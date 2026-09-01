Por Marco Quilca León

La consagración de Ignacio Buse en Winston-Salem no solo dejó un segundo título ATP en su joven carrera. También confirmó que el peruano atraviesa una transformación que va mucho más allá de sus resultados. A horas de debutar en el US Open, hoy se enfrenta al norteamericano Marcos Giron, el ‘Nacho’ que levanta trofeos sobre cemento es un tenista más fuerte, disciplinado y convencido de que puede competir contra cualquiera.

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