Por Redacción EC

Sporting Cristal sufrió una nueva derrota en el Torneo Clausura 2026. El cuadro rimense cayó 1-0 ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau y dejó escapar una nueva oportunidad para acercarse a los primeros lugares. Tras el encuentro, Miguel Araujo habló sobre el presente del equipo y destacó la importancia de Roberto Mosquera para intentar revertir la situación.

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