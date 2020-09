La pandemia por el coronavirus pegó fuerte en el fútbol, en especial a nivel de selecciones. El cierre de las fronteras internacionales es el principal peligro que afrontan las federaciones, sobre todo de América, ya que sus futbolistas deberían cruzar el Océano Atlántico para presentarse en sus combinados patrios. Por ahora, la FIFA ya postergó dos inicios de Eliminatorias para marzo de 2021, en Asia y la Concacaf. ¿La Conmebol seguirá esos pasos?

Junto a la UEFA (Europa), que ya tenían programado empezar su proceso de clasificación a un año de Qatar 2022, y África, con partidos ya jugados, son cuatro las confederaciones que ya no tendrán partidos oficiales este año. En la mañana del martes, el máximo ente rector del fútbol sumó a América del Centro, Norte y Caribe, que ya tenía todo listo. Solo la Conmebol tiene planeado hacerlo, pues la OFC (Oceanía) no tiene fechas confirmadas.

Con cada seleccionado con 18 partidos programados, América del Sur presenta la mayor cantidad de encuentros jugados por equipo. Se reparten en nueve fechas de doble jornada, desde octubre hasta marzo de 2021. Solo cuatro de diez clasificarán directamente al Mundial, con una esperando una nueva chance en el repechaje, es decir, un par de presencias más. Hasta este momento, la Conmebol no ha mostrado signos de mover su calendario. Todo lo contrario.

Esto suena irónico cuando Sudamérica es, en la actualidad, el principal foco de la pandemia a nivel mundial. Estados Unidos lidera a nivel mundial como país con más casos con alrededor de seis millones de personas, pero Brasil (3ª), Perú (5ª), Colombia (6ª), Argentina (10ª) y Chile (11ª) aparecen entre los quince primeros puestos. México también hace su presencia en el octavo lugar.

¿La situación es mejor acá?

La Conmebol es formada por diez países, mientras que la Concacaf tiene el cuádruple, con 41. Treinta de estas iban a iniciar sus Eliminatorias en octubre, número muy alto para todos los cuidados que se deben tener actualmente. El anuncio oficial dice que la salud pública aún es “muy desafiante” en algunas parte de la región, las restricciones de viaje y, la más llamativa, los requisitos de cuarentena en algunos países.

Estas tres razones no son muy distantes de la situación en la zona sur de América. Eso sí, la Conmebol logró que los gobiernos acepten un acuerdo de ‘burbuja sanitaria’ para la Copa Libertadores, en donde los 32 equipos podrán evitar algunas estrictas medidas de cuarentena de cada nación, pero no podrán permanecer más de 72 horas. Si todo salga bien en el torneo, que se juega desde el miércoles 15, será su mejor motivo para no alargar más el inicio de sus Eliminatorias.

¿Eliminatorias sudamericanas en un mes?

Igual, hay mucha contradicción por las alarmantes cifras de contagiados en prácticamente todos sus países miembro, además de los grandes problemas que tendrán sus futbolistas internacionales para poder, al menos, llegar en un avión a esta parte del mundo. Las potencias como Argentina, Brasil y Uruguay tienen al 90% de sus potenciales convocados en Europa, continente reacio en habilitar vuelos a Sudamérica.

Que no lleguen los futbolistas desde el 'viejo continente’ podría hacernos testigos de una Eliminatoria cuasi informal, con jugadores de ligas americanas o, en el peor de los casos, solo de torneos locales. Ricardo Gareca ya hizo un ensayo en Perú convocado a 19 de la Liga 1. Hace unos meses, Parauay entrenó con sus convocables en el fútbol argentino. De manera oficial, la Conmebol aún no presenta un protocolo de salud solo para Eliminatorias o anunciado alguna reunión por este tema.

¿Cuál podría ser la solución en una muy probable suspensión de clasificatorias en Conmebol? A primera mano, sería que el formato vuelva a grupos, con último antecedente en 1993. Otra alternativa es que se habiliten tres partidos por Fecha FIFA, como hará Europa en octubre y noviembre. Un caso que parece utópico, pero nada se descarta en esta situación, es que se habiliten nuevas jornadas. Hace unos días, se anunció que en verano de 2021 habrán partidos.

LA SITUACIÓN PERUANA

En la Federación Peruana de Fútbol están al tanto de toda esta situación. Una opción que se maneja en la Videna es, justamente, que la FIFA también deje jugar entre enero y febrero del próximo año. En la Videna esperan la aprobación de sus sponsors, que con muchos millones de dólares, juegan un papel clave en el destino de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Los patrocinadores han pagado por un número específico de partidos en días exactos. Un cambio de calendario o fixture iría en contra de los contratos, obligando a las federaciones a devolver millonarias sumas de dinero. El Perú ya dio un primer paso con los hinchas que compraron abonos para toda la campaña, pues ya empezó el proceso de reembolso de entradas pagadas.

La Liga 1 no es ajena a esta. La suspensión del camino a Qatar 2022 despejará hasta tres semanas para programar partidos en un calendario que ya se ve apretado, pues está planeado acabar el torneo en quincena de diciembre. Sumado a eso, los futbolistas ya no dejarán sus clubes para entrenar con la Bicolor y, mucho menos, harán más viajes de los que ya están obligados cuatro clubes por Libertadores y Sudamericana.

La selección peruana está a la expectativa de cuándo empezará la búsqueda de su sexta clasificación a una Copa del Mundo. Con dos bajas confirmadas y muchos futbolistas sin actividad, Ricardo Gareca puede darse un respiro por ahora, salvo un eventual nuevo fixture genere un trajín mayor. El incierto momento de salud en Sudamérica se traslada a las oficinas de la FIFA y la Conmebol, organizaciones que aún no deciden si parar o no las Eliminatorias.

Eliminatorias Copa del Mundo Qatar 2022 Fechas del Mundial: 21 noviembre - 18 diciembre 2022

Fecha de inicio Fecha original AFC (Asia) Empezaron en junio de 2019 Junio de 2019 CAF (África) Empezaron en setiembre de 2019 Setiembre de 2019 CONCACAF Marzo de 2021 Marzo de 2020, luego octubre de 2020 CONMEBOL Octubre de 2020 Marzo 2020 OFC Sin fecha Setiembre 2020

