A sus 24 años, Alex Valera solo necesitó 14 partidos en Primera División (debutó en la tercera fecha de la Liga 1 2020) para llegar a la selección peruana. Nacido en Pomalca (Chiclayo) el 16 de mayo de 1996, hace exactamente un año jugaba en la Copa Perú, pero hace dos formaba parte de la bicolor de fútbol playa. El atacante anotó cuatro goles en la Copa América que se jugó en nuestro país. Cuando se preparaba para jugar por un cupo al Mundial, llegó una oferta del Deportivo Garcilaso del Cusco. De ahí, dio el salto a Llacuabamba.

El caso de Alex Valera es singular pues prácticamente ha saltado del fútbol playa al aficionado, de ahí al profesional y ahora como seleccionado de fútbol once. No suma ni 1,500 minutos y ya celebró siete goles en el torneo local. Con la bicolor playera, marcó cuatro del torneo sudamericano en 2018, ante Bolivia, Ecuador y Venezuela en la fase de grupos y Chile, en el choque por el séptimo puesto. Vestía la '9′ en la espalda. Sus movimientos tácticos, claramente, los aprendió ahí.

Alex Valera fue campeón de la Copa Perú 2018 con Pirata FC, quedando fuera del plantel para Primera División. Al año siguiente, viajó hasta el sur para reforzar a Deportivo Garcilaso. Este equipo fue eliminado por Deportivo Llacuabamba en cuartos de final del mencionado torneo, pero el delantero pasó a sus filas. Quedó subcampeón, pasando a un cuadrangular donde logró el ascenso. El 14 de febrero de 2020, hizo su debut en Liga 1, por coincidencia, en Cusco. Jugó 68 minutos y anotó un gol en la derrota ante Cienciano.

Alex Valera jugando por la selección peruana en la Copa América de Fútbol Playa de 2018. (Foto: FPF)

No es la primera vez que Ricardo Gareca convoca a un debutante en Primera División. En 2015, previo a la Copa América de Chile, incluyó a Gustavo Dulanto en la prelista. El defensor de la 'U' apenas sumaba un partido en la máxima categoría. Finalmente, no quedó en la nómina oficial y nunca más lo volvió a llamar. En el 2014, Diego Mayora jugaba en la Copa Perú y, en setiembre de 2016, fue llamado por el ‘Tigre’ para las Eliminatorias. Finalmente, no salió ni en banca, aún así fichó por Colón de Argentina.

El fútbol playa, a diferencia del que todos conocemos, se juega sobre la arena, con cinco titulares sin calzado y a tres tiempos de doce minutos, con cortes. Al ser una cancha más corta en dimensiones y con menos jugadores, la rapidez es clave, así como el buen disparo al estar descalzos. Alex Valera supo cómo combinar ambas cualidades en un campo de fútbol profesional, llamando la atención por su nivel. El mismísimo Ricardo Gareca valoró eso.

En la selección peruana de fútbol playa, existen casos de futbolistas profesionales que pasaron a sus filas. Por ejemplo, Oswaldo Rivas jugaba en Segunda División y hasta Sport Loreto de Primera cuando era seleccionado entre 2013 a 2015. Al año siguiente, disputó la Copa Libertadores con Melgar de Arequipa. Quizás Juan Reynoso tuvo la misma visión que el ‘Tigre’ hoy. Ricardo Uribe, mundialista Sub 17 en el 2005, disputó las Eliminatorias de 2019.

Alex Valera ha quebrado un récord al jugar primero por la selección de fútbol playa y, luego ser llamado a la adulta de fútbol. Pero el otro antecedente es a la inversa: Juan Cominges jugó hasta en tres Eliminatorias (2006, 2010 y 2014) para luego formar parte de la Bicolor playera en la Copa América 2018, la misma que jugó el actual atacante de Deportivo Llacuabamba.

El también seleccionado Sub 20 anotó cuatro goles en el torneo jugado en el Centro Deportivo del Boulevard de Asia. Vistió el dorsal ’10′ y, junto a Billy Velezmoro (jugó en Atlético Minero) era uno de los rostros más visibles de ese equipo. Hoy trabaja como coach de la selección peruana y se reencontrará con su compañero de equipo.

Otros futbolistas profesionales que pasaron por la selección de fútbol playa en estos años son, por ejemplo, Ignacio Drago e Irwing Acuña, quienes fueron hasta campeones en Primera División con Juan Aurich y Sporting Cristal, respectivamente. Alex Valera, junto a Matías Succar, podrían tener su debut con el combinado adulto ante Paraguay, el jueves, o Brasil, el martes 13. La lista de Perú se amplió a 30 nuevamente, pero solo 23 pueden entrar en lista por partido.

Juan Cominges jugando por la selección peruana de fútbol playa en 2018. (Foto: FPF)

