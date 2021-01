Conforme a los criterios de Saber más

Cristiano Ronaldo no demoró mucho para ser noticia en 2021. En el primer fin de semana del año, ‘CR7′ le anotó un doblete a Udinese superando a Pelé como el segundo máximo goleador en la historia del fútbol. Con 758, el atacante de la Juventus quedó a uno de Josef Bican, en actividad entre 1931 a 1955, quien falleció hace dos décadas. Si hacemos un paralelo a nuestro fútbol, son varios los futbolistas con marcas goleadoras envidiables. Acá hacemos un repaso a cada uno.

TORNEO LOCAL: SERGIO IBARRA (275)

La primera aparición de Sergio Ibarra en El Comercio se dio el 16 de agosto de 1992, en la página 6 de la sección H. Ese año, el ‘Checho’ había firmado por el fusionado Kiwi-Ciclista Lima. Según la nota, el atacante había ingresado por Franco, en el triunfo de su equipo por 2-0 al Enrique Lau Chun por el Zonal II. El 5 de mayo de la temporada siguiente, ya en Primera con Alianza Atlético, se informó que había sido purgado junto a once compañeros más.

Esto no sucedió y el 30 de mayo de 1993 anotó el primero de su 275 en 636 partidos por nuestra máxima categoría. Alianza Atlético superó por 2-0 a Sporting Cristal ante unos 1,500 espectadores en el ‘Campeones del 36′. Según se lee en la página 11 de la sección T del día siguiente, “los goles fueron anotados en el primer tiempo por José Zapata, a los 25 minutos, y el argentino Sergio Ibarra, a los 40′, en clara posición adelantada no cobrada por el juez chiclayano Esteban Gallo”. Así, sin imaginarlo, daba inicio a su camino como goleador histórico del torneo local.

En un hecho curioso, pero habitual en nuestro torneo, la nota agrega que “la asistencia y taquilla no fue informada oficialmente puesto que la dirigencia de Alianza Atlético evitó la acción de embargo judicial de un exempleado a su cargo”. Sabino ‘El Tano’ Bártoli dirigía a los ‘Churres’. Desde esa tarde de 1993, el ‘Checho’ no dejó de marcar hasta el 24 de noviembre de 2013, ante Real Garcilaso jugando por Sport Huancayo.

Sergio Ibarra en la Recopa Sudamericana 2004 con Cienciano. (Foto: Luis Choy / Archivo El Comercio)

En su carrera, nunca fue goleador absoluto de un torneo anual ni campeón nacional. Eso sí, la vida compensó con el título de la Recopa Sudamericana 2004 con Cienciano. El atacante anotó el primero de la tanda de penales ante un club que nunca escondió su hinchaje.

Hasta la tarde del 1 de abril de 2008, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez era dueño del récord de más goles en campeonatos nacionales. Pero un frío comunicado de la ADFP aseguró que Sergio Ibarra ya lo era desde el pasado 2 de marzo con 193 anotaciones. “Estoy orgulloso de haber anotado por Melgar y batir el récord de ‘Cachito’. Lo importante es que el equipo gane con mis goles o sin ellos”, dijo en la fecha en mención, que Melgar superó 1-0 a Cienciano con tanto suyo. El retirado atacante afirmaba tener más de 200, según las estadísticas de su esposa.

“La verdad, ya no sabía qué estadística seguir. No tengo ningún problema con nadie, pero la verdad es que la Asociación terminó con toda esta novela, dando ellos mismos la cifra final”, contó en una entrevista al diario Trome. Reveló que al enterarse comió una pizza con su familia para festejar. De derecha, izquierda, de pecho, de pierna, de cabeza, los goles de Sergio Ibarra son para todos los gustos. El hoy comentarista de Latina Televisión recuerda cada uno, incluso el más bonito, tras una acrobática acción, que fue anulado hace doce años.

