Conforme a los criterios de Saber más

Son las horas más difíciles de Leao Butrón con Alianza Lima. Su voz es pausada, intentando no apresurarse en las respuestas aunque el golpe emocional es evidente. El arquero y capitán íntimo ya tiene contrato con los blanquiazules, pero se resiste a cerrar de esta manera la etapa. Luego de haber esperado un par de días, Leao nos responde que no tiene contacto con los directivos del Fondo Blanquiazul, pero que mantiene la ilusión de jugar un año más bajo las condiciones que el club requiera. Quiere que su última foto vestido de corto sea volviendo a Primera.

-¿Te arrepientes de haber permanecido este año en Alianza Lima?

No, a pesar de que no he sido titular indiscutible este año, traté de hacer lo mejor. Es cierto que por jugar en los últimos partidos soy el que sale en la foto, pero jamás me voy a arrepentir de vestir la camiseta de Alianza Lima. Eso sí, me apena mucho cómo terminaron las cosas este año. Yo me considero un hincha con suerte, un hincha que pudo vestir la camiseta de Alianza Lima. No sé si se ha terminado mi carrera aquí. A mí me gustaría que mi carrera se termine regresando a la Liga 1 con Alianza Lima.

-¿Aceptarías sentarte a conversar en el corto plazo con el Fondo?

Esa posibilidad tiene que verla el club, los jugadores no estamos en condición de pedir nada. Yo le deseo lo mejor a los dirigentes para que decidan bien.

-¿Has conversado en los últimos días con las cabezas del Fondo Blanquiazul?

No he tenido ningún diálogo, porque primero tienen que darse las medidas urgentes de reorganizar el club y ver qué medidas van a tener que tomarse. Asumo que están metidos en eso. Toca esperar un poco.

-¿Lo más urgente crees que sería resolver el ámbito económico en el 2021?

Sí, es lo más lógico, es lo primero que se debe atender. Ver con qué plan se va a trabajar, seguramente va a ser muy distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Es una pena que la gente no pueda ir al estadio, porque eso hubiera sido un alivio, estoy seguro que la gente habría salido a apoyar para que el club pueda estar donde deba estar. Hay que partir de algo, además, si bien estamos hablando del mismo deporte, en Segunda los equipos juegan de manera distinta. La estrategia no es la misma, quizá algunos deportistas conozcan cómo es la Liga 2, por ahí lo ideal es apoyarse en esa experiencia.

Ricardo Gareca habló sobre el descenso de Alianza Lima. (Video: América TV)

-¿Crees que ya es momento que las cabezas del club salgan a declarar a los medios?

En su momento van a tener que hablar, es un momento muy triste. A pesar de que la vida continúa, todos procesamos estas cosas de distinta manera. Yo hablo por respeto a la hinchada, a pesar de que siento que me he esforzado al máximo, no está demás pedir disculpas a las barras del club, al Comando, a los de Occidente. Nosotros estamos tan dolidos como ellos y reconocemos que no estuvimos a la altura de lo esperado.

-¿Puedes explicar porque el plantel salió del estadio Nacional con la vestimenta y el escudo al revés?

Sí, nosotros nos vinimos a la unidad de salvataje, en la Costa Verde. Y como nos demoramos en salir, nos dijeron que nos volteemos el polo, para que la gente no nos identifique. Yo tengo las redes sociales abiertos, sabía que después de mi comunicado mucha gente iba a protestar, pero igual no leo algunos comentarios. Desde hace años manejo muy bien eso, porque no me sirve de nada mirar eso. Hay que gente que se está desfogando y lo entiendo. Mi comunicado dice todo lo que siente.

-¿Tu relación con el club se ha terminado sin opción de quedarte?

Nadie puede decir “esto me duele más que a ti”. Yo no puedo decir eso, pero tampoco es que me duela menos. No me hace hincha salir a decir cosas con malas palabras. Por la posición que tengo debo manejar estas cosas de otra manera. La tristeza la estoy manejando en mi casa, sin moverme. Pero va a llegar un momento que tenemos que afrontar todo esto. Los que se queden en el club, van a tener que trabajar para volver a Alianza al sitio donde tenga que estar. Ojalá yo pueda participar de ese proyecto, desde cualquier lugar. No sé si en la cancha o en la tribuna. No me parece adecuado salir a disparar a todos lados. Eso es más irresponsable.

-¿Es justo que la primera cabeza que haya salido sea Víctor Hugo Marulanda?

Me apena mucho, si bien él ha decidido dar este paso, todos somos responsables de lo que ha pasado. Desde el cargo más alto, hasta el último utilero somos responsables. Pero los más responsables somos los jugadores. No sé los detalles de la renuncia de Víctor.

-¿Te molestó que una discusión interna de dirigentes se haya expuesto en la tribuna del club?

Bueno, no sé los detalles porque estaba bien lejos. Sé más o menos lo que sucedió y ‘Chicho’ Salas es un empleado del club y cuerpo técnico, y de hecho que ha sentido la desesperación que todos vivimos.

-¿Qué decisiones dirigenciales marcaron el camino del equipo? ¿Golpeó mucho el tema de las indisciplinas?

Pareciera que eso fue una llamada de atención para todos. Yo estoy seguro que los dirigentes saben la responsabilidad que tienen y nosotros los jugadores también sabemos nuestra responsabilidad. Se ha hablado mucho de las indisciplinas en el club. Y estas comenzaron en enero, febrero y hasta hace dos o tres semanas nos ha pasado algo parecido. Esa ya es una señal que todo estaba muy mal.

-¿En algún momento intentaste convencer al grupo de jugadores uruguayos que se fue del club?

Para mí la gestión del fútbol en el club nos golpeó bastante. Todo el mundo habla de los responsables, salen insultos, pero nadie se enfoca en evaluar qué hicimos mal. Y uno de los grandes errores que hemos tenido es que se hayan ido tantos jugadores, y la mayoría de puestos en ofensiva. No es una coincidencia que seamos el equipo con menos goles. Nos afectó mucho. Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez y yo tratamos de insistir para que se quedaran. Esas decisiones nos perjudicaron bastante, no se midió cuánto nos iba a afectar sus partidas. No era tan urgente que se fueran.

-¿Qué les dirías a los ex jugadores que han salido a declarar o a los jugadores en actividad que han manifestado su solidaridad en estos momentos?

No he visto ninguna entrevista, pero entiendo a los que están saliendo a hablar. Pero a los futbolistas activos como Jefferson, que piensen en el apoyo que pueden dar en la parte deportiva y que el hincha va a recordar eso por siempre. Eso va a depender de ellos, pero me gustaría que se pongan el uniforme blanquizul en estos difíciles momentos.

-¿Crees que exista la posibilidad de que el Fondo Blanquiazul dé un paso al costado?

No he tenido contacto con ninguno de ellos. No sé qué decisión vayan a tomar, supongo que van a analizar y harán el balance de este año. La decisión es de ellos. Nada te garantiza que quien llegue no cometa errores.

-¿La contención principal hoy es la familia?

Yo quiero agradecer públicamente a toda esa gente que me ha escrito directamente y a solidarizarse. Agradecer en esta hora complicada. Quienes siempre están a tu lado son los de tu familia. Aquí están.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Exjugadores de Alianza Lima lamentaron el descenso a la Liga 2