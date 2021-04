Al referirse a Alianza Lima, Nelson Olveira lo hace en primera persona. Hoy se encuentra en Colombia, debido a que fue parte del comando técnico de Alianza Petrolera de dicho país. Olveira no oculta que el cuadro íntimo lo sedujo por su sentido de pertenencia y lo marcó como jugador. El uruguayo defendió el escudo blanquiazul en los años 2002 y 2003 y coincidió con los primeros minutos de Jefferson Farfán en el cuadro de su vida. Por todo esto, el recordado ‘Canario’ comparte su felicidad por el tanto conseguido por Jefferson Farfán en su reencuentro con el fútbol peruano.

-¿Qué te produjo el retorno reciente de Jefferson Farfán a Alianza Lima?

Alegría. Es un jugador de la casa, al cual en su momento habían criticado mucho. Por si volvía o no. Yo digo siempre que la gente habla sin saber. Vi su presentación con su mamá y después lo que hizo en el último partido. Es muy importante para él y la institución.

-¿Cuánta jerarquía tuvo su gol ante Deportivo Municipal?

Mucha. Como decimos en Uruguay y Argentina, la jerarquía y la técnica no se compran en la farmacia o panadería. Cuando uno tiene cierta experiencia a nivel internacional, te lleva a que pienses más y corras menos. La ubicación de Jefferson en el gol, no te la da la juventud sino los años recorridos en el fútbol.

-Fue el regreso soñado. Farfán necesitó de una acción para resolver el encuentro.

Sí. Pareciera que en el fútbol de hoy si no haces cien toques no vale el gol. Alianza ganó por pelota parada. Es válido. Lo marcó Jefferson Farfán y es lo importante.

-¿Cómo hacer para reconocer la mejor interpretación de Farfán en Alianza?

Hoy tenemos una figura importante que se llama Jefferson Farfán y hay que saberla rodear. Con buenos jugadores. Tenemos al ‘Cotorra’ Míguez, a Barcos. Pero eso no le alcanza a Jefferson. No hay que depender de Farfán, sino de un equipo de fútbol. Para que todo lo que logró en Europa lo vuelque en servicio del club. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Alianza? Tratar de armar un plantel de jugadores y no de nombres.

-¿A qué jugador esperas ver en Farfán con casi 37 años?

Farfán se tiene que acostumbrar al fútbol que lo vio crecer. Al que lo vio nacer. Y a la institución que le dio la oportunidad de salir a Europa. Él debe adaptarse al nivel del fútbol peruano. Para eso, hay que rodearlo de buenos jugadores. Si tienes la materia prima para hacerlo, las cosas van a empezar a cambiar para Alianza Lima. No podemos depender solo de Jefferson.

-Para eso va a ser elemental Carlos Bustos. ¿Cómo ves su designación?

Sinceramente, no lo conozco. Si tomó la responsabilidad de dirigir al equipo más importante de Perú, quiere decir que algo hizo bien.

-Saliste campeón son Pablo Bengoechea en Peñarol, ¿con su salida iniciaron los problemas en Alianza Lima?

En las instituciones grandes, lo que te sirve es ganar. Cuando sales campeón, no lo hace el estilo. Sale campeón Alianza Lima dice la frase. Lo que pasa es que mucha gente se dejó llevar por los periodistas. ¿Qué saben del estilo? Nunca pisaron un entrenamiento del fútbol uruguayo. Saben porque lo leen. Yo sé del fútbol peruano porque lo viví. No porque agarré un libro. Hubo gente que se dejó llevar por el estilo y no miró para atrás. Estuvimos once años sin salir campeones.

-El pasado reciente resume que los dos últimos técnicos campeones en Alianza Lima son uruguayos: Pelusso y Bengoechea.

