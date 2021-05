Conforme a los criterios de Saber más

Yoshimar Yotún llegó a Cruz Azul en diciembre del 2018 por unos cuatro millones de dólares. Dos años y medio después, su valía está cifrada en la presencia que tiene en el cuadro cementero, que ahora dirige Juan Reynoso. El volante peruano fue titular anoche en el 1-0 sobre Santos Laguna en la ida del Clausura 2021 de la Liga MX y está a un partido de lograr el título.

Pese a ser compatriota, Reynoso decidió que el protagonismo de Yoshimar Yotún no sería desde el titularato, pero sí desde su presencia en cada partido. Yoshi ha jugado todos los encuentros que ha disputado Cruz Azul en la campaña. Ningún jugador lo ha hecho, ni siquiera el experimentado portero Jesús Corona (20) ni el goleador Jonathan Rodríguez (20).

Esto habla dos condiciones del peruano: ha sido una campaña en la que está bien físicamente. Sin lesiones ha estado disponible siempre. Además, con solo tres tarjetas amarillas, ha estado lejos de ser suspendido.

Jugador Partidos disputados Partidos de titular Minutos Julio Domínguez 21 21 1890 Jesús Corona 20 20 1800 Jonathan Rodríguez 20 17 1636 Juan Escobar 20 19 1623 Rafael Baca 21 19 1513 Luis Romo 18 17 1472 Pablo Aguilar 19 14 1396 Roberto Alvarado 20 15 1351 Orbelín Pineda 21 15 1342 Guillermo Fernández 18 14 1276 Ignacio Rivero 18 14 1207 José Martínez 18 10 1024 Yoshimar Yotún 22 11 922 Fuente: OPTA

Sin embargo, de los 22 partidos, solo en once el peruano ha sido titular . Anoche en Torreón le tocó arrancar desde el inicio y lo hizo de gran manera, jugando de volante por izquierda, muy comprometido en la marca. Jugó 70 minutos.

El nacional fue una de las figuras del duelo de anoche. Según el portal de estadísticas Sofascore, terminó con una puntuación de 7.7, solo superado por el 8.1 de Luis Romo, el autor del gol de Cruz Azul.

“Ha sido parte importante para resolver alguna formación, un sistema”, explicaba Juan Reynoso hace unas semanas sobre siempre considerar a Yotún pero no consolidar su titularidad. Ayer, el Cruz Azul sufrió las bajas de Roberto Alvarado por una situación personal y de Bryan Angulo por lesión, y si bien ambos no juegan exactamente en el puesto del peruano, Reynoso tuvo que mover su esquema para no sentir esas ausencias.

“Yoshi ha sido el sacrificado, pero ha sido de los factores para revertir partidos”, explica Reynoso. “Tiene un peso importante que ayuda al equipo”, sentenció el técnico sobre el volante.

El peruano compite en el puesto que ocupa en la selección peruana (volante por izquierda) con el argentino Pol Fernández, el uruguayo Ignacio Rivero entre los refuerzos con los que cuenta Cruz Azul, por eso Reynoso suele variar mucho el lugar del nacional, incluso lo ha hecho jugar de lateral izquierdo, como en sus inicios.

“ Él me gusta más en primera línea, pero es ahí donde tenemos más opciones de jugadores de la selección mexicana, argentina o uruguaya. Aparte él nos fortalece por fuera porque tiene una pegada espectacular, tiene recorrido. Él ha sido uno de los más sacrificados que ha puesto el escudo por encima de cualquier nombre”, explicó Reynoso sobre las variantes que aplica.

Yoshimar ha disputado 922 minutos en todo el Clausura, con un promedio de 41.9 minutos por cada encuentro. En la fase regular su promedio fue de 42.7 minutos en 17 partidos y en los 5 duelos de la fase final es de 40.4. Se mantiene como un jugador siempre considerado y espera estar esta domingo en el Azteca para ayudar a la conquista del título.





