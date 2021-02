Conforme a los criterios de Saber más

Es, en muchos sentidos, su jugador-fetiche. Encarna la idea del enganche dotado que él pide para sus equipos y, a la vez, representa un hallazgo del 2015 que le resultó muy positivo para sus fines de clasificación 2018. Si Oblitas tenía su Chorri, si Autuori tenía su Ñol, Gareca, tiene su Cueva.

Del gordito firuletero que era suplente en Alianza (y que el Tigre detectó con ojo visor ) al héroe intocable de la selección hay 6 años y varios episodios que jaquean la biografía del volante. No dura ni 10 meses promedio en un club, ya sea o por mal rendimiento o por problemas de disciplina. No entraré en el ampay donde miccionaba en la calle porque eran sus vacaciones pero sí en sus dos últimos pasos: de Santos se fue por una incorrección y de Yeni Malatyas por se marchó peleado con su técnico. Ni un hecho ni el otro cambian la lógica de Gareca. No importa si Peña se vuelve viejo esperando su chance o Benavente se aburre de rezar para que le den tres amistosos seguidos. Su Perú es Cueva y 10 más.

La preferencia por este perfil hace que el argentino sea con él todo lo pasivo que no parecía que fuese. Lo cita aunque no sea regular en su equipo o -yendo a lo disciplinario- sea ampayado en desprolijidades que un jugador A1 no debería tener. Frases como “nos dio mas satisfacciones que desilusiones” o “no tengo mayores reproches para hacerle” colocan a Gareca como un entrenador más “jugadorista” de lo que se nos quiso vender tras el pasaje a Rusia 2018. Cuando Autuori era “permisivo” con Rebosio o Chemo “blandengue” con Vargas o Markarián otro “perdonavidas” del Loco, el argumento crítico era implacable: no sirve como método anteponer la virtud pelotera del jugador a la disciplina del deportista.

Es más, la narrativa de la epopeya de Gareca al 2018, escrita y argumentada incluso en libros, era que con él se había acabado la joda. Que la no citación de Vargas, Zambrano y Pizarro había permitido una refundación de la selección peruana con reglas de disciplina diferentes. Los hechos posteriores, o mejor explicado, el caso Cueva en puntual obliga a corregir ese discurso. Pensaría yo que las razones reales para prescindir del trio arriba descrito estuvieron más ligadas al rendimiento que al “cambio de perfil”: si Vargas no fue citado fue porque estaba fuera de forma, si Pizarro no fue llamado fue porque ya tenía casi 40 y si nunca más convocaron al rudo Zambrano fue porque, por entonces, eran mejores Ramos y Rodríguez. De hecho, apenas se “cayeron” los dos backs, el técnico rearmó su defensa con el Kaiser.

A Gareca lo inmunizó la clasificación. Nadie le dice nada en serio. Todos lo blindan y dejan pasar por alto hasta declaraciones sobre el COVID-19 que son, por lo menos, polémicas. Y si bien lo considero un gran técnico, es todo lo que quieran menos un entrenador que corte con los indisciplinados. ¿Mi argumento? Cueva. Mientras le sirva a sus planes, lo pondrá. No le interesa la imagen profesional que proyecta el 10 ni si su excesiva protección tapa a otros. Él -por supuesto- no ve Magaly.

