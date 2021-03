Conforme a los criterios de Saber más

La FIFA presentó en la mañana del martes un extenso informe sobre el Equilibrio Competitivo Global 2020, para medir y contribuir a la mejora de los niveles de competencia en cada país del mundo. El Perú, con la Liga de Fútbol Profesional, no fue la excepción, con números que dan para un análisis de nuestra realidad. Al ser el más campeón de los últimos años, Sporting Cristal toma un alto protagonismo en este reporte.

La FIFA separó a cada una de sus seis confederaciones, por lo que tomaremos mucha atención a las cifras a nivel Conmebol, en donde pertenece la Liga 1, junto a nueve torneos más. Su rango de tiempo son los últimos cinco y quince años. Toda fuente de información, oficiales y de medios, han sido utilizadas para recopilar toda la información. En El Comercio agregamos detalles a lo presentado por el máximo organismo de fútbol en el mundo y hacer más completo su informe.

CAMPEONES RECIENTES

Todo empieza con un promedio de número de equipos por país en los últimos quince años. El Perú es quinto a nivel sudamericano con 17 (Nota de redacción, nuestro promedio arrojó 15.8, es decir, 16 al redondear). En este informe, ya contamos cómo ha ido cambiado año tras año: desde 13 en 2005, subiendo hasta 20 en 2020. El que menor cifra presenta es Paraguay, con 12, y la mayor pertenece a Argentina, con 28.

Promedio de número de equipos por país Solo Conmebol en las últimas 15 temporadas

Número País 28 equipos Argentina 20 equipos Brasil, Colombia 19 equipos Venezuela 17 equipos PERÚ 16 equipos Chile, Uruguay 14 equipos Bolivia, Ecuador 12 equipos Paraguay

Número de equipos en fútbol peruano Años 20 equipos 2020 18 equipos 2019 17 equipos 2015 16 equipos 2009 - 2014, 2016 - 2018 14 equipos 2008 12 equipos 2006 - 2007

Como se puede ver en el cuadro, la tendencia en nuestro torneo local en el reciente quincuagenario son 16 equipos, en nueve oportunidades. Pudieron ser diez, pero una resolución obligó a agregar a Alianza Atlético y sumar 17. Lo más bajo fue doce y la cifra más alta, 20 en la reciente edición de la Liga 1. Esta temporada se jugará con 18 equipos, cifra que sucedió solo en EL 2019.

Este informe de la FIFA inicia desde 2006, año en que Alianza Lima fue campeón en Perú. (Foto: Richard Hirano / Archivo El Comercio)

Perú es uno de los cuatro países de la Conmebol que tuvo siete campeones en los últimos quince años, Alianza Lima, San Martín, Universitario, Juan Aurich, Sporting Cristal, FBC Melgar y Binacional, cifra que lo coloca junto a Bolivia, Brasil y Chile como el segundo que más tiene, uno menos que Argentina y Colombia. Sporting Cristal es el que celebró en mayor número de oportunidades, con cinco. Se quedó a uno de Bolívar y Nacional de Montevideo (6).

En las cinco temporadas anteriores, son solo tres. (Sporting Cristal, Alianza Lima y Binacional), como pasó en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Eso sí, en la Liga 1 junto a otros seis campeonatos, solo un equipo pudo conseguir un máximo de dos torneos consecutivos. En nuestro caso, sucedió con San Martín en 2007 y 2008. El récord es de Libertad de Paraguay, con cuatro seguidos.

Equipos campeones por país últimos 15 años (más veces) 5 años (más veces) Argentina 8 (Boca Juniors, 5) 3 (Boca Juniors, 3) Bolivia 7 (Bolívar, 6) 4 (Bolívar y Wilstermann, 2) Brasil 7 (Corinthians, 4) 3 (Corinthians y Palmeiras, 2) Chile 7 (U. de Chile, 4) 3 (U. Católica, 3) Colombia 8 (A. Nacional, 3) 3 (Junior, 2) Ecuador 6 (Emelec, 4) 4 (Emelec, 2) Paraguay 5 (Oimpia, 5) 2 (Olimpia, 4) Perú 7 (Sporting Cristal, 5) 3 (Sporting Cristal, 3) Uruguay 7 (Nacional, 6) 3 (Nacional y Peñarol, 2) Venezuela 6 (Caracas FC, 5) 4 (Zamora FC, 2)

Sporting Cristal ha sido el gran protagonista en los últimos años del fútbol nacional, al ser campeón en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

PROMEDIO DE PUNTOS

Como era de esperar, y se mencionó en párrafos anteriores, la Liga 1 es una de las que más cambios ha presentado en los últimos años a nivel Conmebol. La Conmebol presenta un promedio de 18 equipos con 248 partidos por torneo y 28 fechas, nuestro país arroja una cifra de 17 equipos (uno menos) con 327 encuentros (79 más) y 40 fechas (doce más).

