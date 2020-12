Conforme a los criterios de Saber más

Eran inicios de marzo cuando Ricardo Gareca ya tenía todo listo para enfrentar a Paraguay y Brasil, en el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022. La lista de convocados, con sorpresas, estaba a punto de ser enviada, cuando la pandemia por el COVID-19 obligó a la suspensión de estos partidos. Se decía que se jugarían en junio, pero la suspensión de la Copa América era una aviso a que no sería así. El ‘Tigre’, ya sin salir de casa y con Almendra, su nueva mascota, acompañándolo, sabía que la reprogramación iba a demorar.

En un intento fallido de jugar en setiembre, la FIFA decidió que el proceso clasificatorio daría inicio en octubre. La Conmebol consiguió su objetivo de evitar fechas triples, como sucederá en Europa y la Concacaf. Hasta ese momento, el único trabajo que pudo hacer fue un microciclo de una semana con un pequeño grupo de futbolistas del torneo local a fines de agosto. Jefferson Farfán, ya sin club, también formó parte. Además, Ricardo Gareca aprovechó toda oportunidad que tuvo para expresar su opinión ante la demora del reinicio de la Liga 1.

Con la confirmación de los cuatro partidos de Eliminatorias, el argentino convocó a lo mejor de su plantel. Con la ausencia de Paolo Guerrero, lesionado hasta el próximo año, su mayor reto era que Raúl Ruidíaz y Jefferson Farfán no bajen su cuota de gol. Para la primera jornada doble, confió en los debutantes Aldair Rodríguez, Matías Succar y Alex Valera, con pasado en la selección de fútbol playa y que hasta verano no había debutado en Primera División, para conseguirlo. Los tres últimos no jugaron.

El empate ante Paraguay (2-2 en Asunción) y derrota ante Brasil (2-4 en Lima), dejaron a André Carrillo como el inesperado goleador. Con tres anotaciones, fue el más destacado de una alicaída bicolor. Por otro lado, el chileno Julio Bascuñán quedó como el gran villano por su nefasto arbitraje ante los pentacampeones del mundo. Cuando se conocieron los audios del VAR, en especial el polémico penal que cobró en contra de Carlos Zambrano, fue peor.

La poca producción ofensiva y la ausencia de Jefferson Farfán por inactividad, obligaron a Ricardo Gareca a buscar una antigua carta. Gianluca Lapadula, italiano de nacimiento, tramitó en tiempo récord su DNI y pasaporte peruano para ser convocado. No pudo cambiar la historia ante Chile en Santiago y Argentina en Lima, partidos perdidos por 2-0, pero dejó una grata impresión con su juego. Se espera que con el regreso de Paolo Guerrero, sea un buen recambio para repotenciar la delantera.

Con el peor arranque de su historia por Eliminatorias desde 1993, la selección peruana cerró el 2020 sin triunfos. Eso sí, Ricardo Gareca batió algunos récords positivos, como el primero en dirigir a Perú en 70 partidos y segundo en dos Eliminatorias consecutivas. Marca que era propiedad exclusiva de Marcos Calderón durante 55 años.

Selección peruana en 2020 Jugó cuatro partidos

Ganados - Empates - Perdidos 0 - 1 - 3 Goles a favor / Goles en contra 4 / 10 Tarjetas amarillas / Tarjetas rojas 8 / 2 Convocados (jugaron) 36 (23)

André Carrillo debutó con la bicolor en 2011. (Foto: Twitter / @SeleccionPeru)

- LAS CIFRAS -

Nuestro combinado patrio jugó cuatro partidos en 2020, todos por Eliminatorias, acumulando un empate y tres derrotas. Fueron 36 los futbolistas convocados, pisando la cancha 23. Anotó cuatro goles, entre dos jugadores, y recibió diez. También, nuestros convocados recibieron ocho tarjetas amarillas y dos rojas. El mejor resultado fue una igualdad a dos tantos contra Paraguay.

Pedro Gallese, Luis Abram, Luis Advíncula, Pedro Aquino, André Carrillo, Christian Cueva, Andy Polo, Miguel Trauco y Yoshimar Yotún jugaron los cuatro encuentros, aún así solo los dos primeros lo hicieron en los 360 minutos completos. La ‘Culebra’ Carrillo fue el artillero con tres goles, dos en la capital paraguaya y uno a Brasil.

Christofer Gonzales y Renato Tapia (2) recibieron más tarjetas amarillas, así como Carlos Cáceda, desde el banco, y Carlos Zambrano las únicas cartulinas rojas. Este año se confió en dos futbolistas que no nacieron en el Perú: Gianluca Lapadula (Turín, Italia) y Jean-Pierre Rhyner (Zurich, Suiza). El defensor no apareció ni en banca durante su convocatoria.

Según los promedios en DT de El Comercio, André Carrillo fue el más destacado de la bicolor con 6.5 de puntaje. Si armamos una oncena ideal, sería con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco como defensores; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo y Christian Cueva en la volante con Gianluca Lapadula de delantero centro.

Selección peruana en 2020 Futbolistas

Más minutos jugados Luis ABRAM y Pedro GALLESE (360′) Más goles André CARRILLO (3) Más tarjetas amarillas Christofer GONZALES, Renato TAPIA (2) Más tarjetas rojas Carlos CÁCEDA, Carlos ZAMBRANO (1) Mejor según promedios DT André CARRILLO (6.5)

Ricardo Gareca suma 24 partidos dirigidos por Eliminatorias. (Foto: AFP / Daniel Apuy)

- TODO CANCELADO -

Quienes no la pasaron bien fueron las chicas de la selección femenina. Con el torneo paralizado y sin amistosos para la bicolor, nuestras futbolistas apenas tuvieron dos microciclos de entrenamientos casi a finales del 2020. Al cumplir 18 meses de inactividad, nuestro combinado patrio no apareció en el reciente Ránking FIFA. Esto no sucedía desde 2017.

Por otro lado, la selección Sub 20 masculina sí pudo jugar, en su caso, tres amistosos en Brasil. Una ajustada derrota por 2-1 ante Chile, un doloroso 6-0 en contra ante los locales y un triunfo por 3-1 a Bolivia fue el saldo en su paso por Granja Comary. Inmediatamente después de esto, la FIFA canceló los Mundiales de menores de 2021 para 2023 y la Conmebol suspendió los Sudamericanos.

Carlos Silvestri (Sub 20) y Víctor Reyes (Sub 17) no tuvieron más opción que aceptar cómo sus semanas de entrenamientos fueron en vano, pensando en febrero y marzo. Ahora, estos torneos se jugarán en el segundo semestre del próximo año. Mismo mal destino tuvo la selección femenina Sub 17, ya que el Sudamericano en diciembre también fue cancelado.

