Los seleccionados de México y Jamaica se enfrentará por la semifinal de la Copa Oro; de esta manera, viviremos uno de los encuentros más emocionantes del certamen. A lo largo de la historia, solo tres veces los caribeños pudieron salir victoriosos ante el ‘Tri’. El último de estos episodios ocurrió en la misma instancia y en el mismo torneo, pero en el año 2017: los Reggae Boys se impusieron por la mínima diferencia (1-0) y pasarían a la final, donde caerían ante Estados Unidos.

CUÁNDO JUEGAN MÉXICO - JAMAICA

El duelo por la semifinal de la Copa Oro 2023, entre México y Jamaica, se disputará este miércoles 12 de julio del 2023 en el Allegiant Stadium, Las Vegas.

A QUÉ HORA JUEGA MÉXICO - JAMAICA

El partido entre México y Jamaica está programado para jugarse a partir de las 21:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 20:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

EN QUÉ CANALES VER MÉXICO - JAMAICA

El encuentro entre México y Jamaica por la semifinal de la Copa Oro será transmitido por las señales de TV Azteca 7, Azteca Deportes, ESPN, Canal 5 Televisa, ESPN y TUDN.

DÓNDE VER ONLINE MÉXICO - JAMAICA

Para que puedas ver la transmisión online del México vs. Jamaica tendrás que crearte una cuenta en TUDN APP, ViX y Star Plus.

POSIBLE ALINEACIÓN DE MÉXICO VS. JAMAICA

México: Guillermo Ochoa, Julián Araujo, Edson Álvarez, Israel Reyes, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Ozziel Herrera, Santiago Giménez, Orbelin Pineda.

Jamaica: Andre Blake; Dexter Lembikisa, Damion Lowe, Adrian Mariappa, Amari Bell; Bobby Reid, Joel Latibeaudiere, Kevon Lambert, Demarai Gray; Leon Bailey y Michail Antonio.

ASÍ LLEGA MÉXICO

La selección de fútbol de México avanzó a las semifinales de la Copa Oro-2023 de la Concacaf tras vencer 2-0 a Costa Rica el sábado, en su partido de cuartos de final jugado en Arlington, Texas.

Orbelin Pineda y Erick Sánchez, anotaron los tantos del triunfo mexicano.

Costa Rica tuvo las mejores aproximaciones del primer tiempo. Al minuto 8, Anthony Contreras sacó un disparo desde fuera del área que controló el arquero Guillermo Ochoa.

Al 21, el mexicano Luis Chávez estuvo cerca de marcar en su propia meta al desviar a tiro de esquina un centro de Wilmer Azofeifa.

Ya en el segundo tiempo, el árbitro hondureño Said Martínez señaló un penalti a favor de México por una falta de Kendall Waston sobre Henry Martín, al 50.

Dos minutos después, Orbelín Pineda cobró el castigo y firmó el 1-0 con un toque sutil, ligeramente a la izquierda del portero Kevin Chamorro.

El tico Aarón Suárez ensayó el disparo de media distancia, pero la pelota se fue encima del travesaño, al 67.Al 70, el azteca Chávez también mandó por encima del larguero un tiro libre.

El arquero Chamorro contuvo un potente remate de cabeza del mexicano Santiago Giménez, al 86.

En el siguiente ataque mexicano, al 87, Roberto Alvarado apareció en el área costarricense por el costado izquierdo, y mandó un pase raso para que Erick Sánchez convirtiera el 2-0 con un remate a bocajarro.

Tras la victoria, México quedó en espera de su rival de semifinales que saldrá este domingo del partido entre Guatemala y Jamaica que se jugará en Cincinatti.

DECLARACIONES DE JAIME LOZANO

“El día de hoy fue un partido durísimo como esperábamos, con un Costa Rica que venía a la alza, que venía haciendo bien las cosas, que a lo mejor con Panamá nos es lo que esperaban, después se clasificaron al final haciendo muchos goles y mostrando su poder ofensivo. Y que me deja un gran sabor de boca más allá de la victoria, no recibir gol, me encanta no recibir gol, creo que somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la concentración seguramente que seguiremos siendo candidatos a avanzar y conseguir la copa.”

“Me gusta el grado de concentración porque es fácil distraerse en una jugada como nos ha pasado históricamente y que estos equipos que contragolpean bien puedan hacerte daño. El primer tiempo recuerdo muchísimo regresos del equipo cuando perdíamos el balón y parecíamos hormigas. Íbamos 2, 3 o 4 contra 1 y ese grado de compromiso defensivo es de un equipo competitivo que quiere ganarlo todo.”

“Bueno Henry no, se fue con golpes pero fue más un cambio porque lo notamos un poco cansado, tuvo mucho desgaste en el primer tiempo de tanto presionar y buscábamos que Santiago Gimenez pudiera ingresar con algunas indicaciones y queríamos defendernos de mejor manera de Costa Rica.”

“Y sobre Edson, él pidió su cambio, en este caso el doctor nos dice que no podía seguir. En el vestidor el comentó que está mucho mejor, que pensó que era algo más grave y tendremos que esperar. Igual ahorita con todas las emociones a flor de piel, evidentemente ya no se siente tan mal, pero hay que esperar un día para ver si estará listo para las semifinales”

ASÍ LLEGA JAMAICA

Jamaica se clasificó a las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf el domingo al vencer 1-0 a Guatemala, en un duelo disputado en estadio TQL, en Cicinnatti, estado de Ohio.

La única anotación del encuentro fue conseguida por el lateral izquierdo Amari’í Bell a los 51 minutos de juego.

Bell recibió en solitario afuera del área grande el balón ante una desinteligencia de la zaga guatemalteca y doblegó al arquero Nicholas Hagen.

Tras la anotación, el conjunto centroamericano, bajo el mando del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, se descontroló y se fue con todo en busca del empate.

Pero el guardameta de los ‘Reggae Boyz’, Andre Blake, se convirtió en el héroe de la clasificación de su equipo.

Primero desvió de forma espectacular un cabezazo dentro del área del delantero Alejandro Galindo a los 78 minutos y cinco minutos después controló otro cabezazo de un jugado chapín.

Jamaica, que orienta el entrenador finlandes Heimir Hallgrímsson, enfrentará en semifinales a México, que el sábado venció 2-0 a Costa Rica.

En el partido restante de cuartos de final este domingo se medían Estados Unidos y Canadá y el ganador jugará en semifinales contra Panamá, que el sábado goleó 4-0 a Catar con un triplete del delantero Ismael Díaz.