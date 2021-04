Conforme a los criterios de Saber más

El primer partido de Juan Reynoso como entrenador debió jugarse el 21 de abril de 2007. Coronel Bolognesi, club que lo había anunciado cinco días antes, tenía que visitar a Sport Áncash en Huaraz. “Vamos a cambiar de metodología de trabajo y vamos a exigir bastante al jugador. Nuestra intención es que Bolognesi tenga el nivel competitivo de los equipos mexicanos”, dijo, como una frase premonitoria, en su presentación. Dicho encuentro nunca se jugó, pues los sureños estaban en desacuerdo por cómo la ‘Amenaza Verde’ se mantuvo en la Primera División.

Con un ‘walk over’, el excapitán de la selección peruana daba inicio a su carrera como entrenador principal. Había llegado a Tacna con algún tiempo de asistente técnico en el Necaxa de México, equipo en el que se retiró como futbolista. Mario Mendaña (preparador físico), Fernando Oblitas, hijo de Juan Carlos, (asistente), Ricardo Ortega (asistente) y Miguel Miranda (preparador de arqueros) lo acompañaban en su comando técnico.

Su debut llegó recién el 28 de abril. Juan Reynoso eligió como primer once a Diego Penny; José Bilibio, Gianfranco Espinoza, Adan Balbín, Javier Chumpitaz; Enrique Ísmodes, Yancarlo Casas, Eduardo Uribe, Mario Soto; José Carlos Fernández y Paul Cominges. No pudieron evitar que la ‘U’ gane 3-2 en el Jorge Basadre. El ‘Increíble’ Cominges marcó el primer tanto que celebró en el banquillo.

“Quince días de trabajo no bastan, sin embargo, me voy contento porque, especialmente en el segundo tiempo, mis jugadores propusieron. Lamentablemente, no supimos manejar el factor anímico a favor de haber anotado el primer gol. Viví este partido con mucha adrenalina, como hace tiempo no lo hacía”, fueron sus palabras tras debutar con el buzo escarlata. Así daba inicio a una trayectoria hoy valorada por su trabajo en Cruz Azul de la Liga MX.

Cabe recordar que Juan Reynoso dirigió a Coronel Bolognesi (2007-2008), Universitario (2009-2010), Juan Aurich (2010), Sporting Cristal (2011), Cruz Azul Hidalgo de México (2013), FBC Melgar (2014-2017), Real Garcilaso (2019), Puebla de México (2019) y Cruz Azul de México (2021).

Así informó DT de El Comercio sobre el primer partido de Juan Reynoso como entrenador. (Foto: Archivo El Comercio)

- LAS RACHAS POSITIVAS -

Mucho antes de conseguir once triunfos consecutivos al mando del Cruz Azul, su mejor racha de victorias seguidas había sido de cuatro con FBC Melgar, entre el 6 al 27 de setiembre de 2014 y del 27 de abril al 8 de mayo de 2016. Hasta su llegada a Arequipa, era de solo tres con Coronel Bolognesi (una vez en 2007) y Universitario de Deportes (seis oportunidades, cuatro en 2009, una en 2010 y una sumando las dos finales en su primera temporada más el debut de la siguiente).

La primera comenzó con con un triunfo a domicilio ante Cienciano por 2-0, con goles Bernardo Cuesta y Omar Fernández, el 6 de setiembre de 2014. Ocho días después, un solitario tanto de Minzum Quina bastó para superar a Sporting Cristal por 1-0. El 21, Melgar goleó por 3-0 a Los Caimanes, de visitante, gracias a Ysrael Zúñiga, Bernardo Cuesta y Omar Fernandez. Finalmente, el 27, el ‘Dominó' derrotó por 1-0 a Unión Comercio con, otra vez anotación de ‘Bernie’. Todo esto sucedió en las primeras cuarto jornadas del Clausura. UTC acabó con las victorias.

El 27 de abril de dos años más tarde, Patricio Arce marcó el único tanto de la victoria por 1-0 ante Alianza Lima. El primer día de mayo en 2016, los sureños viajaron a Trujillo y derrotaron 2-1 a César Vallejo, con goles de Omar Fernández y Patricio Arce. En un partido postergado, el 5, el cuadro rojinegro le ganó 3-1 a la ‘U’ en el Nacional. Anderson Santamaría, con un golazo al inicio, Aurelio Gonzales- Vigil y Gustavo Torres hicieron celebrar a sus hinchas. Como sucedió en el anterior caso, de coincidencia, el último triunfo fue ante Unión Comercio (2-1, 8 de mayo, goles de Arce y Santamaría) y UTC le puso punto final, en esta oportunidad con un empate.

