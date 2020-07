A Alberto Rodríguez le alcanzó el físico para jugar un Mundial y ser semifinalista de Copa América”, me dice un colega en la tribuna de prensa del estadio Nacional. Esa reflexión envuelta de alivio, aparece en la noche del primer amistoso que jugó la selección peruana después del Mundial. El rival era Ecuador y antes del inicio del juego, se hizo un homenaje a la hinchada peruana a un año de la clasificación a Rusia. Quien entregó el reconocimiento fue Alberto Rodríguez, quien llegó con muletas al haber sufrido un mes antes una lesión en el tendón de Aquiles. Su carrera siempre fue un ida y vuelta de pausas obligadas y brillos máximos. Este prócer del reencuentro mundialista se quedó con algunas asignaturas pendientes. Y una de ellas fue llegar a la liga española.

Estuvo muy cerca, Rodríguez. En el 2012, el defensor peruano llegaba de unos meses con rendimientos parejas con la selección peruana y con el Sporting de Lisboa. Deportivo La Coruña lo contactó y las conversaciones avanzaron muy rápido. Jorge Mendes, el representante de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, fue decisivo en ese acercamiento. Siempre es una buena noticia que un futbolista peruano llegue a España -lo de Renato Tapia esta última semana ha sido muy meritorio-, sin embargo el desenlace no fue el esperado. Mendes manejó la carrera de Rodríguez durante todo su periplo en Europa. Las primeras informaciones que llegaban a Lima eran de naturaleza oficial: Alberto Rodríguez había llegado a un acuerdo.

-Chico de portada-

En el periódico oficial del Deportivo La Coruña presentaron a Alberto Rodríguez. No hubo conferencias de prensa ni entrevistas particulares. Solo una foto que se difundió rápidamente con el zaguero sonriendo por ese salto en su carrera.

A pesar de tanto entusiasmo en ficharlo, el Deportivo La Coruña emitió un comunicado para explicar que no iba a proceder la contratación del peruano. Una información, algo malintencionada, dejó entrever que Alberto Rodríguez "no había pasado los exámenes médicos".

Por todo ello, el club español -que acaba de descender a tercera división- escribió esa carta donde explicaba que los motivos con Rodríguez fueron "solo administrativos". Es decir, no llegaron a acuerdos con el tema económico.

-Desorden tradicional-

"No me importan esos comentarios", dijo un tiempo después Alberto Rodríguez, cuando en Lima le insinuaron que no firmó por sus sucesivas lesiones.

Hoy no sorprende que haya pasado algo así con el Deportivo La Coruña. En los últimos 20 años han acumulado una serie de malas decisiones dirigenciales, que han culminado con este descenso a tercera división.

Alberto Rodríguez jugó ocho años en Portugal. (Foto: Getty)

Incluso la reciente llegada de Beto da Silva, atacante peruano, al cuadro ibérico también tuvo mucho de improvisación. No hubo en seguimiento deportivo exhaustivo a la trayectoria del delantero nacional y, al final, Da Silva solo pudo alternar en un solo encuentro antes de volver al fútbol peruano.

El hundimiento del Deportivo La Coruña de todas maneras impacta, porque aún queda en la retina aquella versión ganadora con Bebeto, Donato y Mauro Silva. Hace 30 años, peleaba con los grandes de España como hoy lo hace el Atlético de Madrid. Hoy vive sus hora más tristes. Dentro de esa cadena de desaciertos estará el mal manejo del supuesto contrato de Alberto Rodríguez. Algunos quisieron retirar al defensor. Cinco años después lideró en defensa la clasificación al Mundial. Suficiente para dejar a todos “mudos”.

Alberto Rodríguez vivió parte de su recuperación al Talón de Aquiles junto al comando técnico de Perú. (Foto: GEC)