“Llegué a Perú muy joven, a los 18 años. Un conocido me vio jugar en Atenas de Río Cuarto, de la Tercera de Argentina. Ese día hice goles y recomendó que compraran el pase. Me hablaron de 500 dólares al mes y ni dudé. Mi idea era hacer ‘guita’ y volverme, pero me quedé para toda la vida”, contó en Depor meses después de su retiro.

“Era un delantero que sabía ubicarse dentro del área con mucha intuición para seguir las jugada, rebotes y desplazamientos asertivos de acuerdo a la jugada”, comenta Víctor ‘Chino’ Rivera, quien lo enfrentó por primera vez como entrenador en 2007, cuando él dirigía a San Martín y el ‘Checho’ Ibarra jugaba por Sport Boys.

El último club de Sergio Ibarra en Primera División fue San SImón de Moquegua en 2014. No anotó gol. (Foto: Fredy Mamani / GEC)

- SELECCIÓN PERUANA: PAOLO GUERRERO (39) -

El reglamento para las Eliminatorias hacia Alemania 2006 no era tan claro en el tema de suspensiones. Días antes del estreno ante Paraguay, Claudio Pizarro y John Galliquio habían sido expulsados en un amistoso ante México, obligando a la FPF a planificar un encuentro de emergencia ante Guatemala para cumplir su suspensión. Paulo Autuori, entrenador de la selección peruana, decidió convocar a la Sub 23 que jugaría el Pre Olímpico.

En la nómina, entre otros debutantes, apareció Paolo Guerrero, delantero del Bayern Múnich de 19 años, aún en una disputa con Alianza Lima por su polémico pase el año anterior. El club bávaro le dio el permiso, pero al no poder regresar el viernes (el partido se jugó el miércoles 27 de agosto), se lo negaron. Su estreno demoró catorce meses más.

El 9 de octubre de 2004, en la altura de La Paz, Paolo Guerrero jugó por primera vez en la selección mayor. La fecha parecía predestinada, pues nunca vistió otro número de camiseta que no sea la ‘9′. Recién en noviembre, en su estreno en Lima, inició el camino de sus 39 goles en 103 presencias, que lo convierten en el máximo artillero en la historia de la bicolor.

El delantero es dueño de la marca, pese a que no celebra tanto alguno desde la Copa América de 2019. Paolo Guerrero, además, se convirtió en el único futbolista peruano con la camiseta ‘9′ en anotar en la Copa del Mundo, con su gol ante Australia en Rusia 2018. A sus 37 años, el hoy futbolista de Internacional espera volver a ponerse la camiseta de nuestro combinado patrio para ampliar su cuenta.

Su primera presencia en El Comercio se encuentra el 30 de julio del 2000, en la página 4 de DT, cuando se informó de un amistoso de la selección peruana Sub 17 ante un combinado arequipeño. Los dirigidos por ‘Chalaca’ Gonzales ganaron 4-2, pese a empezar perdiendo. “El empate y el desbalance definitivo los marcó Paolo Guerrero, el último segundos antes del final del compromiso”, se lee.

“De Paolo resalto un movimiento clave de recepción de balón con el pecho espaldas al arco rival , también asocia bien para entrar al área con mucho criterio para definir con mucha propiedad de acuerdo a lo que pide la jugada”, lo recuerda Víctor Rivera, que formó parte de las divisiones menores de Alianza Lima a inicios del nuevo milenio, cuando Paolo Guerrero tenía 17 años.

Paolo Guerrero anotó su primer gol con la bicolor a los 20 años. (Foto: Enrique Cúneo / Archivo El Comercio)

- LIBERTADORES: OSWALDO RAMÍREZ (27) -

Si hablamos de Oswaldo Ramírez, es inevitable no recordar primero sus dos goles en La Bombonera, en lo que era su debut oficial con la selección, el excentro forward también es el futbolista peruano con más goles en la historia de la Copa Libertadores. ‘Cachito’ marcó 27 en 52 partidos y está entre los diez que más anotaciones suma en general. La lista la lidera el ecuatoriano Alberto Spencer (57).

