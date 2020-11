Conforme a los criterios de Saber más

Lo peor de la derrota siempre es la resaca. Esos días siguientes de acusaciones, de comentarios, del análisis nacional, que más que afianzar un grupo, termina por desunirlo. Y los rezagos de las derrotas de la selección peruana no son la excepción. En poco tiempo se alzaron dedos apuntando a nombres que poco o nada tienen que ver con los resultados y se habló de ‘conspiraciones’ entre un grupo de jugadores hacia otro, con solo supuestos de sustento.

Y entre una explicación y otra, apareció el nombre de la Major League Soccer (MLS), la competencia principal de Estados Unidos. Esto, para traducir los bajos rendimientos individuales de Edison Flores y Raúl Ruidíaz con la blanquirroja, en la última fecha doble. El sentimiento compartido fue tanto que el mismo Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió a esto en su última conferencia: «Lo ideal era jugar en mejores ligas».

Pero, ¿es en verdad tan bajo el nivel de la MLS? Si fuera así, que cada vez más peruanos firmen por clubes de dicho torneo vendría a ser un autogol para el equipo que dirige Ricardo Gareca. Además, porque de la última convocatoria que dio el ‘Tigre’, son seis los jugadores que se desempeñan en la competencia: Pedro Gallese, Marcos López, Alexander Callens, Andy Polo, y los ya mencionados Raúl Ruidíaz y Edison Flores. A ellos se sumaría Yordy Reyna, un habitual llamado.

El caso de Ruidíaz es el más simbólico. El atacante jugó esta semana un partido con Seattle Sounders con Los Angeles FC, por los Play Off de la MLS, y no solo anotó un gol, sino que dio dos asistencias para la victoria 3-1 de su club. Con la selección, en los partidos de Eliminatorias de noviembre, su producción fue nula.

Conociendo esto, intentaremos responder por qué se critica tanto a la MLS, pese a que año tras año suele tener grandes nombres en sus filas, como Zlatan Ibrahimovic.

-No todos compiten-

La MLS es de las pocas ligas donde hay premio, pero no castigo. Es decir, se pelea por el título, pero, en el fondo de la tabla, nadie lucha por ‘salvarse’: no hay descenso ni ascenso. Esto sucede en pocos países en el mundo, como Singapur, Nueva Zelanda, India, Australia, entre otros. Y, este año, se dará también en México debido a la crisis por la pandemia (norma se extendería cinco años).

Esto, obviamente, influye en la responsabilidad y obligación de un gran grupo de equipos, que luego de quedar fuera o lejos de las etapas finales, no tienen otra responsabilidad por la cual jugar. Ya hay personajes del fútbol estadounidense que se han percatado de este problema y han comenzado una campaña para incluir el descenso y ascenso en el torneo.

Por ejemplo, Bob Bradley, actual entrenador de Los Ángeles FC, que ha dirigido clubes de los Estados Unidos desde 1998, aseguró que hay equipos que, al no tener el mismo nivel de inversión, participan sin intenciones de competir. «Necesitamos ascenso y descenso. No sé cuándo pasará, puede ser en dos o cuatro años. Obviamente, tienes equipos como LAFC, que hicieron una gran inversión para un estadio, entiendo eso, pero hay una gran parte que no se siente parte de este juego en el país», fue la declaración del entrenador.

De igual forma, Gonzalo Pineda, ex jugador mexicano que hoy se desempeña como asistente técnico de Seattle Sounders (club de Raúl Ruidíaz) y que hace poco fue voceado como técnico de DC United (club de Edison Flores), fue tajante. Para ‘Gonzo’, que no haya descenso influye en los clubes, ya que hay algunos que no le toman la importancia debida al torneo.

«En la MLS, donde no hay ascenso y descenso, te podría decir que hay ciertos equipos, sobre todo en la parte baja, que no toman toda la importancia que requiere el torneo para poder salir de esas zonas bajas de la tabla. Incluso a nivel dirigencial, hay algunos clubes que no invierten como otros y lo hacen porque no hay esa pelea por poder salvar un lugar en la primera división», comentó en una entrevista con la cadena ESPN.

