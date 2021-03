Conforme a los criterios de Saber más

Desde Alianza Lima han asegurado que el TAS dará a conocer su fallo el miércoles 17 de marzo. El gran detalle es que para ese momento, se habrá jugado la primera jornada de la Liga 1 2021, en otras palabras, Carlos Stein ya tendrá un partido jugado. Entre las múltiples respuestas que le puede dar el máximo ente de justicia deportiva, una posibilidad es que los blanquiazules tomen su lugar en el torneo. Pero, ¿qué decisión podría tomar la FPF de suceder? ¿Existe algún antecedente parecido?

La respuesta es sí. Debemos retroceder hasta la temporada 2007 cuando la propia Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol ordenó que un equipo recién descendido reemplace a otro gracias a un fallo. Los organizadores del torneo entraron un mar de dudas para saber qué hacer, hasta que Manuel Burga, mandamás de nuestro balompié en aquel entonces, tomó una sorprendente decisión.

EL GÉNESIS

Esta historia comienza el domingo 17 de diciembre de 2006. En un partidazo por la última fecha del Descentralizado, José Gálvez superó por 4-3 a Sport Áncash en Chimbote, forzando a jugar un partido extra por el descenso ante Sport Boys. La ‘Franja’ estuvo abajo en el marcador por dos goles hasta en un par de oportunidades, aún así Sergio Ibarra (53′, con un polémico penal, y 79′), Sebastián Domínguez (81′) y Ángelo Cruzado (85′) hicieron posible la remontada. La ‘Amenaza’ sufrió tres expulsiones.

Cuatro días más tarde, los dirigidos por Teddy Cardama no evitaron irse al descenso a manos de los rosados. Pese al revés, los dirigentes galvistas tenían una poderosa carta bajo la manga: presentaron documentos a la Comisión de Justicia de la ADFP comprobando que Franco Mendoza y Carlos Laura, volante y arquero de Sport Áncash, cobraron recibos por doble contrato, uno como amateurs y otro como profesionales. Esto sucedió el 26 de diciembre, un día antes de que acabe el campeonato.

Once titular de José Gálvez FBC que perdió la categoría contra Sport Boys en Matute. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

Sport Áncash había inscrito a esos dos futbolistas como amateurs, cuando en realidad cobraban 700 dólares de sueldo. El reglamento del Descentralizado 2006 era claro en ese sentido. Esa práctica estaba prohibida y la pérdida de puntos parecía inminente. ¿El problema? La pasividad del mencionado ente para decidir el caso. El 11 de enero del año siguiente, José Gálvez reclamó ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA por la demora en el fallo. El torneo tenía fecha de inicio el 3 de febrero.

Un día antes de la primera fecha, se declaró infundado el reclamo de los chimbotanos. Sus dirigentes no tuvieron de otra que apelar ante la FPF. “Que ellos presenten las pruebas de doble contrato. Yo, en ese mismo instante, me retiro del fútbol. Si se nos acusa de dos jugadores amateurs, debo decir que en Gálvez hay once que salieron a la cancha de ese modo”, declaró José Mallqui, quien erea presidente de Sport Áncash y, a su vez, congresista de la República e integrante de la Comisión Sudáfrica 2010.

Ricardo Luque Gamero, presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, le contó a El Comercio sobre ese caso. “El expediente del Gálvez era claro y debió resolverse mucho antes. No entiendo cómo pudo estar tanto tiempo en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, cuando Gálvez lo presentó el 26 de diciembre. Nosotros lo recibimos el 23 de febrero de 2007. En una semana escuchamos a las dos partes y en la otra, tras analizar, fallamos”, comentó.

EL FALLO

Era el lunes 12 de marzo de 2007. Para ese momento, se habían jugado siete fechas del Torneo Apertura, en las que Sport Áncash se ubicaba antepenúltimo en la tabla con un triunfo. En contraparte, José Gálvez se preparaba para la Segunda División con 20 futbolistas, bajo el mando de Roberto Mosquera. De un momento a otro, una bomba deportiva estalló.

La Comisión de Justicia emitió el fallo 014-CJ-FPF-2007 en el que le reducía cuatro puntos a Sport Áncash en el Descentralizado del año anterior por mala inscripción de Mendoza y Laura. Este documento era inapelable. En aquel torneo, la ‘Amenaza Verde’ quedó en el noveno lugar con 48 puntos. Sin esos cuatro, José Gálvez (undécimo con 46) no solo lo superaba en la tabla, sino lo enviaba al descenso. Existía un pequeño, o gran, detalle: el torneo de 2007 ya estaba en marcha.

Reporte en la edición impresa de DT de El Comercio después de la reducción de puntos a Sport Áncash en pleno Torneo Apertura 2007. (Foto: Archivo El Comercio)

El fallo fue tan insólito hasta para quienes lo decidieron. Luque y sus seis vocales buscaron algún antecedente similar en el deporte peruano, pero no lo encontraron. “Resulta, pues, un caso inédito y quizás en el mundo”, resaltó. La ADFP, con el fallo en mano, debía hacerlo cumplir sí o sí. Solo faltaba saber cómo iba a hacerlo.

