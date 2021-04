Conforme a los criterios de Saber más

El arte del fútbol puede estar guardado en cada una de esas 44 obras que Lionel Messi ha realizado. Y esta tarde, en su partido 45, puede dibujar su última jugada en este gran mural llamado clásico del fútbol español. El Barcelona visita al Real Madrid (2 p.m., en vivo por ESPN) no solo con la idea de que se juega el camino al título en el Di Stefano, sino que también con el pensamiento de que podría ser la última vez que vea a su gran ídolo enfrentando al máximo rival. Su futuro aún no está definido y las voces de su marcha al finalizar su contrato en junio próximo no están del todo calladas.

“No quiero que sea el último clásico de Messi”, dijo el mismo Zidane, un técnico que lo ha sufrido, pero que valora lo que significa el argentino para la liga local. Lo mismo espera de Sergio Ramos, quien no estará presente y que aún no ha definido su renovación.

“Ojalá que Leo sea decisivo, porque necesitamos al mejor Messi, pero también necesitamos al mejor Barza”, también ha dicho Ronald Koeman. El neerlandés dirige su primera temporada a los culés, y espera que sea con un buen final.

Sergio Ramos: “Sin Messi en Barcelona, Real Madrid habría ganado más títulos”

Justamente esta tarde, Lionel igualará a Sergio Ramos en cantidad de clásicos disputados., ya que el central del Real Madrid estará ausente por lesión. Ambos tendrán 45 par compartir la primera posición de los jugadores con más presencias, dejando a Paco Gento ,Manolo Sanchís y Xavi Hernández en 42. Además, Leo igualará los 29 clásicos de Xavi disputados por la Liga.

Messi ha jugado 44 clásicos. Será la vigésimo tercera vez que visitará a su rival y lo hará en un escenario inédito, en el Di Stefano. De los 26 goles que le ha marcado al Madrid, 15 de ellos lo ha hecho en el Bernabéu, campo que se encuentra en la última fase de su remodelación. De local en el Camp Nou marcó 11 tantos.

Leo le ha marcado 26 goles al Real desde el 2007, pero no ha podido anotarle en los últimos seis encuentros, curiosamente desde que Cristiano Ronaldo dejó el cuadro millonario. El último gol que Messi marcó en un clásico fue en el 2-2 del 6 de mayo del 2018. Tres años sin celebrar ante su clásico luego de memorables celebraciones, como aquella en el que mostró su camiseta a la tribuna.

Messi en clásicos Presencias 44

- 42 de titular

- 1 vez sustituido 19 victorias

11 empates

14 derrotas 7 victorias en el Camp Nou

12 victorias en el Bernabéu Goles 26 11 Camp Nou

15 Bernabéu No marca hace seis partidos Asistencias 13 5 Camp Nou

8 Bernabéu

Lionel Messi se pone a punto para el clásico Real Madrid-Barcelona. (Video: FC Barcelona)

LAS DESPEDIDAS

Adiós del ‘Comandante’

Fueron diez temporadas de duelos entre Cristiano Ronaldo y Messi en los clásicos españoles. Esto se cortó con la partida del portugués a la Juventus. Fue el 6 de mayo del 2018 en el Camp Nou en el que CR7 disputó su último clásico, aunque en ese momento no se sabía que se marcharía a final de temporada.

Fue empate 2-2 y el atacante marcó para los blancos. Tras el tanto de Suárez, Cristiano se encargó de empatar tras un pase de cabeza de Benzema. Messi volvió a poner en ventaja a los locales, pero Bale sobre el final puso la paridad.

Clásicos: 30

8 victorias

8 empates

14 derrotas

18 goles

1 asistencia

Ovación total a Don Andrés

Tras 22 años, Iniesta dejaba el Barcelona y su último clásico no pudo regalarle una despedida a lo grande, aunque sí emocionante. Fue el 2-2 del 6 de mayo en el Camp Nou, sí, el último de Cristiano Ronaldo también.

En el minuto 39 llegó una jugada con la que el Camp Nou ovacionó a Iniesta. Pinchó el balón y de taco superó las marcas de sus rivales. Luego, a los 58 llegó el “Iniesta, Iniesta, Iniesta” de toda la tribuna. Se daba su cambio por Paulinho, mientras entregaba la cinta de capitán a Lionel Messi.

Clásicos: 38

16 victorias

10 empates

12 derrotas

3 goles

8 asistencias

Las manos del Real

Las manos de Iker Casillas no pudieron evitar despedirse de los clásicos con una derrota. Fue el 22 de marzo del 2015 en la parte final de la Liga en el Camp Nou. Victoria de 2-1 de Barza para inclinar el torneo a su favor en esa lucha mano a mano con los madridistas.

Ese triunfo fue decisivo para que le Barza de Luis Enrique ganase la Liga. En los últimos diez partidos apenas cedió dos empates y terminó coronándose. Iker, por su parte, parece que ya tenía decidida su partida de Madrid. Venían de años de tensión con la directiva y si bien para esa temporada 2014-2015 recuperó el titularato, su salida era inminente.

Clásicos: 37

12 victorias

11 de derrotas

14 empates

64 goles recibidos

Despedida con récord

El último clásico de Xavi fue el mismo que el de Iker Casillas. En aquel partido, el volante del Barza fue suplente, pero ingresó en el minuto 80 por Andrés Iniesta. Ya ganaba el cuadro culé por 2-1.

Ese encuentro le permitió a Xavi convertirse en el jugador con más presencias en clásicos hasta ese momento. Sumó su encuentro 42, igualando a Gento y Sanchís.

Clásicos: 42

17 victorias

12 empates

13 derrotas

