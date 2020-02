Aquel 30 de mayo del 2018 fue quizás el día más difícil para Luis Abram. Su nombre era el que tacharon de la lista mundialista de la selección peruana. Con 22 años en ese entonces y ante tremendo revés en su carrera, el zaguero demostró más que madurez en su vida. Con paciencia y discreción, siguió con su trabajo y ahora es uno de los indiscutibles. Este jueves celebra su cumpleaños número 24 en un gran momento en Vélez Sarsfield y como uno de los fijos para estar en el inicio de las Eliminatorias ante Paraguay y Brasil. El mejor central zurdo de la Superliga Argentina en el 2019 es uno de los galardones que cuelgan en su hombro.

Luis Abram se formaba en las filas del club Regatas Lima hasta que la política de reclutar jóvenes hizo que Sporting Cristal se fije en él. Llegó en el 2013 y un año después ya era titular en la zaga celeste. Abram decidió bien. Fue paciente y prudente, lo cual trajo muy buenos frutos. Primero, se consolidó en el fútbol peruano, coronándose bicampeón con el club rimense, para después dar el salto al Vélez Sarsfield en el 2018. A base de un trabajo silencioso, el zaguero de 23 años se fue ganando un puesto en el club argentino y se convirtió en titular indiscutible en el esquema del técnico Gabriel Iván Heinze. Ahora, es el mejor central izquierdo en la Superliga Argentina y las ofertas no paran de llegarle desde México y Europa.

Ante ello, su club no lo quiere soltar y le ha puesto una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. Esa cantidad es la que tendrá que pagar cualquier club requiera el pase del central peruano, quien cada vez hace crecer más su valor en el mercado. Ahí radica la importancia de hacer todo a su tiempo. De saber esperar.

UN TITULAR INDISCUTIBLE

Como parte de una renovación en la Selección Peruana, Ricardo Gareca ya tenía los ojos bien puestos sobre Luis Abram en el 2016, año en que debutó. Y es que el ‘Mudo’ Alberto Rodríguez y Christian Ramos no iban a estar para toda la vida. Por ello, la apuesta por el joven central fue cada vez más alentadora tanto para él como para la Blanquirroja.

La firmeza y seguridad que demostró lo llevó a tener más minutos, aunque aún no era el primero de la lista. Miguel Araujo, de gran partido en la Bombonera ante Argentina en 2017, y Anderson Santamaría, fueron los llamados para ir al Mundial. "No es un adiós, sino un hasta luego. Me toca alentar a mi selección desde afuera”, publicó aquel 30 de mayo, cuando su nombre no figuraba en la lista para Rusia.

El central peruano sabía muy bien que ese no era un adiós. Tan solo era el comienzo de una gran historia. Poco a poco, Abram se abrió paso y hoy por hoy es una figura indiscutible en la ‘Blanquirroja’. Incluso, disputó todos los partidos de titular en la Copa América 2019, logrando un gran subcampeonato.

También ha festejado un gol con la selección y nada menos que en el partido amistoso contra Brasil. Y no fue un tanto cualquiera. Abram rompió el invicto de 17 partidos que tenía el ‘Scratch’. Así, el protagonismo del central nacional está cobrando cada vez mayor fuerza. El año pasado fue su despegue. En el 2018 sumó cuatro partidos (212 minutos), en el 2019 tuvo presencia en once encuentros, con 990 minutos.

EL MÁS COTIZADO

El jugador más valioso de la ‘Blanquirroja’ es el defensa que hoy celebra sus 24 años, con un valor en el mercado de 9,5 millones de dólares. Edison Flores, fue el último futbolista peruano en ser transferido y su valor fue de 5 millones para pasar del Monarcas al DC United, incrementando en un par de millones su cotización.

Sin embargo, Flores no es el único peruano que ha logrado elevar su cotización. También otros compatriotas como Luis Abram-el más destacado- están que la rompen con sus respectivos clubes y están mejorando su valor en el mercado de pases. No es pura casualidad. Desde que inició la era de Ricardo Gareca con la Selección Peruana, el futbolista nacional están siendo vistos con mejores ojos en otras ligas. Este es el Top 10 de los peruanos mejor cotizados según datos del portal Transfermarkt:

Luis Abram – 9,5 millones

El defensa peruano tuvo un 2019 para guardarlo como uno de sus mejores recuerdos con el Vélez Sarsfield de la Superliga Argentina. Abram arribó al club de Buenos Aires en mayo 2018 y apenas tenía un valor de mercado 502,4 mil dólares. Sin embargo, tras hacerse un espacio y destacar en el equipo, su cotización ha tenido un aumento considerable en este lapso.

Actualmente, tiene un valor de 9,5 millones de dólares y lidera la lista de los peruanos mejor cotizados. Abram tiene 24 años y todo un futuro por delante. Pero su presente es para admirar. Incluso, el defensa nacional ha sido escogido como el mejor central zurdo de la Superliga Argentina 2019. También ha tenido algunos votos de los periodistas para integrar el once ideal de América para “El País” de Uruguay, aunque no fue elegido.

