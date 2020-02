Después de un tiempo de inactividad, Miguel Araujo atraviesa un excelente momento en el FC Emmen, de la Eredivisie. Inició como suplente, pero en poco tiempo se ganó la confianza del entrenador y obtuvo un espacio en el once titular. La jornada pasada anotó su primer gol, el cual lo terminó llevando al once de la semana de la prensa local. La decisión de llegar a Holanda, no cabe dudas, fue más que acertada. Ahora lo que sigue es ganarse, por derecho propio, una convocatoria a la selección peruana de cara al arranque de las Eliminatorias Qatar 2022.

Miguel Araujo ha encontrado regularidad en Holanda. (Foto: FC Emmen)

- Anotar un gol en la Eredivisie, siendo zaguero, es algo que te motivará de cara a las siguientes jornadas.

Siendo defensa siempre es un poco más difícil. Mi labor es defender, pero es lindo anotar y sobre todo que el equipo gane.

- ¿Qué te llevó a fichar por el FC Emmen?

En mi cabeza, y en la de mi representante, estaba en irme a Europa cueste lo que cueste. La espera valió la pena. Yo me encuentro bien en Emmen. Estoy tranquilo y sé que estoy sumando al grupo. Aquí tengo a un compañero que me está aportando. Yo me siento feliz por esta decisión que tomé.

- Ese compañero del que hablas evidentemente es Sergio Peña. ¿Estás orgulloso de su buen presente?

Sí. Veo su forma de trabajar y esfuerzo en cada entrenamiento. Cada vez que hablamos para el juego de la liga, anhelamos volver a la selección. Para eso trabajamos. Damos todo de sí para, en principio, estar en la lista y luego jugar todos los partidos que vengan.

- ¿La Eredivisie está colmando tus expectativas?

Es una liga difícil. Uno tiene que estar preparado para todo. Como siempre digo: uno tiene que estar preparado para la guerra. Me ha tocado esforzarme mucho y me seguirá tocando. No hay que dejar ningún cachito. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se están dando. Hablaba con Sergio de que no se nos tiene que escapar nada. Es una competencia muy fuerte, agresiva y técnica. Cada día me siento más cómodo.

- ¿Qué le ha sumado la Eredivisie a tu juego?

Uno mejora en el aspecto mental y físico. Ayuda mucho en eso. Compites con gente muy fuerte de equipos como el PSV o el Ajax. Son muy técnicos. Te juegan los 90' minutos de igual a igual y sin imprecisiones. Tengo que copiar y absorber todo eso.

- Eres el tercer futbolista peruano, en la actualidad, que milita en la Eredivisie. Eso habla muy bien de nuestros compatriotas...

Sí. Lo comenzó Renato Tapia desde muy chico, luego vino Sergio y ahora yo. De eso se trata, de que vengan peruanos a sumar, aportar y que la gente quede contenta. Y cuando volteen para elegir a un jugador piensen en el peruano.

- ¿Qué necesita un zaguero para consolidarse en Europa?

Una cabeza madura. Mejor dicho una mentalidad madura. El sostén de una familia. La verdad yo tengo una familia espectacular que le suma a mi vida y a mi aspecto profesional. También trabajar, porque lo único que te lleva al éxito es el trabajo del día a día. Siempre la mayoría dice que necesita a la familia o que la extraña. Creo que eso pasa a segundo plano. Uno con trabajar y sintiéndose feliz consigue el éxito.

- Volviste a Europa después de aquel paso por Estrella Roja de Belgrado, en donde lograste ser campeón nacional. Desde entonces, ¿cuánto crees que has mejorado?

He mejorado mucho, pero me falta. A mí me gusta recibir consejos, porque uno nunca deja de aprender. Siempre hay cosas por pulir. He avanzado muchísimo. Quiero seguir creciendo. No me conformo con lo que voy consiguiendo.

- ¿Talleres de Córdoba te hizo un mejor futbolista?

Sí. Siempre que uno pasa por cada club, tiene que absorber lo bueno. Sumé partidos. Quizás no muchos porque me lesioné, pero uno crece ya que agarra experiencia y convive con varias cosas.

- Hablando de crecimientos, ¿qué opinión te merece la actualidad de Luis Abram en Vélez?

He compartido equipo con él, es un gran amigo mío y la verdad que estoy contento. Uno ve noticias y lo ve jugando y eso causa alegría. De ahí hablamos de la competencia sana, no en nuestra línea defensiva, sino en general.

- Dado tu buen momento en el FC Emmen, ¿esperas con ansias el llamado de la selección peruana?

Sí. Siempre uno espera con ansias y una alegría tremenda para poder verse en esa lista de 23. Para eso trabajo.

- ¿Ves que hay posibilidades de integrar el equipo titular?

Sí, uno siempre visualiza eso. Primero estar en la lista de 23 y luego pelear para poder jugar. Estoy haciendo bien las cosas y creo que con el trabajo realizado espero estar ahí. Si bien la decisión la toma Ricardo [Gareca], hay que solo esperar y trabajar para ponérsela difícil al técnico.

Miguel Araujo señalando a Sergio Peña por la asistencia en el gol anotado ante Willem II. (Foto: FC Emmen)

- ¿Qué es lo que pide Ricardo Gareca?

Lo que te dice es lo que tienes que mejorar y lo que necesita la selección.

- La selección cuenta con Carlos Zambrano y Luis Abram como la dupla defensiva titular.

Abram está jugando, Zambrano no, pero sé que cuando le toque lo hará bien. En la Copa América estuvimos juntos los tres con Anderson Santamaría. Hay que trabajar.

- ¿Hay una exigencia en la selección de iniciar con buen pie las Eliminatorias Qatar 2020 dado que acudimos a la Copa del Mundo 2018?

Siempre hay una exigencia. Los que jugamos la eliminatorias pasada sabemos que cada partido es una final. Este proceso no será diferente. Hay que mejorarlo.

- ¿Qué te has trazado para este año a nivel de clubes, selección y personal?

A nivel de clubes seguir consolidándome y obtener toda la cantidad de partidos necesarios. También sacar al equipo del puesto en el que está y llevarlo más arriba. En el tema de la selección estar en la lista y jugar. A nivel personal ser mejor persona cada día.

