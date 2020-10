Conforme a los criterios de Saber más

Dos penales dudosos, algunas divididas poco claras en el Perú-Brasil. No revisar el VAR y una amarilla que se convirtió en roja son las acciones que más llamaron la atención de un dubitativo Julio Bascuñán en el estadio Nacional. Para muchos, haber nacido en Chile también influyó en su actuación, pero es un tema más subjetivo. Lo cierto es que el sureño tuvo una participación que se recordará de una forma nada grata en los últimos años, sumándose a la larga lista de árbitros no muy queridos por la afición peruana.

Quien encabeza aún esta lista, y de lejos, es Sergio Chechelev, un yugoslavo nacido en Venezuela. Se jugaba la segunda fecha del corto camino hacia México 1970. Perú perdía por un gol ante Bolivia en La Paz, cuando el ‘Jet' Alberto Gallardo se escapó entre dos defensores rivales e igualó la cuenta a los 84 minutos. De una manera increíble, el árbitro inventó una falta, luego una posición adelantada y anuló el tanto. Todo el equipo nacional fue a reclamarle de manera airada.

En esa tensa discusión, Ramón Mifflin fue expulsado por Chechelev. Al minuto que se reanuda el partido, el boliviano Farías y el peruano Nicolás Fuentes se pelean en un balón dividido. Ambos también ven la tarjeta roja. La bicolor perdió 2-1, pero el informe de aquel partido del 10 de agosto de 1969 fue lapidario. Mifflin y Fuentes fueron suspendidos por un año y se iban a perder la Copa del Mundo, a la que clasificamos semanas después. Finalmente, la FIFA decidió reducir el castigo hasta un mes antes del torneo.

-El foul de Camino-

Perú y Argentina se jugaban el cupo directo al Mundial de México 1986, el 30 de junio de un año antes. Al inicio del partido, en el Monumental de River Plate, el defensor Julián Camino cometió una fuerte falta hacia Franco Navarro. Nuestro delantero quedó lesionado y salió del campo al no poder siquiera pisar. El brasileño Romualdo Arppi Filho de Brasil apenas le sacó una amarilla. Al año siguiente, dirigió la final de la cita mundialista, que ganó la albiceleste.

Nota de El Comercio reclamando por la actuación de Sergio Chechelev en 1969. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Otra vez, los albicelestes se jugaban la vida ante Perú en Buenos Aires, esta vez el 10 de octubre de 2009. Una derrota los dejaba casi sin chances de clasificar a Sudáfrica 2010. René Ortubé, quien se retiraba del arbitraje, fue localista en exceso y Argentina ganó con un polémico gol al último minuto del tiempo añadido. Bajo la lluvia, nuestros futbolistas le reclamaron al boliviano una posición adelantada.

En épocas más modernas, Sergio Markarián tuvo un fuerte reclamo hacia dos colegiados. El primero fue hacia el boliviano Raúl Orosco, a quien declaró responsable de la derrota por 4-2 ante Chile en Santiago. Dos dudosas intervenciones ‘impidieron’ el empate Bicolor, según un gran grupo de hinchas. Aquella tarde, la mala suerte también nos hizo compañía con los disparos al palo.

Dos años después, en el fatídico 6 de setiembre de 2013, el ‘Mago’ lanzó toda su furia hacia el argentino Patricio Loustau. El árbitro tuvo una actuación que dejó mucho que desear en la dolorosa derrota por 2-1 ante Uruguay en Lima. Con esta, quedamos prácticamente fuera de Brasil 2014. Muchos hinchas se metieron a la cancha para agredirlo y otros le lanzaron botellas desde las tribunas. “Yo me ocuparé que no vaya al Mundial”, declaró Markarián. Finalmente, no fue, pero porque no había sido preseleccionado meses antes.

Fue la tercera vez que el chileno Julio Bascuñán arbitró a la selección peruana, todas con Ricardo Gareca al mando. En la primera, en el 2015, Perú superó 1-0 a Paraguay con gol de Jefferson Farfán. Luego de dos derrotas, al fin sumábamos de a tres en el exitoso camino a Rusia 2018. En marzo de 2017, volvió a Lima y le ganamos 2-1 a Uruguay. Fue un emotivo momento por los desastres naturales que perjudicaron al norte del país. Este 2020 no tuvo la misma suerte y caímos de una manera polémica ante Brasil.

Paolo Guerrero quedó sangrando en la derrota 2-1 ante Uruguay en 2013. (Foto: Fernando Sangama / Grupo GEC)

VIDEO RECOMENDADO

Perú: la evolución futbolística de André Carrillo con la selección peruana | VIDEO





MÁS EN DT