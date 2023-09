¿Qué opinan en Liga de Quito sobre su nivel? El Comercio llamó al Presidente de la Comisión de LDU, Esteban Paz para que nos hablé sobre el trabajó de Paolo Guerrero en lo que va de la temporada.

-Paolo Guerrero volvió al gol y demostró su jerarquía ante Defensa y Justicia, ¿en verdad ustedes le hacían sentir la presión por qué las cosas quizás no salían bien con él? ¿Qué nos puede decir al respecto?

No me preocupaba que no meta goles, porque veía su accionar, veía su relación interna y como afectaba positivamente al grupo, un jugador de la jerarquía de Paolo. Así que no me preocupaba, pero por supuesto la presión y la crítica comenzaban a caer sobre él y eso seguramente podía de alguna forma afectarle su entorno y rendimiento, pero sabíamos que era cuestión de tiempo y que se vaya soltando. No había preocupación, sino tranquilidad de ver su accionar que de alguna manera iba a funcionar.

🔝🔥 ¡El equipo de la semana! Los 11 mejores tras las semifinales de ida.



🏆 CONMEBOL #Sudamericana. #EASportsFC pic.twitter.com/szYyyfxZNF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 28, 2023

- ¿Hasta cuando tiene contrato con LDU y si piensan ampliar el vínculo?

El contrato con Paolo Guerrero es hasta fin de año, por lo visto y la forma como Paolo se está acoplando y adaptando a la cultura interna de LDU, por supuesto que conversaríamos, puesto que hay intención de ambos lados en renovar el contrato por un periodo prolongado.

- ¿Recomendó a Paolo Guerrero el ‘Chorri’ Palacios o Juan Carlos Oblitas?

La recomendación de Paolo no viene por parte de ningún jugador o director técnico de Perú, precisamente, viene más recomendado por nuestro técnico Luis Francisco Zubeldía, que cuando vio su salida de Racing, contactó a los dirigentes de Racing entiendo que al ‘Mago’ Capria, donde Luis tiene muchos amigos, porque estuvo ahí como director técnico y eso hizo que se llene de información sobre todos los aspectos relacionados a Paolo Tanto en la parte deportiva como física, médica y todo arrojó un informe muy positivo ¿no?

Esteban Paz, máximo dirigente de LDU, espera renovar con Paolo para el 2024. FOTO: LDU.

- ¿Cuánto lo quiere la gente a Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero llegó a Quito, Ecuador y causó un furor importante. Él tiene una marca construida por tantos años de carrera, es una marca internacional no solo en el Perú sino en el mundo, y por supuesto llamó la atención y fue un factor de mucha exposición mediática. Después, con el gol que marcó en Chile inmediatamente tras su llegada, fue otro impulso más para poder tener mayor exposición mediática. Después, tuvo varios partidos sin gol, jugando muy bien unos más que otros, pero jugando un muy buen fútbol siendo un buen aporte, sin embargo, la falta de gol hubo que recibiera alguna crítica y creo que esa crítica se termina de diluir con el tremendo esfuerzo y calidad que expuso en el partido de Copa Sudamericana anotando esos dos goles y con eso más que bien ratificado su contratación y exposición.

- ¿Han pensado en reforzarse con otro jugador peruano, en algún momento se habló de Yotun sigue el interés por él o tienen pensando en otro peruano?

Mire sí: hablamos sobre la posibilidad de contratar a Yoshimar Yotun, lamentablemente fue un momento de indecisión, no salió una negociación interna por el jugador de Liga que se llama Sebastián González e íbamos a sobre poblar la posición, por eso tomamos la decisión de no incorporar otro jugador en ese caso era Yotun, además, con el inconveniente que jugó el repechaje de Copa Sudamericana y con eso ya no se le podía inscribir.

- ¿Le llegó la carta por Paolo Guerrero para ser convocado de cara a los partidos ante chile y argentina?

No nos ha llegado todavía ninguna convocatoria de Paolo, asumo que si tuvo un buen desempeño en la convocatoria pasada, lo más probable es que lo vuelvan a convocar.

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.