Roberto Mosquera, entrenador galvista, fue cauto en sus palabras. “No puedo hablar del conflicto mientras no tenga una reunión con los dirigentes del club. Tenemos plantel para afrontar el campeonato, aunque habría que resolver algunos detalles. Por ejemplo, tengo contrato de entrenador para Segunda División. Si lo hago en Primera, tendría un problema similar al de los jugadores de Sport Áncash”, dijo.

Como era de esperar, Sport Áncash apeló al fallo, declarado infundado inmediatamente. El propio José Velásquez Giacarini, presidente de la ADFP en aquel momento, declaró que era un tema más que complejo. En medio del temor entre sus futbolistas de quedar desempleados, la primera decisión que se tomó fue suspender todos los partidos de los ancashinos en el Apertura hasta que se encuentre una solución.

DANZA DE COMUNICADOS

La FPF tuvo que meter mano en el asunto. Su primer pronunciamiento fue la Resolución 004-FPF.2007. En esta se lee que no había manera de que el Descentralizado 2007 tenga más de doce equipos, es decir, no había manera de que Sport Áncash y José Gálvez jueguen a la vez. También reveló que Unión Huaral, el otro descendido al quedar en el último lugar del acumulado, presentó un Recurso de Queja, que fue infundado.

Días después, el 28 de marzo, el ente rector de nuestro fútbol la dejó sin efecto con la 005-FPF-2007. Esto sucedió porque la ADFP, mediante la Resolución 020-CJ-ADFP-2007, había dictado las mismas medidas. Los días, y las fechas del Torneo Apertura, pasaban y no había alguna solución. Además, se supo que Sport Áncash habría recurrido a la FIFA.

El 21 de abril, Sport Áncash le ganó por Walk Over a Coronel Bolognesi. Los tacneños no viajaron a Huaraz como protesta por su permanencia en Primera. (Foto: Richard Hirano / Archivo El Comercio)

¿Qué se podía hacer? ¿José Gálvez tomaba el lugar de Sport Áncash ‘heredando’ sus partidos jugados y puntos sumados? ¿O debían disputarse otra vez esos siete encuentros? ¿El torneo debía empezar otra vez? ¿El Apertura se quedaba con once y recién el Clausura con doce? ¿Qué pasaría con los futbolistas de la ‘Amenaza Verde’? ¿De dónde iba a conseguir refuerzos el cuadro galvista? La Federación Peruana de Fútbol tuvo la última palabra.

LA (INSÓLITA) DECISIÓN

La solución llegó gracias a la Resolución 006-FPF-2007, el 10 de abril, con tres medidas hasta polémicas. Con firma de Manuel Burga, la FPF reconoció el derecho de José Gálvez para participar en el Torneo Descentralizado pero desde 2008, le otorgó una “amnistía al Club Sport Áncash de la sanción impuesta por la Resolución No 14 de la Comisión de Justicia” y, por ende, el Apertura 2007 seguía como si nada hubiera pasado.

En el documento, se lee que el fallo de la Comisión no determinaba “el modo y la forma que debe procederse” el regreso de José Gálvez. Además, anunciaba que tomarían medidas para que no se repita un caso similar, que podría suceder en la Liga 1 de 2021 si Carlos Stein haya acumulado partidos en la Liga 1 cuando se conozca la decisión del TAS , y anticipaba un reclamo de clubes que se sientan perjudicados. Como era de esperar, nació una nueva polémica.

Seis clubes rechazaron la medida y amenazaron con retirarse del campeonato: Alianza Lima, Sporting Cristal, U. San Martín, Coronel Bolognesi, FBC Melgar y Sport Boys no reconocieron a Sport Áncash como equipo de Primera. Es más, ya se habían jugado doce fechas del Apertura para ese momento. “Qué puede reclamar San Martín, si ellos compraron la categoría”, respondió José Mallqui, respaldado por Lánder Alemán. “Los que no están de acuerdo, que se busquen otra liga”, dijo el presidente de Alianza Atlético.

En medida de protesta, Coronel Bolognesi y U. San Martín anunciaron que no jugarían sus encuentros ante Sport Áncash, pero solo los tacneños respetaron su palabra. Perdieron por Walk Over en el que debió ser el debut de Juan Reynoso. Al final de la temporada, los ‘Santos’ fueron campeones y los ancashinos clasificaron a la Sudamericana.

José Gálvez no jugó en todo el 2007, quedándose sin Roberto Mosquera y todo su plantel. Como mandaba el fallo, jugó en Primera desde la temporada 2008, descendiendo dos años más tarde. Los chimbotanos regresaron a la máxima categoría en 2011, bajando en 2013 para nunca más volver. El fallo del TAS está programado para el 17 de marzo, fecha en la que se debería haber jugado la jornada inaugural de la Liga 1. ¿Qué pasará?

Aclaración: Esta nota se publicó el 5 de marzo, antes de conocer el fallo del TAS que favoreció a Alianza Lima, club que deberá ser repuesto a la Liga 1 por la Federación peruana de Fútbol (FPF)

