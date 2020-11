Conforme a los criterios de Saber más

Que el final sea mejor. La selección peruana no pudo ante Argentina y cerró el 2020 con su peor arranque a la cuarta fecha de Eliminatorias desde el formato ‘todos contra todos’ (Francia 1998). El conjunto de Ricardo Gareca sumó tan solo 1 punto, superando al par de unidades conseguidas a estas alturas del no bien recordado proceso a Sudáfrica 2010.

Si contamos toda la historia de las Eliminatorias con un mínimo de cuatro partidos o más, es decir desde Inglaterra 1966 (para Suecia 1958 y Chile 1962 se jugaron solo dos, para Alemania 1974, tres), es la quinta vez que Perú no ganó en sus primeros cuatro partidos. El empate ante Paraguay en la primera fecha evitó que se iguale a Italia 1990 y Estados Unidos 1994 como las más bajas, ya que a esa altura no habíamos sumado unidad alguna. Esos dos fueron los últimos con fase de grupos.

El camino hacia Italia 1990 fue el primero en que la selección no ganó en las cuatro primeras fechas. Es más, esa fue la duración de toda la Eliminatoria, única en la historia que Perú culminó con cero puntos. Perdimos contra Bolivia (2-1 en Lima y La Paz) y Uruguay (2-0 de visita y local). Cuatro años después, también perdió en sus cuatro primeros duelos para Estados Unidos 1994. Fue ante Argentina (1-0 y 2-1), Colombia (1-0) y Paraguay (2-1). En esa oportunidad, solo se jugaron seis fechas y sumamos una unidad.

Desde 1996, las Eliminatorias se jugaron en un solo grupo de las diez selecciones de la Conmebol y a tres puntos por triunfo. Por tercer proceso clasificatorio consecutivo, Perú no ganó en las cuatro jornadas inaugurales, esta vez de 16. Perdió en el debut ante Ecuador (4-1), para luego empatar en los tres siguientes, ante Colombia (1-1), Argentina (1-1) y Bolivia (0-0). Al final, la diferencia de goles nos dejó fuera de Francia 1998.

Por último, antes de Qatar 2022, la bicolor apenas sumó dos de los primeros doce puntos en el convulsionado y fallido camino hacia Sudáfrica 2010. Paraguay (0-0), Chile (2-0), Brasil (1-1) y Ecuador (5-1) fueron superiores a nuestro combinado patrio, que entre el tercer y cuarto partido fue protagonista de un fuerte escándalo de indisciplina. Como sucedió para 1990 y 1994, Perú quedó último, por primera vez en una Eliminatoria a diez selecciones.

Eliminatorias sin ganar en los cuatro primeros partidos (No se cuenta Suecia 1958 y Chile 1962 que se jugaron solo dos)

Eliminatoria Puntos Entrenador Dato Italia 1990 0 PEPE / Percy ROJAS Duró cuatro fechas Estados Unidos 1994 0 Vladimir POPOVIC Era la antepenúltima fecha Francia 1998 3 Juan Carlos OBLITAS Perdió solo un partido Sudáfrica 2010 2 José DEL SOLAR Perdió dos partidos Qatar 2022 1 Ricardo GARECA Perdió tres partidos

Perú apenas marcó en los dos primeros partidos. (Foto: Twitter / @Argentina)

- EL DRAMA DE LOS PUNTOS -

Haciendo un repaso a las Eliminatorias ‘Todos contra todos’, nunca antes habíamos empezado sumando uno en las primeras cuatro jornadas. No sucedió ni en el camino al Mundial 2014, en el que Perú jugó solo tres partidos, ya que descansó en la tercera fecha (al ser anfitrión, Brasil no participó en el proceso clasificatorio). Luego del empate en Asunción ante Paraguay, nuestro combinado patrio no pudo ante Brasil, Chile y Argentina, dos de esos encuentros en Lima.

Es la tercera vez que Perú no gana partido alguno a estas alturas de la clasificatoria en este sistema. Empató tres veces rumbo a Francia 1998, igualó dos a Sudáfrica 2010 y apenas sumó uno en el actual. El mejor arranque aún es propiedad de Paulo Autuori con sus cinco puntos en Alemania 2006. Para nuestra mala fortuna, nuestro seleccionado se derrumbó en la fechas siguientes.

Eliminatoria Puntos Entrenador Francia 1998 3 Juan Carlos OBLITAS Corea - Japón 2002 4 Francisco MATURANA Alemania 2006 5 Paulo AUTUORI Sudáfrica 2010 2 José DEL SOLAR Brasil 2014 3 Sergio MARKARÍAN Rusia 2018 3 Ricardo GARECA Qatar 2022 Ricardo GARECA

En las cuatro primeras fechas de la 'Era Chemo', además, solo anotamos dos goles. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

- GOLES EN CONTRA -

Nicolás González y Lautaro Martínez aumentaron nuestra cifra de goles en contra a diez, dejando atrás los nueve recibidos en las primeras cuatro jornadas de la Eliminatoria a Rusia 2018. Es, también, nuestro peor arranque en ese rubro. De coincidencia, estos dos fueron al mando de Ricardo Gareca. Pedro Gallese recibió todos en ambos. Con ‘Chemo’ del Solar fueron ocho, cinco en el cuarto partido. En ese caso, se usó dos arqueros: Leao Butrón y Diego Penny. Quedan 14 jornadas para que nuestro combinado patrio revierta esta situación.

En contraparte, tan solo recibimos cuatro en el arranque de los procesos hacia Corea-Japón 2002 (Óscar Ibáñez y Miguel Miranda)y Alemania 2006 (Erick Delgado y Óscar Ibáñez). En ambos, Perú quedó sin chances de clasificar al Mundial con varias fechas de anticipación. Además, es la primera vez que recibimos goles en cada uno de nuestros primeros cuatro encuentros.

Eliminatoria Goles en contra Rivales 1998 5 Ecuador (4), Colombia (1), Argentina (0), Bolviia (0) 2002 4 Paraguay (0), Chile (1), Brasil (1), Ecuador (2) 2006 4 Paraguay (1), Chile (2), Brasil (1), Ecuador (0) 2010 8 Paraguay (0), Chile (2), Brasil (1), Ecuador (5) 2014 6 Paraguay (0), Chile (4), Ecuador (2) 2018 9 Colombia (2), Chile (4), Paraguay (0), Brasil (3) 2022 10 Paraguay (2), Brasil (4), Chile (2), Argentina (2)

Las dos Eliminatorias con más goles en contra a la cuarta fecha fueron con Ricardo Gareca al mando. (Foto: Lino Chipana)