André Carrillo – 7,8 millones

En julio del 2018, André Carrillo arribó a la liga de Arabia Saudí y las críticas cayeron sobre él por tratarse de un cambio radical que “no favorece a su rendimiento”. Sin embargo, en el transcurso la ‘Culebra’ ha podido desenvolverse bien con su equipo, Al Hilal, logrando grandes cosas. Incluso, el delantero peruano logró disputar el Mundial de Clubes de la FIFA.

El protagonismo con su club, además del gran portento económico que maneja la liga Saudí, le permitió a Carrillo contar con un valor de 7,8 millones de dólares. No obstante, su mejor cotización la registró en el 2015, cuando vestía la camiseta del Sporting de Lisboa, con 13,3 millones de dólares.

Raúl Ruidíaz – 7,2 millones

La ‘Pulga’ tenía que aparecer en el podio de los peruanos mejor cotizados. Su gran campaña con el Seattle Sounders la redondeó con el título de la MLS, convirtiéndose en el primer peruano que se corona en la liga estadounidense. Esto le permitió a Ruidíaz alcanzar el pico más alto de su carrera, teniendo un valor de mercado de 7,2 millones de dólares.

Los 15 goles y 5 asistencias en los 26 partidos que disputó Ruidíaz durante la temporada regular de la MLS bastaron para que el peruano sea uno de los máximos protagonistas de su equipo. Ahora, el peruano con los ánimos por los cielos quiere seguir rompiéndola en el extranjero y dejando el nombre del Perú en alto.

Edison Flores – 5 millones

Como ya se ha mencionado, el DC United de la MLS pagó 5 millones de dólares para obtener los servicios de Edison Flores, cuando su valor de mercado era 3.3 millones. Jugando de ‘10’ en el Monarcas Morelia y con goles –y golazos- en el fútbol azteca, el ‘Orejas’ se ha consolidado tras decidir regresar del fútbol europeo, ya que en la liga de Dinamarca, en el Aalborg, no encontraba buen nivel.

Christian Cueva – 4,4 millones

La situación actual de Christian Cueva parece que está arreglándose con su fichaje provisional en el Pachuca. Sin haber tenido continuidad en el Santos, llegó al cuadro mexicano. Sin embargo, los brasileños exigieron que se le pague 100 millones de euros, con lo que sería el mejor cotizado, sin embargo, el peruano se dio por despedido y llegó al cuadro azteca como libre. Su valor de mercado, según Transfermarkt es de 4,4 millones de dólares.

Cristian Benavente – 4,4 millones

El ‘Chaval’ fue la sensación del momento cuando fue prestado al Nantes en agosto del 2019. Sin embargo, el volante nacional no está destacando mucho con su club. Apenas ha disputado 11 partidos de la Ligue 1 y ha aportado con solo una asistencia. Por ello, su valor más alto de 6,1 millones dólares con el Sporting Charleroi en 2018 ha descendido a 4.4 millones actualmente.

Yoshimar Yotún – 3,8 millones

Yotún es una de las máximas figuras de la ‘Blanquirroja’. De hecho, algunos le consideran el mejor futbolista peruano en la actualidad. Y no solo la rompe con la selección, sino también con su club, el Cruz Azul de México. Sus notables actuaciones en ‘La Máquina Cementera’, que se resumen en un gol y 5 asistencias en 16 partidos disputados en la temporada pasada de la Liga MX, han permitido que el volante nacional alcance el valor más alto en toda su carrera: 3,8 millones de dólares.

Renato Tapia – 4,4 millones

Tapia está teniendo cada vez más oportunidades con el Feyenoord a comparación de las anteriores temporadas. El volante de contención pretende seguir compitiendo a gran nivel para ser indiscutible en el equipo de la Eredivisie. Con ello, el ‘Cabezón’ podría volver a ser cotizado con 4,4 millones de euros, el valor de mercado más alto que obtuvo en el 2018 jugando con el Feyenoord. Actualmente, está valorizado en 3,3 millones

Luis Advíncula – 2,8 millones

El lateral derecho de la selección tiene toda la capacidad para romperla en cualquier equipo. Sin embargo, no encontró muchas ofertas, tras el descenso de su equipo, Rayo Vallecano, a la segunda de España. Esto también le jugó en contra en su cotización. Habiendo contado con el valor más alto en su carrera con 3,3 millones de dólares jugando para el club español, hoy está cotizado en 2,8 millones.

Paolo Guerrero – 2,5 millones

El goleador no tiene cese. Sus 20 goles en toda la temporada con el Inter de Porto Alegre así lo evidencia. Por ello, el ‘Depredador’ despertó el interés de algunos clubes, aunque renovó por los brasileños. Su cláusula de rescisión es de 4,5 millones de dólares. No obstante, el valor de mercado actual del delantero peruano ronda los 2,5 millones de dólares. Solo sus 36 años pueden explicar esa pobre cifra.

