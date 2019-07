Juvenal Olmos: “Por los costados Perú es un equipo fuerte y penetrante”

Por: Jean Pierre Maraví

Colaboración para El Comercio

​

Juvenal Olmos es un técnico chileno y una voz autorizada para analizar el duelo de este miércoles ante Perú por la semifinal de la Copa América Brasil 2019, no solo porque dirigió a la selección de su país en el 2002, sino porque conoce de cerca al jugador peruano. El año pasado dirigió a Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Wilder Cartagena en los Tiburones Rojos de Veracruz. Inclusive, confiesa que le escribió a su ex pupilo Gallese tras atajarle el penal a Luis Suárez que valió para la clasificación de Perú.

​

¿Qué impresión tiene de Perú?

Déjame decirte que Perú es un equipo ordenado, pese a que no tuvo chances directas salvo lo que pueda producir arriba Paolo Guerrero. Es un equipo que tiene una idea de juego, es ordenado, sobre todo en la reagrupación defensiva. Lo que pasa es que sin Farfán y con Guerrero con 35 años se quedaron sin esa explosión que le ponía. Carrillo es más veloz, pero no está al nivel de Farfán ni de Guerrero. Más atrás está Advíncula, que tiene explosión, pero con los sistemas es más difícil cuando vienen de atrás. Además, cruzando información, el equipo que elimina a Uruguay tiene en cancha a 8 jugadores que perdieron con Francia 1-0 en el Mundial. Por eso es un equipo que ya viene trabajando la posesión de la pelota, las triangulaciones, salida limpia, ya que tiene dos laterales con esa virtud de salir jugando. En la zaga Zambrano y Abram se están complementando bien. En primera línea Yotún y Tapia tienen muchos partidos juntos y una salida ordenada. Falta que los extremos Flores, Carrillo y Cueva sean más punzantes en el área rival, si es que va a repetir la misma alineación. Hay un innegable avance de lo que fue el segundo semestre del 2017 cuando Perú se mete en carrera para luchar la clasificación al Mundial y eso se ve reflejado que en cuatro ediciones de Copa América esté por tercera vez entre los cuatro mejores.

Olmos es unos de los técnicos con mayor experiencia en el fútbol chileno. (Foto: AP)

¿En qué mejoró Perú?

Es un equipo más mesurado, un equipo más aplomado. Antes había selecciones peruanas que tenían más talento que esta, pero que inmediatamente tenían expulsados o en momentos que el partido no era tan positivo no sabían cómo revertir situaciones complicadas. En cambio, la actual, tras caer 5-0 ante Brasil, un resultado que a cualquiera lo vuelve loco dentro de una cancha, no se llenó de tarjetas ni de expulsados. El equipo entendió que estaba clasificando y que venía una segunda ronda. Eso ganan los equipos que entienden y respetan a su técnico. Desde afuera se ve que la selección peruana entendió la importancia de la disciplina deportiva. Yo dirigí a la selección de Chile del 2002 al 2005, en ese tiempo ya se oían noticias de indisciplina y desordenes en los portales de ustedes. Ahora se habla de lo contento que están los jugadores, de la organización y eso ha sido un factor muy importante para el talento de los jugadores peruanos que lo han tenido toda la vida. Con Gareca han logrado ponerse en una línea conductual que les va a permitir más triunfos que derrotas.

¿Considera que la clave del éxito es que se sigue un proyecto de la mano de Ricardo Gareca?

Eso es importantísimo. Fíjese lo que logró Uruguay haciendo todo lo distinto a lo que hacen todas las selecciones sudamericanas, que cambian al técnico cada dos o tres años. Los jugadores se confunden, no hay un ordenamiento. Yo creo que la continuidad es el camino. Lo que pasa es que a los sudamericanos les gustan los resultados al momento.

Usted conoce muy de cerca al futbolista peruano, ya que hace poco tuvo a Gallese en Veracruz.

Lo dirigí en Veracruz al igual que a Carlos Cáceda, que también está en la selección. Otro peruano que también trabajé fue Wilder Cartagena. Lo primero que siempre hay es una buena relación. Entre nosotros siempre hubo respeto. En Veracruz nos fue muy mal. Yo recuerdo que les decía, si no ganamos este domingo el club no le da permiso para ir a los amistosos. Cartagena me decía: "Pero profesor cómo nos hacen eso, si aquí estamos jugando", y al final se iban sin ningún problema a representar a su país.

¿Imagino que luego de atajarle el penal a Luis Suárez le escribió a Pedro Gallese?

Sí, claro. Lo felicité por el desempeño que viene teniendo en la Copa América y me dijo que estaba concentrado. Además, reconoció que Uruguay fue un rival duro.

¿Qué opina del regreso de los tres futbolistas peruanos a nuestro país?

