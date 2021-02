Alexander Lecaros vivió uno de los momentos más duros de su carrera luego de descender el pasado fin de semana a la segunda división del fútbol brasileño con Botafogo. El ‘Fogao’ cayó por 1-0 ante Sport Recife y no podrá salvarse este 2021. Tras la dolorosa noticia, el exReal Garcilaso conversó con ‘El Bocón’ y explicó cuál será el siguiente paso en su carrera.

“Mucha tristeza, todavía no me repongo. Es una situación que nunca me imaginé, no pasó por mi cabeza. Mi familia, que está conmigo en Río de Janeiro, está apoyándome.”, inició Lecaros.

El peruano aún tiene contrato con el equipo y reveló que su deseo es continuar, incluso en la Serie B de Brasil. “Tengo contrato hasta fin de año. Todavía no he pensado en eso, pues restan cuatro fechas para que acabe el torneo, pero desearía continuar y retribuir el apoyo que me han dado. Volver al fútbol peruano será mi última opción”, dijo.

Alexander solo pudo jugar 12 partidos en todo el 2020. Fue castigado por llegar tarde a un entrenamiento, tuvo coronavirus y se lesionó en la parte final del año. Esto le pasó factura, según explicó.

“Sí, la responsabilidad siempre será primero. Fue bien merecido el castigo, llegué tarde y no lo voy a negar, pero siempre he sido responsable. Aprenderé de los errores, ya no sucederá. Me chocó mucho, pues había salido en lista para el partido con Palmeiras, era mi oportunidad para jugar. Solo que dar asumir y regresar con mayor fuerza”, dijo Lecaros.

También reveló que tuvo un momento para conversar con Paolo Guerrero en Brasil. “Cuando nos tocó jugar contra Gremio de visita, entrenamos en la sede de Internacional. Ahí mis compañeros me dijeron que estaba Paolo en el gimnasio. Fui y lo saludé, pero no tenía referencias de mí. Bueno, me presenté, fue un placer para mí conversar 20 o 30 segundos con una persona grande en el fútbol”.

Asimismo, indicó que se mantiene en contacto con Fernando Pacheco, se juntaban a comer seguido pero la pandemia evitó que esto continúe. “Somos amigos, siempre nos preocupamos uno del otro”, dijo.