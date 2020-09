Miguel Araujo es consciente que Paolo Guerrero será irreemplazable en la selección peruana de cara al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, sin embargo confía en los hombres de ataque del ’equipo de todos‘ que esperan una chance para mostrarse.

“Perder a tu líder es difícil, pero Ricardo tomará la decisión correcta como siempre lo ha venido haciendo. Igual está Jefferson (Farfán), quien está trabajando en la selección; Raúl (Ruidíaz) está haciendo goles en Estados Unidos. Tiene gente y son jugadorazos. Si se da la oportunidad la van a romper”, señaló el defensor este domingo en ESPN FC.

El zaguero aprovechó para destacar a la ‘Pulga’ y su presente en Seattle Sounders. “Raúl no ha tenido muchos partidos de titulares seguidos. Imagínate a Raúl con partidos de titulares seguidos. Yo me lo imagino como goleador”, sostuvo la ’Fiera’.

En tanto, con relación a la competencia que hay con Carlos Zambrano y Luis Abram, esto señaló Araujo: “De eso se trata, ponérsela difícil al compañero, a Zambrano y a Abram, porque así crece el grupo, crece la selección”.

Ahora, ¿cuál es la apertura del grupo con los jugadores nacionalizados? “Nosotros como jugadores y compañeros no somos cerrados. Se habló mucho de Benavente, desde la sub 17 lo tengo como compañero y siempre hay una relación espectacular, con el grupo igual. Con Lapadula, nunca quiso nacionalizarse, es un tema equis y no se podría hablar del jugador, pero hay otros que sí quieren y aman al Perú”.

Su presente en Holanda

Miguel Araujo no mide más de 1.80 m. Sin embargo, en Emmen de Holanda no solo juega de central, sino también con la cinta de capitán. ¿Cuáles son los motivos? Aquí uno: “Tengo mucho corazón y amo el fútbol. Yo tranco con la cabeza lo que algunos jugadores no pueden hacer con el pie. En los entrenamientos si tengo que bloquear, me tiro de cabeza”. Ahora, otro detalle que llamó la atención de su DT, Dick Lukkien, es su voz de mando.

“A mí me encanta ser líder, hablar dentro del campo. Me gusta motivar a los compañeros. Si vamos 1-0 abajo para motivar, no para caer pesado. A la hora que veo un compañero que falla un pase o un cambio de frente y baja la cabeza, lo motivo”, expresó Miguel. Ojo, Araujo es compañero de Sergio Peña, quien también se siente cómodo en Holanda.

“La verdad que mi mente está en Emmen, pero siempre uno quiere crecer profesionalmente como persona. Y como converso con Sergio, le digo tenemos que ser líderes aquí. Por ejemplo, a mí me escogieron como capitán y a Sergio el técnico le dio la ’10′. Encima le escribió y le dijo: ’Sergio, vas a tener la 10′”, añadió la ’Fiera’.

TE PUEDE INTERESAR