El primero de sus 27 tantos fue el 15 de marzo de 1967, que ahí mismo llegó la cuenta a dos, en el triunfo de Sport Boys por 5-2 al Deportivo Italia venezolano. Con los rosados marcó cuatro, aún así con la ‘U’ marcó 15, entre 1971 hasta 1975. Su anotación más recordada fue un zurdazo de volea ante Peñarol en Montevideo, en un triunfo crema por 1-0 en su última Libertadores con el cuadro estudiantil.

Sus ocho anotaciones restantes fueron con camiseta de Sporting Cristal, desde 1978 a 1981. El último fue el tanto de honor en la terrible goleada en contra por 6-1 ante el chileno Cobreloa. ‘Cachito’ será recordado siempre por ser el héroe en la clasificación de Perú al Mundial de México 1970, acto que eclipsa su cuota goleadora en la Libertadores.

Oswaldo Ramírez jugó 10 minutos de forma simbólica en su último partido por la selección peruana, en 1981. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

- SUDAMERICANA: GERMÁN CARTY (8) -

Cuando en pleno Apertura 2003, Cienciano deambulaba en la mitad de la tabla y sacó a Édgar Ospina para que Freddy Ternero asuma la dirección técnica, era una locura pensar que siquiera clasificaría a la Sudamericana, que empezaba a mitad de ese año. En paralelo, Germán Carty, de 35 años y que ya estaba en el Cusco desde la temporada anterior, no cumplía su mejor campaña, pero se destapó con el cambio de entrenador, al marcar tres goles en la recta final del torneo.

Con un inimaginable cuarto lugar, Cienciano dejó atrás a Sporting Cristal en el repechaje organizado por la FPF y llegó a la Copa Sudamericana, que en ese entonces cumplía su segunda edición. Ahí, Germán Carty se consolidó. Un gol a la Universidad Católica de Chile, un doblete al poderoso Santos de Brasil, otros dos al colombiano Atlético Nacional y un tanto ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires lo hicieron goleador y campeón del torneo.

Luego, marcó dos más en 2004, ante Carabobo de Venezuela y LDU de Ecuador en Cusco, sumando ocho en total. En 2008 no anotó tanto alguno, pero, aún así, es el peruano con más goles por Sudamericana desde hace 16 años con 8 goles en 17 presencias. Marcio Valverde, aún en actividad, está a solo un tanto de alcanzarlo.

Germán Carty jugó catorce partidos por Cienciano en Sudamericana. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

- LOS TRES GRANDES -

Alianza Lima: Waldir Sáenz (178). Desde 1992 hasta 2008, con idas y venidas, Waldir Sáenz sumó 178 goles en La Victoria. Fue el último goleador blanquiazul en un campeonato anual, hace más de veinte años. Su último tanto fue el 25 de setiembre de 2005, en una derrota por 2-1 ante Alianza Atlético. Una disputa con Richard Páez, tres años después, lo dejaron fuera del club de manera definitiva.

Sporting Cristal: Jorge Soto (175). Llegó de Deportivo Municipal en 1993, sin saber que quedaría en la historia grande del equipo celeste. El ‘Camello’ sumó 175 celebraciones en 588 presencias hasta finales de la temporada 2007. La última fue en una igualdad a dos goles contra Cienciano, el 11 de marzo de esa temporada. Jorge Sampaoli era el entrenador.

Universitario de Deportes: ‘Lolo’ Fernández (161). El ‘Cañonero’ vistió la camiseta ‘crema’ en 180 partidos, entre 1931 hasta 1953. Hasta hoy, nadie ha podido alcanzar su marca de 161 anotaciones. En su retiro, le marcó tres goles a Alianza Lima. A diferencia de los futbolistas antes mencionados, en el torneo local solo jugó por la ‘U’.

