Universitario - Unión Comercio en vivo

Universitario visita a Unión Comercio en un duelo destacado de la duodécima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Sigue la transmisión minuto a minuto aquí.

A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS UNIÓN COMERCIO

Según la programación de la fecha, el partido se juega el viernes 19 de abril de 2024 desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Carlos Vidaurre García.

DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS UNIÓN COMERCIO

El partido Universitario vs. Unión Comercio se puede seguir por televisión a través del canal Liga 1 Max en DirecTV, Claro TV y Best Cable. Por internet se puede ver a través de DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play.