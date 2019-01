Manny Pacquiao vs. Adrien Broner EN VIVO: boxeador peleó con el rostro completamente ensangrentado | VIDEO

El boxeador sueco Badou Jack resultó herido durante la pelea ante el estadounidense Marcus Browne, en la lucha estelar entre Manny Pacquiao vs. Adrien Broner en Las Vegas



Luego del desafortunado golpe, Badou Jack continuó luchando. Aunque su cabeza no paraba de sangrar y no viera más que la sombra de su rival, el boxeador sueco no se detuvo y terminó el combate.

El resultado final favoreció a Marcus Browne, pero quedó para el respeto y valentía de Badou Jack. El boxeador continuó durante los doce rounds de la pelea aunque por la sangre habría perdido completamente la visión.

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner EN VIVO: boxeador peleó con el rostro completamente ensangrentado

El árbitro del combate también resultó afectado. La camiseta azul del juez de la pelea terminó con las mangas ensangrentadas y al final tenía más la imagen de un cirujano que de un referi de boxeo.