No hay dudas de que Christian Cueva está en el mejor momento de su carrera. ‘Aladino’, además de ser una pieza fundamental en la selección peruana, también brilla en Arabia Saudita con Al-Fateh. Es en ese club donde sus virtudes están explotando al máximo, aunque no se puede descartar que en un futuro -cercano o lejano- pueda volver a deleitar con su talento en esta parte del mundo. Y es que en Sudamérica algunos clubes han mostrado interés por sus servicios, como Boca Juniors inicialmente, al que terminó rechazando. Ahora Gremio es el club que quiere fichar al peruano, que tiene un pasado, no tan bueno, en el fútbol brasileño.

De acuerdo a la información del ‘Portal do gremista’, el cuadro tricolor está en busca de un volante ofensivo, que le pueda ayudar en el objetivo de volver a la máxima categoría de Brasil. Entre las alternativas destaca el nombre de Christian Cueva, quien termina su actual contrato con Al-Fateh el próximo mes, por lo que es una gran opción para el club.

“El peruano de 30 años es otro volante que puede ser puntero. En Brasil ya defendió a Sao Paulo y Santos, sin mucho éxito y actualmente está con Al-Fateh, en Arabia Saudita. También será libre en el próximo mercado para elegir su destino”, señala el medio brasileño.

Como bien se aclara, ‘Aladino’ ya ha jugado anteriormente en tierras brasileñas. Militó dos años en el Sao Paulo y un año en el Santos, dos clubes de gran renombre en ese país. Eso sí, ese paso por el fútbol carioca no fue tan bueno como hubiera querido.

DIA DO GRÊMIO: Chegada de 3 novos atacantes, zagueiro Natã deve ganhar espaço e Christian Cueva chegandohttps://t.co/M6EcxBx0pD — Futebolizando (@O_Futebolizando) May 29, 2022

Sao Paulo

En Sao Paulo nadie dudaba del enorme talento de Christian Cueva. Es por ello que el club paulista decidió invertir 2.5 millones de dólares en el fichaje de ‘Aladino’ en el 2016, cuando jugaba para el Toluca de México.

El inicio del peruano en su primera aventura en Brasil fue bastante prometedor. Comenzó haciendo las cosas bien, destacando en algunos partidos claves y haciéndose un lugar importante en el equipo. Tuvo varios destellos, pero también algunos bajones en su rendimiento y problemas con la directiva.

El partido que más se recuerda de Cueva en Sao Paulo fue el clásico contra Corinthians en noviembre del 2016, cuando anotó un gol y dio tres asistencias en la goleada 4-0 de su equipo . Los elogios hacia su persona no cesaron aquella vez. Y es que con esa soberbia actuación entró a la historia del club, ya que se trató de una de las mayores goleadas en la historia del ‘Clásico Majestuoso’.

Los números que dejó ‘Aladino’ en Sao Paulo no fueron nada malos. Jugó 87 partidos y anotó 20 goles, siendo ese uno de los mejores registros en su carrera. Sin embargo, no se marchó tan bien del club. Problemas con la directiva del ‘Tricolor Paulista’ y un desempeño irregular sentenciaron su salida.

“(Cueva) llegó muy bien y después no pudo mantener la constancia profesional en un mercado muy exigente y un club que te consume como Sao Paulo”, opinó el año pasado Diego Lugano, excompañero del peruano en el club brasileño, en una entrevista con Gol Perú.

Santos

En el Santos, la imagen de Christian Cueva sí llegó a degradarse considerablemente. En febrero del 2019, ‘Aladino’ llegó al ‘Peixe’ a modo de préstamo y con opción de compra obligatoria por seis millones de euros, siendo el segundo fichaje más caro en la historia del club.

Al principio, el equipo brasileño estaba convencido de desembolsar esa gran cantidad de dinero por Cueva, pero la operación no terminó siendo rentable como se esperaba. El peruano apenas disputó 16 partidos en toda la temporada, en los que no anotó ningún gol.

Las constantes indisciplinas de ‘Aladino’ marchitaron su relación con el Santos y con el entrenador Jorge Sampaoli. Y es que no solo fue castigado por llegar tarde o ausentarse en algunos entrenamientos. Lo más escandaloso de su paso por el ‘Peixe’ fue su aparición en un vídeo peleando en una discoteca de Brasil, lo que provocó su suspensión del club.

Christian Cueva se la pasó más tiempo fuera de la cancha que dentro de ella cuando jugaba en el Santos

“No tengo una imagen en Santos porque no jugué. Únicamente hubo un tema personal con el entrenador y ahora lo puedo decir. Yo tuve que soportar cosas porque no quería cometer los mismos errores que pasé antes en mi carrera. No hubo nada con Santos, con el presidente o con los directivos”, explicó en su momento Cueva en declaraciones a Radio Ovación.

Ahí no terminó. Cuando intentó marcharse del Santos el ambiente se mantuvo bastante tenso, ya que no pudo desvincularse fácilmente, llegando a una difícil situación legal con FIFA como intermediaria y con Pachuca, club al que se fue, como involucrado en el conflicto.

Finalmente, el máximo ente del fútbol ordenó que tanto Cueva como los ‘Tuzos’ le paguen más de siete millones de dólares al ‘Peixe’ por incumplimiento unilateral del contrato del jugador. La FIFA también decidió que el Santos le reembolsara 136 mil dólares al peruano por sueldos atrasados. Sea como fuere, Brasil se vuelve a presentar en el horizonte de ‘Aladino’. Otra vez un club histórico sigue sus pasos.