En Veracruz hay gente que todavía le deben cinco meses y se administra de una manera muy curiosa. En lo profesional, Gallese, Cáceda y Cartagena se comportaron de la mejor manera. Yo me lleve una grata impresión de los tres. De hecho, con Cáceda en algún momento conversamos y me dijo: “Profe, estoy en la disyuntiva y que me sugiere”. Recuerdo que le dije: “Juegue, usted tiene que disputar la Copa América, Eliminatorias y acá yo no te puedo poner porque tú eres primero o eres tercero. No puedes ser segundo porque no puedo darme el lujo de ocupar dos plazas de extranjero en la banca. Él lo entendió superbien y perdió plata. El bolsillo es de cada uno, pero si me preguntas yo digo que vaya a jugar”, y se fue del club. Pedro es un arquero de primer nivel, entiende los problemas de camerino y en varias ocasiones le escuche alzar la voz en Veracruz. Y de Wilder lo mismo, pese a que no alcanzó su desarrollo futbolístico también es un jugador seleccionable para las clasificatorias.

¿Alguna anécdota con Gallese?

Él no me paga una deuda. Sabía usted eso. Un día jugamos en la playa. Usted sabe que siempre dicen que los técnicos junto al comando están viejitos. Nos pusimos a jugar con todo el plantel. Apostamos un asado. El capitán de los jugadores era Gallese y del comando técnico era Olmos. Dijimos las reglas. Ellos eran 6 y nosotros 8 porque jugamos con el kinesiólogo y el médico. Acuérdese señor Gallese que tiene que pagar la deuda (risas).

Olmos fue técnico de la selección chilena entre 2003 y 2005. (Foto: AP)

¿Qué opina del regreso de Carlos Zambrano a la selección peruana?

Los jugadores aprenden de sus errores y muchas veces toman en cuenta sus aciertos y desaciertos. Yo creo que Zambrano es un jugador importante para la defensa, en su vuelta ha hecho un buen desempeño. Esto tras una gran temporada en el Basilea. No creo que piense en una revancha personal el duelo ante Chile. El futbolista que piensa en una revancha personal está equivocado y termina expulsado o con tarjeta amarilla porque se sale del partido. Yo creo que está maduro y enfocado en ayudar a su equipo.

¿Cómo llega Chile al partido?

Luego de quedar fuera del Mundial, el camerino chileno se volvió a reencontrarse con su juego. Enfrenta a un Perú mundialista y eso le otorga siempre un plus al periodismo, país, jugadores y técnicos porque se sienten reconocidos.

¿Cómo cree que Perú le debe jugar a Chile para llevarse el triunfo y avanzar a la final?

Yo no creo que ninguno de los dos equipos vaya a cambiar su forma de jugar. Perú debe seguir afianzándose en las cosas positivas que tiene, las cuales son dos a mi criterio. Primero, la posesión de la pelota, tiene movimientos importantes por el sector izquierdo con Trauco y Flores, y en la derecha lo mismo con Advíncula y Carrillo. Por los costados Perú es un equipo fuerte y penetrante. Chile tiene lo mismo con Beausejour y Alexis Sánchez por un lado, y en la otra banda a Isla con Fuenzalida. Es muy difícil que los técnicos a esta altura cambien. Los volantes centrales de Perú están diseñados para jugar más que para quitar. Tapia tiene funciones para defender y Yotún es más un volante mixto. Tiene buena salida. Cueva por el centro se motiva con equipos que le interesa jugar. Perú tiene salida limpia al ras de piso y al peruano le gusta jugar así. En el segundo tiempo contra Uruguay yo tengo capturada una jugada de un ataque donde Guerrero es protagonista, y es trabado por un defensa uruguayo. La selección peruana tuvo la pelota por más de dos minutos y terminó la jugada en un ataque. En el fútbol actual tener tanto tiempo el balón es una locura. Perú la tuvo, la trasladó al lado izquierdo con Trauco y la tocaron prácticamente todos y terminó en los pies de Guerrero. Perú tiene ese sello y no necesita cambiarlo. La pelota larga que descarga y busca a Guerrero. De seguro se ubicará entre Medel y Maripán buscando la diagonal hacia adelante.

¿Pero considera a Chile como favorito para imponerse ante Perú?

Yo no veo el nerviosismo que veía hace unos años atrás. Esta generación demuestra que todavía puede llegar a otra Copa del Mundo y hoy la veo mucho más humilde. Tiene esas declaraciones menos rimbombantes que en otro momento. Yo lo veo muy cauta. La llegada de Rueda le dio mucha prudencia a los jugadores. Además, se hizo viral parte del discurso de Rueda hacia los jugadores, donde el mensaje lo toman de buena forma. “Muchachos, no venimos a esta Copa como los bicampeones. Nosotros venimos a esta Copa como un equipo que quedó fuera del Mundial”. Eso refleja el momento actual de la selección chilena que respeta a sus rivales. Pese a que siempre hubo una rivalidad entre ambos países. Será un partido bien disputado.