte: hoy la conformación de un gran plantel venció a un solo de individualidades. La ‘U’ no es solo un buen equipo, es un gran vestuario.

— ¿Ustedes pedirán la inhabilitación de Matute tras lo ocurrido el miércoles, las bengalas y el apagón?

Queremos una sanción, pero se lo dejamos al Mininter. No pasó nunca en la historia del fútbol peruano y se ha podido convertir en una tragedia. Esto ha dejado una mancha a nivel nacional e internacional.

— Ureña contó que se queda tres años. ¿Riveros? ¿Qué se puede adelantar de quienes sí renovaron ya con la U?

Esas renovaciones ya están. Ureña, te lo dije cuando lo fichamos, es un león. Vino a ganarlo todo. Lo mismo que Riveros, una gran oportunidad que se nos presentó y ahí están los resultados. Faltan unos cuantos pero vamos por buen camino. La base del campeón se va a quedar.

— ¿Están cerrados los regresos de Ruidíaz y Trauco para el 2024? Entiendo que tú has hablado con ellos.

No lo hemos visto aún porque estamos dando prioridad a los campeones primero, pero no descarto más adelante nada. Ambos son jugadores del club.

— ¿Es sencillo lo de Ruidíaz?

No, porque tiene contrato en Seattle. Pero vamos a ver. Va a depender mucho de lo que Raúl pueda hacer. Como en el caso de Edison (Flores), quizá él negociar con su club y luego entramos nosotros.

— ¿Es cierto que la ‘U’ le hará una oferta formal a Yotún?

Sí. Lo queremos. Y a mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa: imagínate ese mediocampo, con Rodrigo, Piero, Martín. Vamos a ver.

— Hoy son más de 30 mil socios adherentes. ¿Cuántos esperan para el verano, el inicio del año Centenario?

Los adherentes han sido claves en el crecimiento institucional de este año, es un programa que ha funcionado perfecto, y mientras más seamos más rápido pagaremos la deuda concursal que es a lo que apuntamos para el 2024, empezar a pagarla.

— ¿Salir bicampeón en el Centenario o pelear un torneo internacional?

No nos adelantemos, hoy hay que celebrar, después de diez años de sequía ganar este campeonato, de visita, ante el eterno rival es un sueño hecho realidad. Además, volvimos a salir campeones con las Leonas en el fútbol femenino. El vóley jugará la Liga y la Reserva ya está en la final. No vamos a prometer nada que no podamos cumplir, solo trabajo. Nada más.