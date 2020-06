“Esta cuarentena me ha llevado a hacer lo que tanto criticaba: estar todo el tiempo con el celular”, nos dice Ricardo Gareca a través de una conversación en la plataforma Zoom. El técnico de la selección peruana siempre se ha rebelado ante la modernidad. No importa si este mundo es filmado en alta definición, las principales referencias del ‘Tigre’ son recuerdos en blanco y negro. Cuando le preguntaron qué raza de perro preferiría tener en casa, Gareca dijo que siempre le gustó Lassie, esa collie que se convirtió en estrella televisiva durante las décadas del sesenta y setenta. El entrenador argentino estaba fuera del país cuando Nicolás Rey, jefe de prensa de la selección, le envió las primeras fotos de Almendra. Faltaba poco menos de un mes, para que se inicie el aislamiento social en el Perú. Ricardo Gareca, en ese momento, no sabía que estaba convocando a la que iba a ser su principal y única compañía durante casi tres meses.

Durante la segunda quincena de enero de este año, la selección peruana Sub 23 disputaba el Preolímpico en Colombia y Ricardo Gareca viajó para supervisar el trabajo de Nolberto Solano. Entre partido y partido, había mucha conversación en la delegación nacional, Nicolás Rey le contó a Gareca que tenía mascotas en casa. El ‘Tigre’ recordó que los últimos perros que tuvo en casa fue durante su niñez en la localidad de Tapiales. “¿No quisiera tener una mascota, profesor?”, le preguntó Rey. Gareca aún no estaba convencido de iniciar un largo periodo de convivencia con una mascota. Como en la mayoría de decisiones importantes que ha tomado en el Perú, el ‘Tigre’ pidió un tiempo para pensar.

Nicolás Rey recordó hace poco la mención que hizo Gareca a la serie televisiva “Lassie”. Después de algunos días de consultas a través de redes sociales y amistades, encontraron a una cachorrita Collie que había sido dada en adopción en Trujillo. El ‘Flaco’ estaba haciendo su tradicional ruta de verano para establecer contacto y diálogo con jugadores de la selección peruana. Rey le escribió a través del Whatsapp y le dijo que tenía que tomar una decisión. Gareca, que en ese momento se encontraba en México, no era el único interesado en llevarse a Almendra a casa. “Me la quedo”, respondió apurado y a los pocos días la recibió en su departamento con un fuerte abrazo.

Para febrero, el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol organizó un almuerzo de confraternidad con la intención de festejar los cumpleaños de Néstor Bonillo, preparador físico de la selección; Antonio García Pye, gerente de selecciones, y Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF. Ese mismo día llegó Almendra a Lima para no separarse más de Gareca. Amante de los hábitos repetitivos y de las cábalas, Gareca ha pedido que se consulte si existe la posibilidad de llevar a Almendra a los viajes de la selección peruana en el próximo año. Si esa tendencia continúa desde aquí enviamos un dato que puede servir a futuro: la aerolínea internacional de Qatar acepta mascotas en sus vuelos.

Esta amigable perrita Collie fue bautizada por la esposa de Nicolás Rey. A Gareca le gustó mucho el nombre, quizá porque hace referencia al clásico grupo de rock argentino fundado por Luis Alberto Spinetta. Nadie imaginó la velocidad con la cual Gareca ha establecido el lazo afectivo con Almendra. “En la cuarentena he tenido días inciertos, con ansiedad, con tristeza. De no saber qué va a pasar”, le responde Gareca a su amigo Óscar Ruggeri, durante la emisión del programa “90 minutos de fútbol”. En medio de tanto estrés por el confinamiento, la única buena noticia que ha recibido el ‘Tigre’ en estos casi ochenta días es el veloz crecimiento y adaptación de Almendra.

Cuando surgió la posibilidad de que Gareca tome un vuelo humanitario, una de las primeras preguntas al momento de organizar su retorno a Buenos Aires fue definir con quién se iba a quedar Almendra. Si bien, de momento se ha cancelado el viaje del ténico nacional, no descartemos que el ‘Tigre’ se tome otro avión en las próximas semanas. Y si eso ocurre, el entrenador de la bicolor ya entabló contacto con un par de familias en Lima para que Almendra pueda quedarse a buen recaudo.

Gareca en Somos.

Esta perrita de raza collie ha sido un calmante y un antiestrés para un ‘Tigre’ Gareca que no la ha pasado muy bien en estas semanas de cuarentena. Sin poder salir muy lejos de casa, ni ir a la Videna de San Luis, el profesor se ha entregado a una rutina bastante típica en todos los que tienen mascotas en casa durante esta prolongada cuarentena. La norma gubernamental establece que se puede sacar a pasear a las mascotas, pero sin alejarse mucho del hogar y durante pocos minutos. Gareca ha acatado estas medidas y solo cruza la pista para ir al parque más cercano. Con una mascarilla blanca, el ‘Tigre’ pasea a diario con Almendra.

La raza collie tiene muchas cualidades, pero dos de ellas ya comienzan a ser exhibidas por Almendra. La mascota del ‘Tigre’ es muy cariñosa, pero también aprende muy rápido. Cuando entrevistamos a Gareca, la semana pasada, Almendra hizo una espontáneo aparición a través de la cámara. Sus ladridos eran muy fuertes. Gareca, como si fuera Brad Pitt en la última película de Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood), le trinó los dedos y la mascota rápidamente guardó un profundo silencio.

“Recién la saqué a pasear más seguido cuando el Gobierno empezó a flexibilizar sus medidas. He acatado todas las órdenes, pero también extraño a mi familia”, nos respondió el entrenador de la selección peruana de fútbol. No hay que ser muy perspicaz para darnos cuenta que Ricardo Gareca está fastidiado y malhumorado por la extensión de estas semanas de cuarentena y las restricciones que esta trae. Ayer, el ‘Tigre’ le comunicó a la Federación Peruana de Fútbol que se quedaba en Lima, que por el momento ya no iba tomar algún vuelo humanitario e irse a Buenos Aires. ¿Almendra y su oportuna zalamería lo habrán convencido de quedarse? La barba de personaje bíblico de Gareca es un acto de protesta en este aislamiento social. Para este hombre, que parece haber sido rescatado de un naufragio, Almendra ha sido el sol para iluminar estos días color panza de burro peruano. Su aparición es una luz en medio de tanta oscuridad para demostrar afectos.





Ricardo Gareca conversó con El Comercio a través de una videoconferencia. (Video: FPF-Zoom)

