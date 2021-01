Conforme a los criterios de Saber más

A finales del siglo pasado, el fútbol peruano se caracterizó por dos tricampeonatos, cosa insólita desde que nuestro balompié es profesional en el año 1951. El primero de ese decenio fue Sporting Cristal, en 1994, 1995 y 1996. Luego lo hizo la ‘U’ en 1998, 1999 y 2000. Más allá del poderío celeste, que ha ganado cinco de los últimos nueve títulos, nunca más fue campeón nacional en dos años consecutivos. Es más, debemos retroceder hasta la temporada 2008 para encontrar el último antecedente en la Liga 1.

La Universidad San Martín tenía cuatro años de existencia cuando, en la tarde del 14 de diciembre de 2008, se convirtió en el último bicampeón nacional. El formato del campeonato era tan raro, que casi nadie se dio cuenta de este título. Muchos pensaban, incluso, que ya lo habían hecho una fecha antes. Es más, por televisión no se transmitió el partido en vivo, pues se priorizó el encuentro entre César Vallejo, que peleaba un cupo a la Sudamericana, y Juan Aurich, que buscaba no descender.

A los ‘santos’ les bastó un empate a dos goles ante José Gálvez FBC en Chimbote para dar la vuelta olímpica. Lo consiguieron sin la necesidad de jugar una definición, pues la ‘U’ de Ricardo Gareca, ganador del Apertura, quedó décimo en el Clausura. Los ‘Santos’, como terceros en el primer torneo corto de ese año y ganadores del segundo, cumplieron los requisitos en las bases para ser campeones de manera automática. Doce meses antes, una derrota ante Universitario en el Nacional también les alcanzó para quedarse con su primer título.

Han pasado doce años y ningún otro equipo pudo ser bicampeón del fútbol peruano. En 2009, San Martín falló en su búsqueda del ‘tri’ al quedar quinto en la tabla acumulada, a doce puntos de llegar a la final. Apenas consiguió un cupo a la Sudamericana. Antes de los ‘Santos’, Alianza Lima fue campeón en 2003 y 2004, pero en 2005 quedó en el séptimo lugar, muy lejos de lograr su tercera estrella consecutiva.

Cobertura en DT de El Comercio por el bicampeonato de San Martín en 2008. (Foto: Archivo El Comercio)

- ¿POR QUÉ SUCEDE?

Juan Antonio Pizzi dejó la dirección técnica de San Martín a falta de tres fechas para el final del torneo en 2006. Víctor Rivera ganó esos partidos y se quedó con el puesto. El resto, es una gran historia hasta mediados de 2009. En diciembre de 2008, con 99 partidos dirigidos en Primera División, ya sumaba dos títulos nacionales.

El ‘Chino’, entrenador de ese recordado plantel ‘santo’, nos cuenta por qué ningún otro equipo lo hizo. “Es difícil porque al año siguiente de lograr un campeonato no se logra mantener la base y hay que acertar con los refuerzos que llegarán al club para potenciar el funcionamiento táctico”, afirmó. Como muestra, entre 2007 y 2008, San Martín dejó ir a todos sus futbolistas extranjeros, salvo Mario Leguizamón.

Para él, la clave está en seguir un proyecto. “En mi opinión, la continuidad del comando técnico y gran parte del plantel es un factor importante comentó”, comentó. Cabe recordar que Rivera dirigió las dos temporadas completas del cuadro de Santa Anita, mientras que sus dos predecesores, Gustavo Costas en Alianza Lima y Roberto Chale en la ‘U’, lo hicieron año y medio.

Agregó que el valor diferenciado de San Martín fue “la compenetración en lo técnico y táctico del plantel, la mentalidad y compromiso de cada futbolista para hacerse fuertes desde lo colectivo”. Sus dirigidos fueron primeros del acumulado 2007 con 71 puntos, así como en 2008 con 94.

Justamente como dice el ‘Chino’, tanto los arequipeños y blanquiazules supieron mantener al comando técnico pese a la mala Copa Libertadores que hicieron postítulo. Melgar en el 2016 hizo cero puntos con Reynoso, pero lo mantuvo hasta el final y llegaron a disputar el título con Cristal. Los íntimos hicieron lo propio con Bengoechea, que fue colero en su grupo copero con un solo punto.

