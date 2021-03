Alianza Lima fue noticia este miércoles por la resolución a su favor por parte del TAS, lo cual lo haría jugar en la Liga 1 durante el 2021. Asimismo, Teófilo Cubillas aseguró que no ve con malos ojos el posible retorno de Jefferson Farfán al cuadro de La Victoria.

“Yo estuve el día que Farfán se fue al PSV. Me encantaría estar cuando regrese a Alianza Lima. Si Jefferson Farfán tiene ganas, si le nace volver a vestirse de corto a defender a la blanquiazul, el siempre va a ser bienvenido a su casa. Tiene para jugar más años”, precisó para ‘Fútbol Como Cancha’.

De esta manera, Cubillas aseguró que lo haría muy feliz ver a Farfán con la camiseta blanquiazul; sin embargo, menciona que el jugador siempre es libre de decidir su futuro.

“Tengo un lindo recuerdo de Jefferson Farfán. Sería muy feliz si me tocara ver que regresa, pero yo nunca obligaría a nadie a hacer algo que no le nace o no quiera. Cada quien es libre de tomar la decisión que considere más conveniente”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT: