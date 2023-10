Liga de Quito se consagró campeón de la Copa Sudamericana-2023 al vencer 4-3 este sábado por penales al Fortaleza de Brasil, tras empatar 1-1 en 120 minutos, en un partido que premió la resiliencia de un equipo ecuatoriano que nunca se dio por vencido.

Paolo Guerrero inició la tanda de penales fallando, pero los dirigidos por el argentino Luis Zubeldía se repusieron y se llevaron la definición con una actuación de lujo de su arquero Alexander Domínguez, quien se lució con atajadas en los penales.

A pesar de el fallo, el jugador de 39 años fue de vital importancia para que los ‘albos’ levanten este trofeo por segunda vez en su historia.

“Tres meses, cuatro meses que estoy aquí. He vivido momento increíble. Desde el primer momento que llegué aquí a Liga había un propósito, había un objetivo que era ganar la Sudamericana”, indicó.

“Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice ‘te necesito aquí, porque contigo vamos a ganar la Sudamericana’. Y eso fue lo que me movió, lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando ese campeonato”, finalizó.