Víctor Rivera y Ricardo Gareca en la previa de un partido de San Martín ante la 'U' por el Clausura 2008. (Foto: Marco Garro / Archivo El Comercio)

- PALABRA DE CAMPEÓN -

“Menotti definía a los equipos como participantes, protagonistas y candidatos. San Martín está dentro del lote de los protagonistas porque los favoritos siempre van a ser los grandes”, le dijo Víctor Rivera a El Comercio luego del segundo título. El ‘Chino’, quien había debutado como entrenador principal a tres fechas del final del Clausura 2006, confesó que era una “obsesión ser tricampeones”.

Rivera comparó ambos campeonatos. “En el Apertura 2007 fuimos brillantes y en el Clausura nos costó. Este equipo del 2008, con los refuerzos, me tomó un tiempo conocerlos y tras la Copa Libertadores se fueron algunos, entonces tuve más espacio para conocer a otros jugadores”, contó.

Una década más tarde, Pablo Bengoechea perdió la opción de ser bicampeón con Alianza Lima, tal como le pasó a Juan Reynoso dos años antes. “En lo personal, ese consuelo no me sirve. Terminamos tristes porque queríamos ser campeones, pero no pudimos. No alcanzó el esfuerzo que hicimos. Los jugadores dieron todo y defendieron muy bien a la institución”, contó el uruguayo tras caer en la final de 2018.

“La vida continúa para todos y Alianza Lima es muy grande para detenerse. La institución es lo importante, no las personas. Alianza tiene que seguir creciendo. Desde la temporada anterior los muchachos han dado una muy buena imagen de profesionalismo, pero este año no nos alcanzó”, agregó esa tarde.

Previo a Rivera, el último entrenador peruano en ganar el campeonato de manera consecutiva con el mismo club había sido Roberto Chale. El ‘Maestro’ asumió el mando tras la salida de Company en el Apertura de 1999 y sumó dos estrellas más. El paso del tiempo hace que se recuerde poco esa campaña. En el 2000, la ‘U’ sumó cien puntos, tuvo al goleador y ganó el Apertura y Clausura. Números que, con las redes sociales de hoy, serían magnificados a lo más alto.

Último bicampeonato de Años U. San Martín 2007 - 2008 Alianza Lima 2003 - 2004 Universitario de Deportes 1998 - 1999 - 2000 (’tri’) Sporting Cristal 1994 - 1995 - 1996 (’tri’) Sport Boys 1935 - 1937 (En 1936 no hubo torneo) Sport José Gálvez 1915 - 1916

- MUY CERCA -

En este lapso de tiempo, solo dos equipos estuvieron en reales condiciones de tomar relevo a San Martín. El primero fue FBC Melgar de Arequipa al mando Juan Reynoso. Campeón del torneo en 2015 ante Sporting Cristal, el ‘Dominó' jugó la definición del año siguiente otra vez contra los celestes. Pese a empatar los dos encuentros, la regla del ‘gol de visita’ los dejó con las manos vacías. Desde 2008 hasta ese 2016, ningún vigente monarca del torneo local había llegado a la final.

Alianza Lima fue el mejor de todos en 2017 al ganar el Apertura y Clausura. En su defensa por el título, peleó hasta el final y clasificó a la final del campeonato. En esa instancia, Sporting Cristal fue totalmente superior, arruinando el bicampeonato blanquiazul. Pese a su poderío desde 2012, los bajopontinos no consiguieron el ‘bi’, solo levantando el trofeo en los años pares.

Roberto Mosquera y su emoción tras salir campeón con Sporting Cristal

Desde el logro de San Martín, también hay otros casos de equipos que se ubicaron en el segundo lugar en dos años seguidos. Real Garcilaso, hoy Cusco FC, perdió las finales de 2012 y 2013, ante Universitario y Sporting Cristal, respectivamente. Alianza Lima repitió esta magra racha en 2018, en cara del conjunto del Rímac, y 2019, contra Binacional. En la ‘U’ esperan no sumarse a esta lista en 2021.

Para complicar un poco más el ‘reto’ de Sporting Cristal esta temporada, Alianza Lima de 2003 y 2004 fue el último bicampeón jugando la final del campeonato. De coincidencia, ambas fueron contra los celestes y se jugaron ese 2004, en enero y diciembre. La huelga de futbolistas suspendió el torneo de un año antes, retrasando la definición por el título nacional.

Roberto Palacios es uno de los diez futbolistas que fueron tricampeones con Sporting Cristal. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