Además, agrega que esto se debe a un enfoque empresarial: «Esto está relacionado con el modelo de negocio de la MLS, donde las franquicias tienen un valor ‘x’ muy alto, arriba de 200 millones de dólares. Y si un dueño quiere invertir, no va a invertir 200 millones de dólares en un equipo que en un año va a descender y va a valer el 10%».

Sin embargo, para los encargados de la Major League Soccer, el sistema de competencia es el mejor, y esto ni influye en el desempeño de los equipos. Así lo explicó Don Garber, comisionado de la MLS. «Creo en nuestro sistema. Me llegan muchas críticas de los aficionados por la falta de ascenso y el descenso. Creo que, si los deportes pudieran comenzar de nuevo de manera global y empezaran de nuevo en Inglaterra, tendríamos un sistema más cercano al nuestro porque tiene sentido para poder construir un equipo y los mercados, y también hay las facilidades para mantener una competencia emocionante. Nada de esto le quita la emoción a la competición», señaló también en ESPN.

-¿Y los campeones?-

Queda claro que ir a la Concacaf está lejos –demasiado lejos– que ir a Europa, o a una liga de mucho más peso en Sudamérica. Y de todos los países que participan en la Confederación, Estados Unidos tampoco es el más fuerte. Esto también se ve reflejado en las últimas participaciones de sus equipos en las competencias internacionales. En este caso, tomaremos como ejemplo la Liga de Campeones de la Concacaf, o más conocida como la Concachampions.

Solo esta temporada, Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz quedó eliminado en octavos de final, después de perder ante Olimpia de Honduras. Actualmente, el torneo, que aún tiene a cuatro representantes de la MLS, está detenido y se espera que reinicie en diciembre.

Pero, viendo los últimos años, las esperanzas para que un equipo estadounidense avance son pocas. En 2019, solo uno de los cuatro semifinalistas fue de la MLS, el resto fue de la Liga MX de México. El equipo que llegó hasta esta instancia fue Sporting Kansas City, que cayó 10-2 en el marcador global ante Monterrey. Los dos finalistas, además, fueron también mexicanos.

Un año antes, Toronto, equipo de Canadá que participa en la MLS, logró alcanzar la final, pero cayó en manos de Guadalajara de México. Mientras que, en 2016 y 2017, ambos finalistas fueron también de México. Es más, en 2016, los cuatro semifinalistas fueron dicho país.

En líneas generales, desde el 2000, que Los Angeles Galaxy campeonó el torneo, a la fecha, no hubo ningún campeón que sea de la MLS: 16 fueron de México y dos de Costa Rica (en 2001 no se llevó a cabo). En todos estos años, además, solo tres veces uno de sus clubes llegó a la final: Real Salt Lake en 2011, Montreal Impact en 2015 y Toronto en 2018.

Si se habla de la tabla histórica, la MLS tendría más problemas. Desde antes que se llame la Liga de Campeones (era la Copa de Campeones), solo dos veces un club de Estados Unidos campeonó (a Los Angeles Galaxy, se le suma DC United en 1998). Los mexicanos lideran la tabla con 35 títulos, y luego viene Costa Rica con seis y El Salvador con tres.

Lo más preocupante de estos últimos números, es que en subcampeonatos también están mal: solo tienen cuatro (contando los dos de Canadá). Y equipos de otros países, de –supuestamente– menor nivel, están así: Surinam tiene ocho, Trinidad y Tobago, Honduras y Guatemala tienen tres.





Yordy Reyna ya tiene cinco temporadas en la MLS. (Foto: DC United)

-¿Es una vitrina?-

Para todo futbolista, el objetivo es llegar a Europa, sobre todo a una de sus mejores ligas. Está claro que para los peruanos que se desempeñan en Estados Unidos este también es su sueño. Pero, existe una gran incógnita: ¿Es realmente la MLS una vitrina para los jugadores peruanos?

