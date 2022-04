Universitario de Deportes no mostró una positiva versión futbolística y se llevó una dura derrota en el Clásico ante Alianza Lima (1-4), en el Estadio Monumental. Tras el partido, Álvaro Gutiérrez, DT de la ‘U’, dio un discurso ante la prensa acerca de lo que observó en el campo, pero decidió no responder preguntas .

“Me siento dolido por la manera en que se desarrolló el cotejo. Creo que no hay esa diferencia en el marcador. El encuentro empezó de manera pareja, donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y ahí vinieron los dos goles de ellos”, indicó inicialmente el entrenador uruguayo.

“A partir de ahí, creo que jugamos desordenados, desatentos, ese 2-0 nos sacó del partido. No estuvimos claros, no fuimos precisos en el control de la pelota ni el pase. No estuvimos atentos en la presión posterior al perder la pelota. Cuando vas perdiendo en casa, con tu hinchada, esas cosas pueden pasar, y no es una excusa”, agregó el estratega.

De la misma forma, Álvaro Gutiérrez explicó que el desenvolvimiento colectivo de su plantel no fue el óptimo: “El gol que hicimos y todos nuestros intentos, fueron por individualidades. No se dieron por orden, por llegadas hilvanadas y la verdad es que me voy triste”.

“Lamentablemente este terrible resultado ocurrió en el Clásico, lo que no nos podía pasar era eso. No voy a hacer una crítica individual a ningún jugador”, sentenció el entrenador.

¿Cómo queda Universitario en la tabla?

Tras la derrota en el Clásico, Universitario se queda en la sexta posición en el Torneo Apertura 2022, con 16 puntos, a cinco del líder Cienciano. En tanto, Alianza Lima obtuvo un triunfo clave, dado que ahora tiene 11 unidades y sube a la casilla 12, alejándose de los últimos lugares de la tabla.