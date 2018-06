Lionel Messi: "Zidane se fue ganándolo prácticamente todo del Real Madrid"

El crack argentino, Lionel Messi, conversó con el medio "Mundo Deportivo" acerca de la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid. La ‘Pulga’ se refirió también a las sorpresivas declaraciones de Cristiano Ronaldo en la final de Champions League.

“Sorprendió mucho porque nadie lo esperaba. Pero también tendrá sus razones. La verdad es que no sé qué habrá pasado, pero también es bueno irse de la manera en que se fue él, después del tiempo que estuvo ahí se fue ganándolo prácticamente todo. Nadie le puede decir nada”, afirmó el argentino.

Messi aseguró que Cristino Ronaldo “tendrá sus motivos” para realizar aquellas declaraciones luego de que el Real Madrid se consagrara campeón de la Champions League.

“Bueno, no sé qué le habrá pasado por la cabeza a él para comentarlo en ese momento. Seguramente tendrá sus motivos, son decisiones personales de las que no puedo opinar porque no sé qué le pasa por la cabeza y no sé si se va o no. No puedo decir mucho”, expresó el atacante blaugrana.

Cabe señalar que Lionel Messi afrontará la Copa del Mundo junto con la selección argentina. La ‘Albiceleste’ debutará el 16 de junio ante Islandia por el Grupo D del Mundial Rusia 2018.