En la concepción mental del hincha, la Major League Soccer es una liga atractiva por sus figuras que, año a año, fichan. Sin embargo, habitualmente son futbolistas cerca al retiro que llegan por el pago elevado. En el caso de Raúl Ruidíaz y compañía, sin embargo, son futbolistas que están en una gran edad, pero han visto sus sueños truncados en la Concacaf, y el ciclo ha sido inverso con ellos.

Como Yordy Reyna y Alexander Callens, hoy en DC United y New York City, respectivamente. Ambos dejaron de competir por un lugar en las ligas de Europa para caer en la MLS en la temporada 2017. Y con 27 años el primero y 28 el segundo, parece complicado que peguen el salto. Es más, en estos últimos tiempos, no se les conoció ninguna oferta espectacular de Europa.

Y lo que está pasando los últimos años es que los peruanos solo rotan entre las ligas de la Concacaf, como sucedió con Yoshimar Yotún, que pasó de Orlando City al Cruz Azul, y como pasó con Ruidíaz, que llegó a Seattle Sounders proveniente del Monarcas Morelia. Andy Polo y Edison Flores imitaron este proceso: ambos se desempeñaban en México y pegaron el salto a la MLS. Pedro Gallese, antes de jugar por Alianza Lima y llegar a Estados Unidos, también compitió en la Liga MX.

Pese a sus buenas temporadas, en especial de la ‘Pulga’ y del portero, aún no hay información clara o confirmada de que se puedan mover para el 2021. Es más, en Estados Unidos y México, los vínculos suelen ser largos, y esto podría complicar los deseos de emigrar a Europa, donde es claro que existe más competitividad y un mejor roce internacional.

Años anteriores, hubo otros peruanos en la MLS, pero tampoco lograron dar el salto hacia otra liga más competitiva. Carlos Ascues, que llegó al Orlando City y luego volvió a Alianza, es un ejemplo de ellos. Alexi Gómez, tras jugar en Minessota United, tuvo un paso fugaz por Argentina, pero otra vez volvió al fútbol peruano. Y sucedió lo mismo con los porteros José Carvallo (2008) y Raúl Fernández (2013 y 2014): tras jugar en DC United y FC Dallas, respectivamente, volvieron al Perú.

Otros casos conocidos fueron los de Andrés Mendoza, Percy Olivares o Waldir Sáenz. Todos fueron a Estados Unidos para luego regresar al torneo nacional (salvo el ‘Cóndor’, que primero jugó por un año en el Atlante de México antes de unirse a Pacífico).

Esto preocupa, más que nada, por Marcos López, quien luego de una buena temporada con Sporting Cristal en 2018, fichó por San José Earthquakes, un equipo que no suele competir títulos en Estados Unidos. Con 21 años, el lateral y volante pudo haber apostado por un mejor torneo y club, pero sus decisiones apresuradas lo llevaron a este destino. ¿Podrá llegar a Europa?

Pedro Gallese se lució con doble atajada ante New York City. (Video: MLS)

-Lo dijo el ‘Ciego’-

Que Juan Carlos Oblitas exprese que lo ideal para la selección peruana sea que los jugadores lleguen a torneos más competitivos nos demuestra una preocupación. Está claro que la MLS ha mejorado a pasos agigantados, pero aún no está al nivel de otras ligas del continente, y un entrenador siempre va a preferir tener a sus seleccionados en un nivel superlativo.

Hoy son siete los peruanos en dicho torneo, pero cada vez ponen la mira en más nombres. Hasta el experimentado Jefferson Farfán afirmó que le interesa Estados Unidos, cerrando la puerta ya a una posible reincorporación al fútbol europeo. La pregunta es y será, si al largo plazo, tener más nombres en la Major League Soccer nos jugará a favor o en contra. En marzo tendremos otra mirada.

