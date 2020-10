Conforme a los criterios de Saber más

Su identidad nunca estuvo en venta. Temprano en su carrera, cuando se descubrieron sus atributos colosales, distintas marcas vieron en Khabib Nurmagomedov una oportunidad de hacer dinero. Lo tentaron para que utilizara un sombrero publicitario. “El Águila” que, por entonces, soportaba estrecheces económicas, rechazó la generosa oferta y siguió llevando sobre su cabeza, la “Papaja” de rigor. Esa prenda de lana de cordero, es un símbolo de dignidad para lo avares, su pueblo. “Un hombre no debe agacharse. Su espalda tiene que estar recta para que el gorro no se caiga” le contó a la revista “Forbes”. Ya no es obligatoria la imagen de Khabib para referirnos a él. Ahí está el sombrero para representarlo.

Al lugar que ocupa la percepción de cada deportista en la mente del aficionado se le conoce como posicionamiento. En ocasiones excepcionales, adrede o no, algunos portentos vinculan su nombre a cierta indumentaria. Por ejemplo, una pantaloneta blanca con flejes negros sobre un cuadrilátero remite inmediatamente al “Más Grande”. Honrando a Ray Robinson, su ídolo de la infancia, Muhammad Ali vistió en casi todos sus combates, una trusa similar a la que usaba el gran “Sugar”. Su rival de Zaire, George Foreman eligió un rojo encendido con rayas azules para sus shorts. Y la gente, casi cincuenta años después, sigue asociándolos con él.

Hace una década en el mundo del tenis Rafa Nadal sorprendió a todos con un atuendo peculiar: pantalones largos y polos sin mangas. La moda se hizo universal. Ese look subversivo para el tradicional deporte blanco ya había tenido en Agassi su rebelde más emblemático. André impulsó los jeans cortos, la pañoleta en la cabeza y los aros en ambas orejas. Patrióticas fueron, en cambio, las razones por los que el brasilero Guga Kuerten lucía de verde canario con shorts azules cuando salía a una cancha. Y rockeras las razones por las que el tenista Pat Cash popularizó sus vinchas ajedrecísticas con cuadrados negros y blancos en los 80. Las guitarras de Rich Nielsen, su músico favorito, tenían un diseño similar.

Para llamar los menos posible la atención Lev Yashin acostumbraba vestir íntegramente de negro. “El Cañorero” Lolo Fernández usaba su inconfundible redecilla en la cabeza y el negro Jota Jota López convertía goles con una muñequera en la mano. También se han distinguido por la forma de usar sus informes algunas otras estrellas como Garrincha, Houseman o Breitner que solían dejarse las medias abajo. Platini jugaba con la camiseta suelta. Maradona, Pele o Messi portan la 10 como simbología de perfección. En básquet ese número mágico es el 23, que es el utilizaba el icónico Jordan, el inolvidable Kobe y el monarca reinante Lebron. James también se distingue por la bracera que exhibe en cada partido. En atletismo el traje aerodinámico de Florence Griffith Joyner en Seúl 88 ya forma parte de la memoria colectiva de los velocistas.

En resumidas cuentas, la épica deportiva muchas veces viene acompañada de accesorios que más adelante van a nutrir los recuerdos. Esos atuendos van a servir de pasaporte para contarles a las próximas generaciones como eran las armaduras que vestían nuestros héroes.

