Sporting Cristal sufrió una nueva derrota en el Torneo Clausura 2026. El cuadro rimense cayó 1-0 ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau y dejó escapar una nueva oportunidad para acercarse a los primeros lugares. Tras el encuentro, Miguel Araujo habló sobre el presente del equipo y destacó la importancia de Roberto Mosquera para intentar revertir la situación.

El defensor celeste consideró que el plantel necesita la experiencia y el liderazgo de su entrenador para recuperar la tranquilidad y encontrar el camino que permita al equipo competir por sus objetivos.

“Necesitamos al Roberto Mosquera que ponga la pausa, que nos tranquilice y que sea el estratega, él es la cabeza de este grupo”, manifestó Araujo en RPP.

Las declaraciones del zaguero llegan después de una derrota que dejó a Sporting Cristal con preocupación por los puntos que viene dejando en el camino. El equipo no pudo aprovechar sus oportunidades ante Sport Boys y terminó pagando caro la expulsión de Catriel Cabellos, quien dejó a los rimenses con diez jugadores.

“Dejamos ir muchos puntos”

Araujo también hizo una autocrítica sobre la campaña de Sporting Cristal y recordó que el equipo tuvo la posibilidad de colocarse como líder del Clausura si conseguía mejores resultados en sus últimos compromisos.

“Dejamos ir muchos puntos, si ganábamos en Sullana éramos punteros. Estamos cambiando la mentalidad de visita. Tenemos que empezar a sudar sangre”, sostuvo el defensor.

El futbolista consideró que uno de los aspectos que Sporting Cristal debe mejorar es su rendimiento cuando juega fuera de casa. Para Araujo, el plantel necesita asumir los próximos partidos con una mayor intensidad y concentración si pretende mantenerse con opciones en la pelea por el campeonato.

La derrota ante Sport Boys profundizó la preocupación del cuadro rimense. Además, el equipo volvió a quedarse sin sumar en una jornada en la que tenía la oportunidad de acercarse a los primeros lugares.

Araujo pide el apoyo de los hinchas

Pese al complicado momento, el defensor de Sporting Cristal aseguró que todavía confía en las posibilidades del equipo. Araujo consideró que mientras el campeonato no termine, el conjunto celeste tendrá opciones de pelear por sus objetivos.

“Hasta que no acabe el campeonato, siento que tenemos vida”, afirmó.

El central también se refirió al ambiente que rodea al equipo y pidió que los hinchas continúen apoyando al plantel en las próximas fechas. Según explicó, la presión externa puede trasladarse a las tribunas y terminar afectando el respaldo que los jugadores necesitan.

“El hincha a veces recibe lo negativo de afuera y lo comparte en el Gallardo, eso nos parece complicado. Ellos son el doceavo jugador y cuando nos alientan, nos alegramos. Se merecen lo mejor”, expresó.

Con este mensaje, Araujo hizo un llamado a mantener la unidad entre jugadores e hinchas en la recta decisiva del campeonato. Sporting Cristal deberá reaccionar en las próximas jornadas si quiere mantenerse con vida en la pelea por el Torneo Clausura.