La secuencia actual de victorias de Juan Reynoso es para destacar. Cruz Azul sumó los últimos 33 de igual puntos jugados ante Pachuca (1-0), Querétano (4-1), Necaxa (2-0), Tigres (2-0), Toluca (3-2), León (1-0), Mazatlán (1-0), Pumas (1-0), Monterrey (1-0), Atlas (3-2) y Juárez (1-0). El ‘Cabezón’ triunfó en sus dos últimos choques de enero, todos los de enero y febrero más el primero de abril. La afición ‘cementera’ está ansiosa de que esta gran campaña acabe en un tan esperado título de liga.

Juan Reynoso fue el primer entrenador que enfrentó Ricardo Gareca en su paso por la 'U', en el Clausura 2007. (Foto: Richard Hirano / Archivo El Comercio)

Eso sí, su mejor racha de partidos invicto fue de 14 entre el 30 de noviembre de 2016 al 2 de abril del calendario siguiente. Todo empezó en los Play Off del torneo local, ante Universitario (2-1 y 2-2) y Sporting Cristal (1-1 y 0-0). Ya en 2017, se extendió contra Cantolao (0-0 y 1-1), Ayacucho FC (3-1), Unión Comercio (3-0 y 2-1), Alianza Atlético (1-0), U. San Martín (2-1), Sporting Cristal (2-2), Sport Rosario (0-0) y Emelec de Ecuador por Libertadores (1-0). El poderoso River Plate le puso punto final, con un 4-2 en el Monumental de Buenos Aires.

Juan Reynoso también acumuló doce encuentros consecutivos sin perder desde agosto hasta noviembre de 2016, además de diez, una entre junio y julio de 2014 y otra de setiembre a noviembre de 2015, todas con FBC Melgar. Podemos agregar una de nueve con la ‘U’ entre mayo a julio de 2009 y dos de ocho, con Universitario (marzo y abril, 2010) y Coronel Bolognesi (2007). Esta última sucedió en sus primeros cuatro meses como entrenador, entre junio a agosto.

Hasta el momento, su mejor resultado como entrenador fue por 5-0 en dos ocasiones. La primera sucedió dirigiendo a la ‘U’ ante Sport Huancayo, por la penúltima fecha del Descentralizado el 29 de noviembre de 2009. Todos los goles en el Monumental fueron anotados por futbolistas extranjeros: el argentino Carlos Galván, el brasileño Ronaille Calheira y los mexicanos Emmanuel Cerda (con un doblete) y Rodolfo Espinoza. Este era el partido 127 de Juan Reynoso como entrenador, en el que ya era conocido por sus planteamientos de resultados cerrados.

La segunda y última vez fue el 3 de setiembre de 2015. En la segunda fecha del Clausura, Melgar goleó por cinco goles de diferencia a León de Huánuco con tantos de Bernardo Cuesta, Ysrael Zúñiga (doblete), Omar Fernandez y un autogol de Augusto Álvarez. Ojo, el encuentro que algún equipo del ‘Cabezón’ anotó más goles fue en un triunfo de Coronel Bolognesi por 6-2 ante Cienciano, el 24 de noviembre de 2007. Ni antes ni después se marcaron más de seis en un mismo partido bajo su mando.

Juan Reynoso conversando con Luis Llontop previo a la definición por penales entre Sao Paulo y la 'U'. Fue por la Libertadores 2010. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

La última gran campaña de la ‘U’ en Libertadores sucedió en 2010 con Juan Reynoso en el banco. El cuadro crema pasó por última vez a octavos de final, quedando eliminado ante Sao Paulo en una dramática definición por penales. Hasta la fecha, ningún otro equipo peruano quedó invicto en el torneo, en este caso, Universitario sumó dos triunfos y seis empates en ocho partidos. Debemos sumarle que no recibió goles en los últimos cuatro.

Reynoso fue el rival de Ricardo Gareca, en su estreno absoluto en el fútbol peruano. Ambos encuentros fueron entre Coronel Bolognesi y la ‘U’ en Tacna, con un marcador de 3-2 en 2007. Muchos piden que el ‘Cabezón’ reemplace al ‘Tigre’ cuando deje la bicolor, tal sucedió en Universitario de Deportes en diciembre de 2008.

Juan Reynoso no esperó mucho para ganar su primer partido a nivel internacional. En su debut, en la Sudamericana 2007, Coronel Bolognesi superó 1-0 a Millonarios en Colombia, con gol de Paul Cominges. Los norteños se quedaron con la clasificación. Luego dirigió la Libertadores en 2008, 2009, 2010, única que pasó a octavos, 2016 y 2017, así como la Sudamericana en 2007 y 2015.

