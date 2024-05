Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se pronunció tras el empate 0-0 del equipo crema ante Cienciano en la penúltima jornada de la Liga 1. El dirigente destacó el alto rendimiento del equipo a pesar de los recientes desafíos tanto en la Copa como en el torneo local.

“El día sábado será una fecha de infarto, hay que disfrutarla”, adelantó desde la zona mixta del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

“Me quedo con el rendimiento del equipo, en un muy alto nivel, viniendo de partidos difíciles en Copa y en el torneo local, el desgaste está, pero me saco el sombrero por los muchachos, por el comando técnico,” expresó Ferrari, resaltando el esfuerzo y compromiso del plantel y cuerpo técnico en una etapa crucial del campeonato.

El directivo crema también hizo un llamado a estar atentos ante posibles controversias arbitrales en la última fecha del torneo.

“Siempre hay jugadas polémicas, seguramente vendrán los análisis. En esta última fecha hay que estar atentos en general para que no pasen cosas que puedan generar más polémica. Hay que estar atentos para que no se hable en la semana de los temas arbitrales, sino del buen rendimiento de lo que está haciendo la ‘U’,” comentó, subrayando la importancia de que el enfoque permanezca en el desempeño del equipo y no en decisiones arbitrales.

Con la Liga 1 llegando a su conclusión, Universitario de Deportes se prepara para una jornada final decisiva. El cuadro estudiantil está empatado en puntos con Sporting Cristal y tiene a Melgar a solo dos puntos con tres en juego.