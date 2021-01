Pedro Aquino no deja de evidenciar su emoción por su fichaje por el América. El peruano, en entrevista con Vamos América TV, resaltó la grandeza de las ‘Águilas’ y también reafirmó sus sueños en el balompié azteca, donde llegó a mediados del 2017.

“Quiero jugar, tener continuidad con el América, después salir campeón con el América, y darle una alegría a tanta gente que se lo merece. Después, como todo jugador, seguir emigrando, seguir creciendo”, confesó Aquino, consultado sobre sus objetivos.

Por otro lado, Pedro Aquino reveló que no dudó cuando se presentó la chance de vestir la camiseta azulcrema. “Tuve la opción de América. Mi representante me comentó, no sé si antes de Navidad, que tenía la opción de América y le dije sin pensarlo ‘claro que sí’. Es el club más grande. Estaba en nuestra mente cuando llegamos a México irnos al más grande o terminar en el más grande y se dio”, indicó.

Asimismos, la ‘Roca’ le dejó un mensaje a los hinchas:“No me esperaba una bienvenida así de toda la afición. Estén tranquilos, no los voy a defraudar. Cuando llego a un equipo, dejo el alma en la cancha siempre. son la afición más grande de México”.

Pedro Aquino se alejó de León, luego de ser campeón en el Apertura 2020. El deportista de 25 años hace poco se unió a los entrenamientos del América y es duda para el choque de este sábado ante Atlético San Luis, por la primera jornada del Clausura 2021 de Liga MX.