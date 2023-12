¿Se queda Fossati todo el 2024?

Una semana después del conseguido el histórico campeonato en Matute, Jorge Fossati inició una press tour veloz, dada la inminencia de su viaje: volvía a Uruguay ese sábado, celebraba en familia su cumpleaños 71 y tenía que dejar todo listo para arrancar la pretemporada el 18 de diciembre. Hablaba con seguridad y cierta alegría, pero había en él un tono reflexivo que miraba el inmediato futuro, como si estuviera en una junta médica que diagnostica el siguiente paso para curar al paciente: “Vamos a mantener la base del campeón”, dijo. “Necesitamos uno por línea”, aseguró. “Lo que puedo prometer es trabajo y en ese sentido, un club grande siempre tiene que prometer el campeonato”, ilusionó. No era, por supuesto, los aciagos días de selección colera absoluta de Eliminatorias. Ni de la invitación a la renuncia de Reynoso.

A los días, DT conversó con Jean Ferrari, administrador del club, quien aseguró: “Estamos en plena planificación del Centenario. Ni siquiera me he sentado a dimensionar la magnitud de ganar un título así, por la prisa. Y en el caso de Jorge, no está ni en evaluación que pueda irse a la selección”. Antes de viajar, Fossati firmó una actualización de su contrato con la U. El vínculo que tiene con el plantel es irrompible, tanto que en las últimas horas ha tenido breves charlas con el capitán, Aldo Corzo. Hasta el cierre de esta edición, nadie movía a Fossati del Monumental.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.

El caso Yotún

Sesenta mil personas llegaron al estadio el domingo en que la Liga 1 le entregaba la copa, pensando en un futbolista que ni iba a salir al campo, ni iba a celebrar el título; ni siquiera jugaba en el club. Era Yoshimar Yotún. Jean Ferrari le había dado una nota a DT y publicada ese domingo, era el viral del día. “Me encanta Yotún. El mediocampo que tendríamos con Piero, Rodrigo y Martín”, fue el textual. Desde ese fin de semana, los hinchas de la ‘U’ se han rendido al capitán celeste en redes, los tuiteros han buscado alguna argucia legal, alguna triquiñuela, alguna interpretación auténtica a las letras chiquitas de su contrato en el Rímac, y, por supuesto, la administración crema ha iniciado una negociación privada que, según información que maneja DT, “ha ilusionado al jugador”.

¿Qué se sabe hoy? Primero, que Yotún tiene contrato con Cristal y una cláusula que le permitiría salir al extranjero. Segundo, que ha autorizado a su representante, Ginafranco Revelli, escuchar la intención de la U y revisar el proyecto en concreto. Finalmente, de vacaciones con su familia, Yotún analizará todas las posibilidades del contrato -tres años y otras ventajas- y recién a su vuelta, tomará una decisión

¿Cuándo será esto? La próxima semana. En Cristal no tienen dudas: se va a quedar. En la U, en cambio, cada segundo que pasa si una declaración oficial de Yoshi, es ganancia. Y en las últimas horas Alianza se metió a la pelea.

El rival de La Noche Crema

El plan A en Universitario es concretar un rival histórico: Independiente de Avellaneda, que hoy dirige Carlos Tevez. La idea es conmemorar la final de la Copa Libertadores 1972, que enfrentó a Rojos y Cremas en choques de ida y vuelta, y homenajear a los futbolistas símbolo de esa campaña, sobre todo, a Percy Rojas, ídolo de ambas instituciones. El día elegido es el 20 de enero del 2024. Las entradas ya están a la venta desde hoy.

La camiseta del Centenario

Cinco camisetas ofrecerá Universitario y Marathon a sus hinchas el próximo 2024, año simbólico, año centenario. Se trata de cinco modelos ya aprobados por la administración y el área de marketing del club que, según pudo conocer DT, se distribuirán de la siguiente manera: los primeros días de diciembre sale a la venta la camiseta crema que usará la U como local en la temporada, un uniforme histórico que apunta a romper todos los récords de venta del club -15 mil promedio al año-. En verano será público el uniforme alterno, para jugar de visitante. Ambos tendrán un modelo exclusivo para arquero. ¿Y la camiseta del Centenario? Sale a la venta el próximo 7 de agosto, sería crema y de mangas largas. Finalmente, habría otra camiseta cuyo diseño es cas un secreto de estado, que aparecería en el mercado hacia finales de temporada 2024. Camisetas, sí, que se usarán como frac.

¿Viene Ruidíaz?

Hasta tres fuentes cercanas al entorno de Raúl coinciden: quiere volver. Lo ha comentado con Edison Flores, con Andy Polo, con Tito Urruti e incluso, hace algún tiempo, con un trabajador de Universitario, el día en que le hicieron un homenaje en el Monumental (2019). En el club, la voz autorizada del capitán Aldo Corzo, le contó hace unos meses a DT qué sabía sobre ese regreso: “Lo más importante -dijo- es que él quiera. La U es su casa, es bienvenido cuando él quiera”. Cualquier encuesta en redes sobre la posibilidad de que sea el 9 del Centenario la ganaría, sin duda, por mayoría abrumadora. Ni Gareca los días previos a Rusia.

Sin embargo, no es tan sencillo. Raúl Ruidíaz tiene contrato todo el 2024 con el Seattle Sounders de la MLS, tiene un salario altísimo/imposible de pagar por mes y además es jugador franquicia, es decir, un futbolista con beneficios y responsabilidades por encima del promedio. Como Lodeiro, cimo Busquets, como Messi. Estas condiciones hacen difícil que pueda asegurar un préstamos. “Como en el caso de Edison, dependerá mucho de él y lo que pueda negociar con su club”, dice Jean Ferrari, optimista pero los pies en la tierra. Alonso Contreras, periodista peruano en la MLS, contó en DirecTV la única posibilidad de que un préstamos ocurra: “El club que recibe al jugador debe pagar la mensualidad que hoy gana Raúl”. Habría que tener una Noche Crema cada mes para, con esa taquilla, pagar ese monto.