Con catorce años de carrera, Juan Reynoso tiene un amplio palmarés. Todo empezó con el Torneo Clausura 2007 al frente de Coronel Bolognesi. El 16 de diciembre ‘Bolo’ le ganó 2-0 a Melgar en Tacna, consiguiendo su primer título en la máxima categoría. El excapitán de la bicolor sumaba 32 partidos como director técnico. Dos años después, fue campeón nacional con Universitario de Deportes, al superar en dos finales a Alianza Lima. Allí acumulaba 169 choques dirigidos.

Juan Reynoso dirigiendo la final del torneo local en 2015. Fue campeón con Melgar. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

No volvería a celebrar hasta su llegar a FBC Melgar. El ‘Dominó' vivió los mejores años de su historia y, en paralelo, Juan Reynoso pasó su mejor etapa en su etapa de entrenador. Celebraron el título nacional 2015, Torneo Clausura 2015 y Torneo de Verano 2017. Podemos agregar un subtítulo del Descentralizado 2016, así como quedaron cerca de ganar el Apertura en 2014 y 2015. Además, el cuadro sureño fue protagonista y campeón dos veces del Torneo de Promoción y Reservas.

Después de aquel Torneo de Verano de 2017, Juan Reynoso no volvió a alzar más trofeos. En Cruz Azul confían que repita lo hecho en los clubes mencionados y rompa su terrible estadística de años seguidos sin ganar la Primera División de México. La ‘Maquina’ no lo hace desde el Torneo de Invierno en 1997. El peruano era titular indiscutible en la defensa.

- LAS RACHAS NEGATIVAS -

La carrera de Juan Reynoso no empezó bien. No ganó ninguno de sus ocho primeros encuentros como entrenador (cuatro empates e igual número de derrotas), dejando a Coronel Bolognesi último en el Apertura 2007. Es más, los tres primeros fueron partidos perdidos ante la ‘U’ (3-2), Total Clean (3-1) y Deportivo Municipal (1-0). Su primer triunfo lo conseguiría el 21 de julio, por 1-0 ante ‘Muni’ en la primera fecha del Clausura.

Su peor secuencia de partidos seguidos sin ganar sucedió en su segundo año de carrera. Enlazó doce al cargo de FBC Melgar (3 empates y 9 derrotas), entre su debut en Libertadores, 17 de febrero de 2016, hasta la despedida del torneo, 14 de abril. La terrible racha se extendió entre Atlético Mineiro de Brasil (1-2 y 0-4), Juan Aurich (2-3), Colo Colo (0-1 y 1-2), Defensor La Bocana (2-2), Independiente del Valle de Ecuador (0-1 y 0-2), Sport Huancayo (0-0), U. San Martín (1-2), Deportivo Municipal (1-1) y Comerciantes Unidos (0-2).

Portada de DT de El Comercio para el primer título de Juan Reynoso, el Torneo Clausura 2007. (Foto: Archivo El Comercio)

También llegó hasta a once con Coronel Bolognesi desde el 5 de marzo al 13 de abril de 2008, contra José Gálvez FBC (1-1), FBC Melgar (1-1), Cienciano (0-1, 0-0 y 0-1), Universitario (1-1), U. San Martín (0-0), Sporting Cristal (0-2), Nacional de Uruguay (0-1), Juan Aurich (0-2) y Atlético Minero (1-3). El choque ante los de Montevideo y los dos primeros con el ‘Papá' de América fueron por Libertadores. En total, fueron cinco empates y seis perdidos.

Podemos mencionar que sumó nueve con Puebla, en todo octubre hasta el 8 de noviembre de 2019, y siete en igual número de primeros partidos dirigidos a Sporting Cristal (24 de abril al 22 de mayo de 2011) y con Cruz Azul Hidalgo (17 de setiembre al 26 de octubre de 2013). Su peor resultado en los banquillos fue un contundente Necaxa 7-1 Cruz Azul Hidalgo, el 20 de abril de 2013. Lo sigue el 5-0 de Melgar ante la ‘U’ (6 de diciembre de 2009) y de Junior al ‘Dominó', por la Sudamericana, el 12 de agosto de 2015.

Juan Reynoso también es el último entrenador peruano en no sumar puntos por fase de grupos de Libertadores. Sucedió con FBC Melgar en 2016, perdiendo sus seis encuentros dirigidos. Nunca pudo superar una llave de eliminatoria directa en torneos sudamericanos, ante Millonarios de Colombia (Sudamericana 2007), Sao Paulo de Brasil (Libertadores 2010), eliminado en ambas por penales, y Junior de Colombia (Sudamericana 2015). Quedó en fase de grupos de Libertadores en cinco de seis que dijo presente.