¿Qué necesita un cuadro grande? Ganar. También que se trabajen las inferiores para que mañana puedan recoger frutos de abajo para tenerlos en Primera División. ¿Cuántos jugadores de las divisiones menores de Alianza Lima juegan en Primera? Pocos. Hay algo que se sigue haciendo mal. Se debe trabajar en juveniles para que salgan los Jefferson Farfán, Rinaldo Cruzado, Junior Viza o Wilmer Aguirre. Queremos que salgan jugadores a Europa de vuelta.

-¿Por qué crees que no volvió a salir al exterior un jugador con las cualidades de Farfán?

No salieron ni los Farfán, Guerrero, Pizarro. Con el mayor respeto, ni un ‘Kukín’ Flores. Tampoco un ‘Chorri’ Palacios. No salen y no los trabajan. Lo que gastan por contratar, lo deberían gastar en menores.

-En Uruguay hay una tendencia clara. Los equipos no fichan extranjeros y priorizan sus fuerzas básicas. No solo Peñarol o Nacional.

El promedio del plantel del Liverpool de Uruguay es de 22 años. Son todos de las categorías menores. El plantel de Primera debe tener solo tres o cuatro mayores. Ellos ayudan a los juveniles a crecer futbolísticamente. Lo mismo hacen Fénix, Peñarol o Nacional. En Uruguay, los entrenadores de menores forman a los jugadores. No apuntan a salir campeones, sino compiten a formar. Son dos cosas distintas.

-¿Observas un estancamiento en ese aspecto en el fútbol peruano?

Sí. Eso de estancar jugadores no viene de ahora. Han pasado entrenadores a los que no los dejaron trabajar a nivel de juveniles. Te estoy hablando de técnicos peruanos. Hay muy buenos. Lo que pasa es que cuando pierden un campeonato, lo primero que hacen es sacarlos y traer un extranjero. No respetan lo que hay en casa. Es buen material también. ¿Cuántos extranjeros pasaron por la Federación Peruana de Fútbol, por Alianza Lima y otros equipos? No hicieron nada.

-¿Madura tarde el futbolista peruano como nos hicieron creer o los dirigentes y los técnicos arriesgan poco por ellos?

Al jugador juvenil tienes que darle minutos y no partidos. Tienes que saberlos llevar. Si les das encuentros seguidos, al fracaso hay un paso. Los quemas. Mentalmente caen. Te pongo un ejemplo. Esta semana, jugó Peñarol contra Cerro Largo. En el banco de Cerro Largo había un jugador de 14 años para debutar a nivel internacional. Nuñez se apellida. No importa la edad que tengan. Si tienen las condiciones pueden debutar en Primera División. Al joven hay que saber manejarlo y hablarle.

-¿A Jefferson le hablaron mucho allá por el 2002 y 2003, los años en que estuviste en Alianza?

Sí. Se le habló bastante. Y él supo escuchar. Por eso es el jugador que es hoy y que supo ser en Europa. Ya sabíamos que iba a hacer la diferencia. En esos momentos, Jefferson Farfán estaba muy bien acompañado de gente grande. Estaban Pepe Soto, Waldir, Holsen. También la ‘Foca’, tío de Jefferson. Yo, al igual que Jayo y Roverano. Estuvo Franco Navarro y después Gustavo Costas. Eso ayudó al jugador a crecer.

-Hay sangre uruguaya en Alianza Lima. Míguez ya lo sabe. A Jonathan Lacerda que le recomendarías para trascender en el club.

Hay que tener unas pelotas bárbaras y saber que no vas a cualquier institución del Perú. Tienes que vivir para Alianza Lima. El club te exige ganar. El ‘Cotorra’ Míguez es un jugador de mucha calidad. Sabe lo que es jugar en Alianza Lima. Estos jugadores deben acompañar a Jefferson Farfán.

-¿Cuánta identificación recupera Alianza Lima con el retorno de Jefferson?

Muchísima. En todo sentido. Ojalá que se le den todos los logros este año. De salir campeón y entrar a una Copa Libertadores. Jefferson Farfán es un patrimonio que la institución hizo despegar a nivel europeo. En agradecimiento, Jefferson está de vuelta en Alianza Lima. Eso habla mucho de él.

