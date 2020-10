Conforme a los criterios de Saber más

A Miguel Miranda se le recuerda por sus grandes actuaciones ante Chile, pero también tuvo otros partidos memorables defendiendo el arco de la selección peruana. Uno que recuerda mucho, por ejemplo, es un empate rescatado por Perú en el año 2000, en el estadio Morumbí, ante un Brasil comandado por el legendario Romario. También guarda un grato recuerdo de la Copa América 1997, torneo en el que la bicolor eliminó a Argentina con una brillante actuación suya. Es que para él, enfrentar a los ‘grandes’ del continente tenía un sabor especial, algo que le daba una motivación extra. Por eso, el partido del martes pasado ante Brasil, lo vivió –y sufrió– de manera distinta, como un hincha más, alentando a los peruanos y renegando con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

Aunque el exportero coincide en que el réferi influyó directamente en el resultado, se quedó con la sensación que la actitud de los jugadores peruanos pudo ser distinta. Es que en los ocho años que vistió la blanquirroja –jugó tres Eliminatorias y cuatro Copas América–, estuvo presente en partidos desafortunados, en los que –según él mismo cuenta– el árbitro les inclinó la cancha.

Y bajo esas circunstancias, una manera de “equiparar” la balanza era trabajar a los rivales a la “boquilla”. Por supuesto que en ese escenario, Miguel Miranda, arquero de 1.86 m., contextura gruesa y cara de malo –no por nada lo apodan el ‘Carón’– cumplía un rol intimidatorio fundamental, por presencia y “verbo”. Ni siquiera las grandes figuras del fútbol a las que enfrentó se salvaron. Para imponer respeto, él mismo era. ¿Qué hubiera hecho ‘Miguelón’ ante, por ejemplo, Neymar? Él mismo nos lo cuenta en esta entrevista.

La primera vez que Miguel Miranda enfrentó a Brasil fue en la Copa América 1993. El partido quedó igualado 0-0, con una gran actuación del arquero peruano. (Foto: GEC)

-¿Qué te quedó de la actuación de Perú en este arranque de las Eliminatorias?

Me gustó el equilibrio mental de los jugadores. Sobre todo ante Brasil, cuando empezamos a meterle toque, y seguíamos y seguíamos. En buenos términos, nosotros ya no respetamos a nadie. Vamos y jugamos. Eso es lo que me deja tranquilo. Obviamente eso tampoco debe significar una presión para los futbolistas. No porque ya jugaron bien un partido ahora deben ganar todos los partidos y en todos lados.

-¿Te queda la sensación de que Perú pudo sacar un mejor resultado?

Tengo una sensación media extraña, de que pudimos ganarlo y que el árbitro malogró el partido. Me quedo con algunos buenos pasajes del partido. Perú fue un equipo que dominó a un monstruo y eso me gustó. Pienso que con respecto a todo el partido, no merecimos ese resultado.

-Mencionas al árbitro. ¿Cuál crees que fue su mayor error?

Fue decisivo en una jugada puntual. Previo al jalón de Yotún hay una mano de Neymar, y mano es para afuera. A partir de ahí, el partido un poco se le va de las manos. Y obviamente siempre cobró para Brasil.

-¿El de Carlos Zambrano te pareció penal?

Otro no lo cobra. Es una jugada muy rápida, que van a disputar una jugada entre los dos. Pocos árbitros cobran esos penales. Incluso nosotros hemos visto varias repeticiones y no queda claro. Cuando no hay dudas en VAR, penal. Pero si en el VAR hay dudas, quiere decir que no ha sido un penal que lo cobra cualquier árbitro. Solo que este que estaba con la flecha para un lado, lo cobró.

-¿Te gusta el VAR?

Estoy a favor del uso del VAR, pero termina siendo manipulable. Porque cuando te quieren joder, te joden igual. O sea, cuando lo quieren manipular. En el partido, el árbitro fue al VAR a ver la tarjeta de Zambrano, pero ¿por qué no fue a ver lo de los penales?

-¿Qué se puede hacer contra esto?

Este es un jalón para la gente que debe estar alerta con esto. Vamos a enfrentar a Chile en la próxima fecha y no se puede tener un árbitro como ese otra vez. Búscate un árbitro de categoría, ellos son los que tienen que arbitrar. Y si tienen que dirigir dos fechas seguidas, que lo hagan. No pueden poner a cualquier tipo a arbitrar. Este chileno que nos tocó fue un desastre. Y no es criticado solo por nosotros, sino por todo el mundo. Hasta los españoles lo han criticado por los desatinos que tuvo.

-Pese a todo, los jugadores peruanos se mantuvieron calmados…

Los jugadores se mantuvieron equilibrados, pero yo pienso que en algún momento tuvo que salir la furia, esa energía del peruano cuando se “pica”. Eso tuvo que salir a relucir. ¿Sabes que nos falta en los futbolistas? Un poquito más de carácter. Porque tenemos muy buenos futbolistas, pero creo que debería cada uno de ellos empezar a crear un carácter más fuerte, más intenso, para la hora que pierdan o en que estén perdiendo, vayan a buscarlo juntando corazón, huevo, mente y todo. Perú es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene muy buenos jugadores. Ahora el carácter tiene que ser un poco más intenso, eso me gustaría. Imagínate todo lo que son, y acumular eso, esa energía junta, olvídate, no te para nadie.

Luego de la falta que le costaría la tarjeta roja a Carlos Zambrano, Neymar lo increpó y reclamó al árbitro para que expulse al defensa. (Foto: Agencias)

-En la expulsión de Carlos Zambrano, por ejemplo, ¿los jugadores peruanos pudieron reaccionar distinto?

