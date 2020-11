Conforme a los criterios de Saber más

No es necesario nacer en un país para vestir su camiseta por Eliminatorias. Contando a Gianluca Lapadula y Jean-Pierre Rhyner, son 13 los futbolistas ‘foráneos’ que han sido convocados por nuestra selección en la historia de las Eliminatorias. Por cosas del destino, algunos nacieron fuera del Perú y otro grupo, llegó a nuestro territorio y tomaron la nacionalidad. De ellos, hasta siete son los que llegaron del exterior para reforzar a un equipo local y, años después, buscaron un cupo al Mundial con la blanquirroja.

Horacio Ballesteros (Buenos Aires, 5 de agosto de 1944) pudo ser el primero en jugar, pero el gobierno de aquel entonces le impidió ser convocado a las Eliminatorias de Alemania 1974. Golero de la ‘U’, el argentino hizo todos los esfuerzos para decir presente, en vano. Apareció en banca en cuatro partidos de la clasificatoria siguiente, sin ser convocado a la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Quien tuvo mejor suerte fue su compatriota y compañero de puesto Ramón Quiroga (Rosario, 23 de julio de 1950). Jugó hasta en tres procesos eliminatorios, Argentina 1978, España 1982 y México 1986, clasificando en los dos primeros. El ‘Loco’ fue titular en los seis partidos del exitoso camino hacia el Mundial de su país, los cuatro para la cita ibérica y los dos últimos del fallido pase a la segunda edición mundialista en tierras aztecas.

No fue hasta 1993 en donde se convocó a otro futbolista nacido fuera del Perú, por coincidencia, arquero argentino. Juan Carlos Zubczkuk (Oberá, 31 de marzo de 1965) se quedó en el banquillo en cuatro de los seis encuentros a Estados Unidos 1994 con la ’12′ en la espalda. No jugó siquiera un amistoso para nuestra selección.

El argentino Ramón Quiroga (indumentaria oscura) en el once titular de la selección peruana en las Eliminatorias a Argentina 1978. (Foto: Archivo Histórico PRENSMART)

CAL Y ARENA

A Julio César Balerio (Maldonado, 19 de abril de 1958) le decían el ‘Viejo’, apodo que no desentonaba pues debutó con la blanquirroja a los 38 años en 1996. También arquero del Río de La Plata, pero natal del otro lado de la orilla, en Uruguay, disputó 14 partidos en las Eliminatorias a Francia 1998. La diferencia de goles ante Chile nos dejó sin chances de clasificar al Mundial, que lo hubiese jugado con cuatro décadas de vida. Vio tres veces la tarjeta amarilla, perdiéndose el ‘Clásico del Pacífico’ en Lima.

En ese mismo clasificatorio, Julinho (Salvador de Bahía, 31 de octubre de 1965) sumó once presencias. Figura de Sporting Cristal, el atacante brasileño es el único futbolista que no nació en el Perú que anotó para los nuestros en Eliminatorias. Lo hizo en las dos veces que nos vimos las caras con Venezuela. Nunca más fue llamado a un seleccionado, retirándose a inicios de 2004.

El nuevo milenio llegó con, para variar, otro argentino en el arco de la selección peruana. Óscar Ibáñez (Sáenz Peña, 8 de agosto de 1967) era figura en la ‘U’ y se pedía a gritos su nacionalización. Seis presencias hacia Corea - Japón 2002 y 11 a Alemania 2006 no fueron suficientes para conseguir el pase al Mundial. En medio de ese proceso, Paulo Autuori dejó el cargo así como las convocatorias al golero, más allá que el reemplazo (Freddy Ternero) lo alineó de titular cuando Cienciano ganó la Sudamericana y Recopa.

