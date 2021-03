Conforme a los criterios de Saber más

En Emmen, municipio de los Países Bajos, hay un peruano hijo de boxeador y de profesora de vóley, que escribe su propia historia en el fútbol neerlandés. Se trata de Miguel Araujo, central de 26 años, que se ha ganado el respeto de su entrenador Dick Lukkien. “FC Emmen me acogió bien y me hace sentir como en casa”, confesó el seleccionado. Sin embargo, la realidad futbolística es mantener al equipo en la División de Honor. Objetivo inmediato que comparte con sus compatriotas Sergio Peña, Jean Pierre Rhyner y Didier La Torre. “Remaremos todos juntos para no descender”, aseguró el capitán.

-¿Las arengas al grupo son en neerlandés?

(Risas). No, en inglés, un poquito en español. Me gusta motivar al compañero, al grupo, hablar en el antes, durante y después de los partidos. Y es que necesitamos los puntos, estamos como locos.

-¿Restan 9 finales para salvarse del descenso?

Sí, y es importante el tema psicológico, como en todo deporte. Yo lo practico desde muy chico, también en la selección. De arriba, la cabeza, soy muy fuerte. El grupo escucha lo que transmito. Tenemos que mantener al equipo en Primera.

Miguel Araujo ha consolidado su liderazgo en el plantel del FC Emmen durante la última temporada. (Foto: @FC_Emmen)

-¿A qué se debió el bajón futbolístico?

Al principio trajeron gente joven, pero sin experiencia. Seis chicos, eran buenos, pero les costó. Ahora, el equipo ha sumado dos partidos consecutivos, ganamos seis puntos. Debemos seguir cambiando el chip, hay que comenzar a escalar posiciones.

-¿Tienen psicólogo deportivo?

No, pero converso con el grupo. Siempre charlo con Giacomo Scerpella de la selección. Refuerzo temas tras cada partido, sea en triunfos o derrotas, más ahora por la situación que estamos.

-¿Qué se siente ser capitán siendo extranjero?

Estoy orgulloso de llevar la cinta. De haberla obtenido en poco tiempo. El técnico Dick Lukkien también es de hablar mucho. Somos conscientes de la situación que estamos. Un compañero puede tener un día malo, pero siempre estoy para aconsejarlo, corregir errores y fortalecer virtudes.

Miguel Araujo volvió a marcar un gol con FC Emmen. (Video: Twitter)

-¿La convivencia se hace más fácil al estar rodeado de más peruanos?

Sí, unimos esfuerzos dentro y fuera del campo. Cuando estamos con compañeros de equipo, hablamos en inglés, pero a la hora de la “chacota”, hablamos en neerlandés, aunque es más difícil. Ya en vestuarios, el español es básico (risas).

MIRA: El nefasto registro peruano en la Copa Libertadores: sin triunfos en Venezuela desde 1993

-¿Dolió el descenso de Alianza?

Como hincha, una tristeza enorme. Alianza es un grande en Perú, en Sudamérica. He conversado con algunos jugadores, pero el tema no es solo de ellos, sino también interno. Como hincha, espero que jueguen la Liga 2 y vuelvan por la puerta grande.

-Todavía hay esperanzas de que vuelvan a Liga 1…

Para mí, Alianza debe jugar la Segunda y subir a fin de año. Es un equipo grande y tiene que ser respetado por todos.

-Sergio Peña asumió rol de “10”. Anotó un golazo.

Está con mucha confianza. Entrena muy bien. Sabe la responsabilidad de llevar ese número en Emmen.

Miguel Araujo fue uno de los más parejos en el 0-0 que obtuvo Perú ante la Argentina de Messi, en octubre del 2017. (Foto: Agencias).

-¿Qué opinas de Abram y Zambrano, dos realidades distintas en Argentina?

Me siento orgulloso cuando le va bien a otro peruano, compañero. Lo de Abram en Vélez es motivante. Ha salido nominado dentro del mejor once en Sudamericana. Yo desearía imitarlo. Zambrano, es otro gran futbolista, tiene personalidad, estoy seguro de que seguirá mejorando.

-Sorprende ver a Luis Abram guapear a los rivales

(Risas). Sí, y es producto de los partidos, la confianza. Él no tiene 30 partidos, ya suma más de 100.

-¿Cuándo jugaste en Tallares escuchabas comentarios sobre Ricardo Gareca?

Sí, los dirigentes, socios e hinchas, siempre me hablaban del profesor. Y es que es ídolo en la “T”, lo quieren mucho. Es su casa.

-¿Bolivia y Venezuela, rivales a ganar para seguir con vida en las Eliminatorias?

Serán dos finales muy duras, pero el equipo está preparado para ganar. Tenemos una familia como equipo, somos muy fuertes y vamos a pelearlo juntos.

-Todo el Perú espera que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jueguen ante Bolivia y Venezuela

Y es que tienen una calidad única, son muy valiosos para el grupo. Paolo ya va a empezar a sumar minutos con Internacional, mientras Jefferson ya está entrenando en Videna.

-¿Lapadula se perfila como el “9” en La Paz?

Será decisión del profesor Ricardo. Gianluca es un atacante que ayuda mucho al equipo, es el primer defensa en presionar. No da tiempo a los centrales, no deja pensar. Se adaptó rápido al grupo. Se siente como en familia, es lo que me comentó cuando regresamos juntos tras la última fecha doble.

-AZ Alkmaar está tras tus pasos, según la prensa de Países Bajos

A uno lo llena de elogios que otros equipos se fijen en mi trabajo, motiva a seguir esforzándome, pero no he tenido contacto. Mi cabeza está puesta en salvar la categoría con Emmen.

-¿Qué otra liga te seduce jugar?

Primero hay que salvar a Emmen y dejarlo bien posicionado, como se merece, luego se verá salir por la puerta grande. Pero no te voy a negar que me gusta la liga española e inglesa, son las más fuertes.

-Anulaste a Messi, Suárez. ¿A quien más te gustaría enfrentar?

A Cristiano Ronaldo, así sea en un amistoso. Una cosa es verlo por televisión, otra saber sus movimientos, como ataca, su ambición de cara al gol.

-¿Leo se quejó cuando lo marcaste?

Nada, solo escuché cuando le gritó a un compañero suyo, ya que le devolvió un ladrillo en lugar de una pared.