Zambrano sabía que lo iban a expulsar. Yo que Zambrano agarro y le jalo la oreja a Neymar. Ándate para allá, caraj…, le digo. Porque no voy a permitir que se me ponga al frente. Ya que me quiere provocar, lo agarro, lo abrazo, lo pellizco para que el otro también reaccione y no me voy solo, me voy con alguien. Lo que pasa es que en este tipo de partidos hay que ser mañosos también.

-Como Neymar…

Mira a Neymar. Tiene 300 caídas por partido, más mañoso que la “miércoles” es. Y van cayendo los árbitros. Pero a veces ya se le ve como payaso tirándose. Con lo excelente jugador que es, tirándose. Aburre, fastidia.

-¿Te pasó mucho en tu etapa como seleccionado que el árbitro te inclinara la cancha?

Eso es de toda la vida, es histórico, siempre ha pasado. Hay partidos que se sabía que la selección no iba a ganar, pero querían asegurar, y nos metían y nos metían.

-¿Alguna vez en especial que recuerdes?

Cuando íbamos a jugar las Copas América siempre era así. Me acuerdo que había un delantero brasileño que le decían el ‘Animal’, Edmundo. A mí con animales, le decía en la cancha. Nos enfrentamos en 1995, y en una salgo y le meto un puñete a la pelota y desmayo a un delantero que tenían. Edmundo pasó por mi lado y le decía al árbitro gritando “Está loco, está loco”. Sigues tú, le decía yo. En esos momentos tiene que predominar tu carácter, hacer cualquier locura para equilibrar un poco. Tienes que equiparar la cosa usando la boquilla, haciendo cualquier cosa. Yo trataba de hacer eso, sino siempre nos inclinaban la cancha.

-El público también suele jugar un rol importante en estos partidos, alentando o presionando, pero por la coyuntura es imposible…

Es penoso ver los estadios vacíos. Yo cada vez que jugaba por Perú, con la gente aplaudiendo, animándote, era otra cosa. Y cuando toca jugar afuera, también es bonito que te estén gritando e insultando. En Brasil miles de personas me gritaban “viado”. Eso me motivaba.

Miguel Miranda enfrentó cuatro veces a Chile y ganó siempre: 2-1 y 3-1 por Eliminatorias, 1-0 por la Copa América 1993 y el recordado 6-0 en un amistoso en 1995. (Foto: GEC)

-Nadie se salvaba en la cancha, más allá del nombre que tuvieran…

Me he enfrentado a Batistuta, Ronaldo, Romario, pero en la cancha estaba alerta con todos. Yo me peleaba con todos también. Una vez me peleé con el colombiano Víctor Hugo Aristizábal. Él me insultaba y yo le respondía igual. Era bien loco yo cuando tapaba. A Iván Zamorano también lo enfrenté, era más malcriado.

-¿Enfrentar a Brasil o Chile?

Me han salido muy buenos partidos contra Chile, pero a mí me encantaba jugar contra Argentina y Brasil. Con los grandes te tienes que motivar más.

-¿Algún partido que recuerdes en especial?

Con Argentina en la Copa América 1997, que le ganamos 2-1 y tapé muy bien. También un 1-1 en el Morumbí, que enfrenté a Romario. Tengo partidos malos, pero tengo por ahí algunos buenos. Me quedo con el partido con Argentina que tapé de todo. Me patearon dos penales y le atajé uno a Marcelo Gallardo y el otro casi se lo tapé también.

-Supongo que la ‘espina’ que te quedó con la selección fue no jugar un Mundial…

Definitivamente. Pero tengo la satisfacción de haber vestido la blanquirroja. La satisfacción de haber entregado todo, haber entrenado bien, siendo buen profesional. Eso me deja tranquilo.

-¿Qué jugador te llama la atención en especial en la selección peruana?

En sí me gusta el grupo. Me gusta cómo están jugando todos. Si uno analiza, por ejemplo, el complemento de Pedro Aquino es importante. Es extraordinario este chico, cómo ha evolucionado. Con Juan Reynoso lo tuvimos en Cristal y he podido ver su crecimiento. En un año más debería irse a jugar a Europa. Se tira, busca su panorama... Es un mixto completo, que marca mucho, tiene ataque, tiene gol, tiene cabezazo. Es muy interesante.

-¿A Pedro Gallese cómo lo ves?

Yo siempre lo voy a comentar. A mí Gallese no me gustaba cuando jugaba en Perú. Yo decía Gallese no tiene que estar acá. Cuando ha venido de afuera, ha venido con otro nivel. Es un porterazo, pero parece que estando afuera tiene un entorno más tranquilo.

Miguel Miranda dirigió a La Bocana, Alianza Atlético, Alfonso Ugarte y Los Caimanes. Además, fue asistente técnico de Juan Reynoso en Juan Aurich, Sporting Cristal, Melgar. (Foto: GEC).

-¿A qué te estás dedicando por ahora? Hasta el año pasado te vimos dirigiendo en Segunda…

Me he tomado una pausa porque me he metido a ciertos proyectos por tratar de ayudar y han salido mal. Quiero ir a proyectos serios, que quieran ascender. A veces me involucro tanto que quiero ayudar y eso creo que no corresponde, porque yo solamente tengo que dirigir.

-¿Qué pasó con la opción de dirigir a Sport Boys? Tu nombre sonó fuerte hace poco…

Fue por cosas del destino. Prefirieron a mi compadre Teddy Cardama y estoy contentísimo de que esté ahí. Estoy haciéndole barra, me da gusto que Boys esté ganando.

-¿Con qué te quedas de tu paso por la selección?

Con haberle ganado siempre a los chilenos. Había algo especial en esos partidos.

