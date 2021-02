Renato Tapia abandonó Holanda para conseguir una nueva oportunidad en su carrera profesional. En el arranque de la 2020-21, el volante nacional ancló en el Celta de Vigo de España y desde su llegada solamente ha conocido de elogios por sus buenas actuaciones. Así, el valor del jugador en el mercado ha mejorado notoriamente.

De hecho, el periódico AS señaló que la cláusula de rescisión del contrato del mediocampista de la selección peruana está valorizada en 30 millones de euros. De esa manera, el jugador está ubicado entre los más caros de la actual plantilla celeste. Eventualmente, una venta futura del ‘Cabezón’ puede ser favorable para las arcas de la entidad de Galicia.

En esa misma línea, el diario deportivo español detalló que, si se produce una operación a otro club, Tapia puede llegar a convertirse en la transacción más costosa en la historia de Celta. Ese posible traspaso puede superar el de Stanislav Lobotka. El serbio se marchó a Napoli de Italia dejando 20 millones de euros al club de Vigo.

De momento, el internacional peruano está satisfecho y sin intenciones de salir de la institución. En ese sentido, el futbolista está valorando la continuidad que le está brindando el entrenador Eduardo Coudet. “Me llena de mucho orgullo y me da muchísimas fuerzas para seguir trabajando y sostener este momento, que es lo más difícil”, declaró en DirecTV.

“Creo que el secreto de todo esto fue que hubo mucha perseverancia. El tiempo me dio la razón, supo premiarme por mi paciencia, por esperar el momento indicado para moverme, para hacer cosas que antes no hacía. No es una casualidad, sino un trabajo de muchos años”, sostuvo Tapia.