Un centro de Gustavo Tempone (Mar del Plata, 14 de abril de 1971) generó un autogol a favor de Perú contra su natal Argentina en el 2000. Ese fue el primero de los dos choques del nacionalizado volante en Eliminatorias. Otro buen balón desde sus pies acabó en el sorpresivo empate de la bicolor en su visita a Brasil, un año después. Se quedó en banca en un par de oportunidades.

Óscar Ibáñez también estuvo en el cuerpo técnico de las Eliminatorias a Brasil 2014 y en la actual. (Foto: Eddy Lozano / GEC)

LA ACTUALIDAD

Otro arquero, pero esta vez desde Venezuela, dice presente. George Forsyth (Caracas, 20 de junio de 1982) es el primer caso de un ‘foráneo’ en la selección que no es nacionalizado. De padre peruano, el hoy candidato a la presidencia del Perú siempre fue convocable. Apenas apareció en banca en una derrota ante Ecuador en Lima, en la poco recordada Eliminatoria a Sudáfrica 2010. También jugó en una Sub 20 y Sub 23.

El cuarto y último futbolista de este listado que no jugó es Aurelio Saco Vértiz (Miami, 30 de mayo de 1989). No salió del banco en las fechas 7, 8, 15, 16 y 17 de la Eliminatoria a Brasil 2014. Sergio Markarián nunca lo puso en cancha. Así como Zubzuck, no jugó algún encuentro por nuestro combinado patrio. Su última presencia en el torneo local se dio en 2015.

El internet permitió descubrir que el hijo de una peruana jugaba en el poderoso Real Madrid. Un adolescente Cristian Benavente (Madrid, 19 de mayo de 1994) jugó en la Sub 17 de 2011 y Sub 20 de 2013, para, ese mismo año, debutar con el elenco adulto por Eliminatorias. Jugó en las dos últimas jornadas a Brasil 2014 y otro par hacia Rusia 2018. Ricardo Gareca apenas lo ha considerado en su proceso.

Carlos Ascues (Caracas, 19 de junio de 1992) es el último caso. El ‘Tigre’ confió en él como central en las seis primeras fechas de la pasada Eliminatoria, pero lo dejó de llamar de manera abrupta. Antes de su debut con la bicolor, al mando de Pablo Bengoechea en 2014, hubo un rumor que era seguido por el comando técnico de su tierra natal. Jugó por la selección Sub 20 que fue local en Arequipa, en 2011.

Este viernes, Gianluca Lapadula (Turín, 7 de febrero de 1990) y Jean-Pierre Rhyner (Zúrich, 15 de marzo de 1996) podrían hacer su estreno en una clasificatoria. El atacante ha defendido la camiseta Azurra, así como el defensor de la Sub 21 suiza. La única diferencia es que el futbolista del Cartagena FC jugó algunos amistosos por nuestra Sub 20 en el 2014.

Bonus: Por Mundiales, son dos los jugadores con otro país de nacimiento que integraron una delegación peruana. Ramón Quiroga (Rosario - Argentina, 23 de julio de 1950) lo hizo en Argentina 1978 y España 1982, así como Roberto Mosquera (Ibagué - Colombia, 21 de junio de 1956), quien no sumó minutos en territorio albiceleste.

Futbolistas no nacidos en Perú que salieron en lista de la bicolor por Eliminatorias 1958 - 2022

Nombre País natal PJ Gol Eliminatoria Ramón QUIROGA Argentina 12 -7 1978, 1982, 1986 Humberto BALLESTEROS Argentina 0 0 1978 Juan Carlos ZUBCZUK Argentina 0 0 1994 Julio BALERIO Uruguay 14 -15 1998 JULINHO Brasil 11 2 1998 Óscar IBÁÑEZ Argentina 17 -22 2002, 2006 Gustavo TEMPONE Argentina 2 0 2002 George FORSYTH Venezuela 0 0 2010 Aurelio SACO-VÉRTIZ Estados Unidos 0 0 2014 Cristian BENAVENTE España 4 0 2014, 2018 Carlos ASCUES Venezuela 6 0 2018

