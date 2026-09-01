Pablo Arraya, una de las voces que ha seguido de cerca su evolución, destaca precisamente esa capacidad de adaptación. Para el extenista peruano, Buse está viviendo “el nuevo renacimiento del tenis peruano” y ya puede ser considerado uno de los mejores de nuestra historia. Su crecimiento, sostiene, tiene una explicación: trabajo, preparación física, fortaleza mental y, sobre todo, la confianza que entregan victorias como la conseguida ante Arthur Fery.

—¿Cómo viste la nueva consagración de Ignacio Buse en un torneo ATP?

Cada vez está mejorando más. Cada partido está mejorando más. Todos estábamos dudando de cuánto iba a durar estos partidos en cancha en cancha dura porque al principio no le fue muy bien, pero mira cómo se ha adaptado ganando su segundo ATP. Increíble el nivel de adaptación y el nivel de fe a su trabajo.

—¿Qué significa este título para el tenis peruano?

Simplemente que nos pone en la élite del tenis mundial en este momento. Tenemos uno de los jugadores que en este momento es de los que más ha triunfado en el circuito ATP. Está ganando en diferentes superficies, es joven y es, de verdad, el nuevo renacimiento del tenis peruano.

—Tiene 22 años, hace tres que está en el circuito ATP. Pero, ¿ya se puede decir que es uno de los mejores tenistas en la historia del Perú?

Definitivamente, por supuesto. En cuanto a ranking ya pasó a Luis Horna. Está entre los 30 mejores por primera vez. Tiene, además, dos títulos de ATP en singles en una super joven carrera y definitivamente el hecho de que todos lo podemos ver ahora, que todos lo podemos disfrutar, todos podemos aprender de él, del sacrificio, del trabajo y del talento que está demostrando. Se está poniendo como uno de los jugadores que más valor han tenido en la historia de nuestro tenis.

Nacido en Córdoba, Argentina, Pablo Arraya llegó al país siendo niño y se nacionalizó peruano a los 18 años. Terminó convirtiéndose en uno de los referentes históricos de la raqueta nacional.

—¿Qué cambió en Nacho para tener este ascenso tan meteórico?

Ha tenido de las tendencias más rápidas que he visto en un jugador latinoamericano, además con victorias muy importantes. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Y segundo es que a su equipo y a él este tipo de victorias lo ayuda a creer en que él puede seguir subiendo y por qué no estar entre los 10 mejores del mundo, que es efectivamente lo que su equipo está buscando. Eso es lo que el equipo está aspirando y eso me parece increíble de jugársela a un nivel tan alto. Me parece una muy buena motivación.

—¿Este ascenso es comparable con el de algún peruano anteriormente?

No he seguido mucho la carrera de Horna, pero me acuerdo de que Jaime (Yzaga) también subió muy rápido, ya como juvenil él se había metido. Ahora recuerda que Bus estuvo tres años luchando, este es su tercer año en el tenis profesional en el que se empiezan a ver estos grandes resultados, pero a pesar de ser una carrera, tiene un ascenso meteórico. Es lo mismo que pasó con Jaime.

—¿Buse es una realidad en la élite o aún le falta algo?

Dicen que está en una etapa de maduración. Me parece que se tiene que poner más fuerte físicamente y que él está trabajando en eso todos los días. Hoy día estuvo en el gimnasio antes del partido. Una gran señal. El adquirir más fuerza y mejorar la parte mental, simplemente con este tipo de victorias, ayuda muchísimo a empezar a creer un poquito más.

Ignacio Buse festeja un nuevo título en una temporada inolvidable (Foto: @WSOpen2026)

—¿Qué tanto tiene que ver, justamente, esa preparación física para lo que está consiguiendo ahora?

Es mucho por parte del trabajo que se exige ahora para el tenis profesional. Para el tenis profesional ya no es solamente horas en la cancha, sino es horas fuera de la cancha, es la alimentación. Yo lo dije hace más o menos tres años, se va a tener que transformar en un superhombre y eso es exactamente lo que él está haciendo. Se está recuperando más rápido, está cada vez más fuerte, cada vez se está moviendo mejor, o sea, se está transformando poco a poco en un superhombre y también por su disciplina que está mostrando. Dentro de dos días va a jugar el US Open y hoy día, a pesar de haber ganado un título, no va a poder celebrar mucho. Él no va a poder celebrar casi nada. Se va a tener que poner las pilas enseguida porque en dos días viene uno de los torneos más importantes de del mundo.

—¿Cuándo ves jugar a Nacho, a quién te recuerda?

A Andy Murray con la gran diferencia de que Andy Murray fue número uno del mundo debido a que era muy veloz, muy rápido naturalmente. Y en eso, en esa explosión y en esa rapidez es lo que Ignacio todavía va a tener que mejorar para verlo muy parecido a Murray. Pero ese estilo de juego es parecido.

—¿Qué podemos esperar de Nacho en el US Open?

Curiosamente, muchos de los entendidos y mejores amigos míos y coaches y gente que está en la televisión dicen que a Buse, este tipo de superficie donde la cancha es rápida, es en lo que más se va a destacar. Y te digo curiosamente porque hasta hace una semana todos nos preguntábamos cuánto tiempo se va a tardar empezar a ganar partidos en esta superficie. Él está muy bien físicamente, la final no fue tan exigente a nivel físico y yo creo que tiene una muy buena posibilidad de avanzar hasta la tercera ronda. Eso es lo que a mí me gustaría. En la tercera ronda creo que se encontraría con uno de los favoritos, pero me parece de que él con la confianza que tiene y con el nivel de físico con el que se encuentra ahora puede ganar varios partidos en el US Open y por qué no ponernos a soñar a todos con un título.

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