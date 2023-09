Los blanquiazules están en un buen momento de resultados. Con Mauricio Larriera en el cargo suman 17 de 21 puntos posibles. Esto entusiasma al hincha blanquiazul, sobre todo porque aún ven en Hernán Barcos al goleador que los llevó al bicampeonato.

Ante ello, El Comercio realizó una encuesta a destacados personajes relacionados con Alianza Lima sobre el momento que pasa el cuadro íntimo.

1. ¿Hernán Barcos es el futbolista más influyente de Alianza en los últimos 3 años? ¿Por qué?

2. ¿Le renovarías el contrato para el 2024?

3. ¿Cueva es titular o suplente en este equipo que sueña con el Tri?









Jesús Mestas Wong - Periodista

1. Creo que se ganó el cariño del hincha con su trabajo en la cancha y considero que eso es una influencia positiva que sirve de ejemplo para los más jóvenes.

2. Es una pregunta compleja por su edad, se debería analizar bien las cosas... Jugadores con menos edad y de buena trayectoria no han renovado en Alianza, atención con eso.

3. Tengo una opinión personal sobre Christian Cueva, para mí no debió firmar por Alianza Lima, no marcó la diferencia en el equipo y, por el contrario, género problemas y polémicas. Para mí no es titular.

Daniel Kanashiro - Direct TV

1. Sí, por sus cualidades futbolísticas que derivaron en títulos, algo tan cotizado en el mundo Alianza. Suma a ello su don de líder y sobre todo, su conocimiento de lo que implica hoy ser un futbolista profesional, que incluye el manejo de la imagen, el comportamiento y hasta de las RRPP. En su caso, confluyo para que Barcos se convierta no solo en el más influyente si no me atrevería a decir que el mejor extranjero que llegara a Alianza en las últimas décadas.

2. Le dejaría la opción a él de qué es lo que quiere hacer, con lo que le queda de carrera. Si quiere continuar le renovaría, pero advirtiendo que igual se necesita un 9 con otra taza de refresco, y si no, listo, se tendría que mantener en otras funciones por lo impregnado que quedó con la institución.

3. Hoy es titular por default, si Lavandeira se hubiera quedado creo hubiera peleado el puesto con Andrade si este no se hubiera lesionado. Alianza necesita a Cueva, más que por lo que está aportando futbolísticamente, por una cuestión numérica. A la guerra puedes ir, pero sin soldados es difícil ganarla y creo que Larriera lo sabe y actúa en consecuencia. Perder a Cueva en el Clausura era restarle uno menos a un equipo en una posición donde el dream team se arma mejor en tópico que en la cancha.

¡𝗔𝗟𝖨𝖠𝖭𝖹𝖠 𝗘𝗦 𝗔𝗟𝖤𝖦𝖱𝖨́𝖠!💙



Se viene la previa del triunfo en Trujillo. 👀🔥#PorElTri#AlianzaBicampeón pic.twitter.com/HFtmcWRvc6 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 25, 2023

Ernesto Arakaki - Exjugador de Alianza Lima

1. Sí, debe ser uno de los futbolistas más influyentes, en los últimos tiempos, por sus goles, títulos y liderazgo. Genera una diferencia en el torneo, ya que tiene una jerarquía, se nota a pesar de la edad, sigue siendo influyente.

2. Si se le renovaría tiene otro análisis, variables, que hay que analizar, ¿cuál es el objetivo para el próximo año y que se busca? ¿Antecedentes, lesiones y proyección? En definitiva, si tomamos en cuenta hasta el momento, siendo objetivos, se le debería renovar.

3. Cueva es un jugador diferente, aún no alcanzó el nivel que la gente de Alianza quiere, ahí está esa encrucijada, la única manera que un jugador alcance su nivel es jugando y entonces, yo creo que están en esa búsqueda de que pueda alcanzar su mejor nivel jugando. Hoy felizmente se vienen dando los resultados y lo ha puesto en la cima de la tabla. Hasta ahora la apuesta está funcionando.

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Sí. Sin duda, Barcos en el juego, en liderazgo y compromiso profesional, es el más influyente. Por goles, asistencias y ascendencia sobre sus compañeros, además de la buena imagen que deja fuera de las canchas en favor de su club.

2. Evaluaría su condición atlética, pero en principio si él quisiera seguir, me parecería normal querer tenerlo una temporada más.

3. Cueva es titular si está físicamente en condición óptima. Si no, no.

--