Esto hace que el campeonato local sea el que más puntos en juego tenga en todo el continente, con 119, 35 más de la media entre todos los integrantes de la Conmebol. Esto también lo explicamos en otra nota, en la que quedó claro la gran cantidad de puntos que puede sumar un equipo en el fútbol peruano. Puede llegar hasta la centena como la ‘U’ en el 2000 (100) o Cienciano en 2004 (101).

Promedio partidos + puntos + número de equipos Entre los diez países más el promedio de la Conmebol

País Prom. puntos en juego Prom. equipos Prom. partidos PERÚ 119 17 327 Ecuador 115 14 254 Brasil 114 20 380 Venezuela 97 19 310 CONMEBOL 85 18 248 Uruguay 84 16 226 Argentina 73 28 334 Bolivia 68 14 155 Paraguay 66 12 132 Colombia 59 20 198 Chile 59 16 158





Pese a eso, el porcentaje de puntos sumados por los campeones peruanos de los últimos cinco años es menor que entre todos los integrantes de la Conmebol, con 65% sobre 70%. Paraguay lidera esta lista con 79% y Venezuela la cierra con 62%. El subcampeón (61%) y tercer lugar (58%) también están debajo de la media por tres unidades, 64% y 60% respectivamente. En un porcentaje global, los tres primeros de la Liga 1 son penúltimos con 4.5%, superando solo a Venezuela (2.5%) y muy lejos de los paraguayos (13.3%).

En promedio de puntos hay un cambio. El monarca peruano llega a 75 unidades, solo atrás de Brasil (81) y Ecuador (77). Nuestros subcampeones llegan a 71 (segundos detrás de Ecuador (73)) y el tercero, 67 (solo superado por los brasileños (69)). Cabe recordar que en todo este lapso de tiempo, ningún formato del campeonato tuvo como campeón al que más sumó, sino al ganador de los Play Off o de dos torneos cortos.

Pero, ¿por qué en el fútbol peruano, que es en donde hay más puntos en juego, es el que el campeón tiene un promedio más bajo? Solo el año pasado, Sporting Cristal no ganó en 13 de 32 partidos disputados, es decir, poco más de un tercio. La tendencia se repite año tras año: en 2019, Binacional no ganó en 16 de 36 (casi la mitad) y en 2017, Sporting Cristal no lo hizo en 23 de 47 (más del 50%).

Campeones últimos cinco años en Conmebol Promedio y porcentaje de puntos sumados

País Promedio puntos Porcentaje puntos FIFA 73 76% CONMEBOL 59 70% Argentina 53 73% Bolivia 51 72% Brasil 81 71% Chile 42 70% Colombia 39 65% Ecuador 77 67% Paraguay 52 79% PERÚ 75 65% Uruguay 62 72% Venezuela 59 62%

Últimos campeones de Perú Puntos sumados (contando Play Off) Sporting Cristal 2020 66 Binacional 2020 67 Sporting Cristal 2018 97 Alianza Lima 2017 87 Sporting Cristal 2016 82

En estos quince años, la 'U' fue campeón dos veces, en 2009 y 2013. (Foto: Martín Herrera / GEC)

- ANTIGUEDAD

La FIFA también hace un análisis de la cantidad de años de cada Federación y sus clubes. En América del Sur, la FPF se fundó en 1922, la sexta entre los diez integrantes. Lo que llama la atención es que el promedio del año de fundación entre todos nuestros equipos es el segundo ‘más joven’ en la Conmebol, en 1962, solo superados por Venezuela (1996). Al otro extremo está Argentina, en 1909.

Aún así, somos terceros en promedio de equipos con años de existencia más reciente, con 59. Lidera la lista ‘joven’ también Venezuela, con 25 años. Los clubes más longevos están en Argentina (119). Se reporta que el club peruano más antiguo se fundó en 1901 (Alianza Lima y Cienciano) y el más joven en 2012 (Carlos Stein), es decir, 111 años de diferencia. (Nota de redacción: se asume que solo consideran la última temporada, pues Pirata FC fue fundado en 2015).

Esta medición de la FIFA es muy importante para detectar que nuestra Liga 1 es una de las que se necesita más esfuerzo del necesario para ser campeón. Además, deja en evidencia los distintos cambios de formato en el torneo local. En varios casos, diversas cifras están por encima de un promedio a nivel Conmebol. Incluso, nuestros campeones suman menos puntos de los que deben sumar. ¿Se tomará en cuenta para algunos cambios?

