Sí, acá mismo adelantamos que el Mbappé vs. Haaland podía ser el enfrentamiento que nos prepara el futuro cercano. Si, acá mismo venimos a aclarar que el Messi vs. Cristiano se resiste a dejar de ser llamado el enfrentamiento del presente. Se quedaron sin Champions League por primera en octavos de final desde 2005, pero aún conservan la estampa de ser el ‘Pichichi’ de LaLiga y el ‘Capocannoniere’ de la Serie A.

Ya no estamos ante los fabulosos goleadores de la temporada 2011-2012, cuando Messi anotó 50 goles en liga y ‘CR7’ le siguió de cerca con 46 tantos , tampoco en la década (2008-2017) en la que entre los dos se repartieron el Balón de Oro y el Premio The Best. Sin embargo, la última fecha del fútbol europeo ha servido para mostrarnos que siguen en carrera: el portugués marcó un ‘hat trick’ en Juventus, el argentino anotó un doblete sensacional en Barcelona y todo parece acomodarse en su lugar.

“Más importante que la cantidad de caídas que sufres en la vida, es la rapidez y la fuerza con la que vuelves a ponerte de pie. ¡Los verdaderos campeones nunca se rompen! ”, dijo Cristiano antes de anotar sus tres goles al Cagliari (3-1), que le permitieron a la Juventus escalar al tercer puesto de la Serie A con 55 puntos y un partido menos. El líder aún es el Inter de Milán con 65 unidades a falta de 11 jornadas.

Desde la otra trinchera, Messi prefirió el silencio luego de la victoria (3-1) sobre el Huesca ayer en el Camp Nou. En la rueda de prensa posterior fue el técnico Ronald Koeman el encargado de elevar la voz en favor de la ‘Pulga’: ”Es el hombre más importante en la historia del Barza y menos mal que todavía está con nosotros” , declaró sobre los dos golazos de larga distancia que se vieron en el partido.

Son partidos y goles que no pasan por alto. A un año de haberse declarado la pandemia del COVID-19, Messi y Cristiano pelean en una temporada 2020-2021 atípica de por sí por la ausencia de público en los estadios, pero que no les ha restado oportunidad para engrandecer su legado.

“Tocando el cielo”

El FC Barcelona, ahora con Joan Laporta a la cabeza después de ganar las elecciones, tiene un paquete especial de demostraciones de cariño y orgullo por Lionel Messi. El lema que inundó las redes sociales ayer, “Tocando el cielo”, en referencia al habitual festejo que realiza Leo cuando anota un gol es una muestra de que la nueva directiva dará batalla por retenerlo a final de temporada.

Hace 3 años era todo lo contrario. La directiva anterior de Josep Maria Bartomeu dio todas las señales para que Messi dejara el club. Contrataron trolls que lo hostigaban en redes sociales, derrocharon el dinero en contrataciones discretas, no armaron un plantel que busque ganar la Champions League, botaron a su amigo Luis Suárez y cuando el argentino se hartó y pidió salir por medio de un burofax, el club le negó la solicitud.

Aquí también se puede ver un pequeño triunfo de la ‘Pulga’. A pesar de ser obligado a quedarse no ha renunciado a demostrar ser el mejor del primer equipo en ningún partido. Ha dado muestras de respeto a Ronald Koeman, se acercó más a Griezmann e intenta ser el mentor de Ansu Fati. La cinta de capitán afuera y dentro de la cancha .

En LaLiga, con sus goles al colero Huesca, se afianzó como el Pichichi con 21 goles (25 partidos), y deja atrás a Suárez (18) y Benzema (15) como en la temporada pasada. Con todos los duelos al día, el Barcelona sumó 59 puntos y se puso a 4 de distancia del líder Atlético de Madrid . Con Messi a la cabeza, el último envión de la campaña será una lucha encarnizada para los blaugranas, que tienen al Real Madrid con dos puntos menos.

Todas estas noticias han aparecido con precisión en el partido que Messi coronó un nuevo récord en el club catalán. Desde su debut en el año 2004, el argentino completó 767 enfrentamientos e igualó en la cima a Xavi Hernández, su compañero hasta el 2015 . Esta estadística se endulza con el registro de sus 661 goles. Es decir, tiene una efectividad de 86% frente al arco.

Ayer, también, superó la barrera de los 20 goles en la temporada de LaLiga. Siendo justos con Messi, que alcance este registro goleador 13 campañas seguidas (desde 2008-2009) habla de una época que no podrá ser superada en mucho tiempo.

Sin opciones en la Champions (5 goles, 6 partidos), el ‘Enano’ pelea en dos frentes: liga y copa. En el torneo doméstico respira cerca al Atlético de Madrid, y en la Copa del Rey (1 gol, 4 partidos) definirá el título ante el Athletic de Bilbao, el verdugo que lo dejó sin Supercopa de España (1 partido, sin goles) en enero pasado. Una revancha parece que se cobrará pronto.

Milagros de Cristiano

Cristiano Ronaldo consigue lo imposible. Antes de cumplir 30 años había jugado 718 partidos y anotado 462 goles. Su ambición y potencial, en tanto, creció tras cumplir tres décadas: en 335 duelos suma 308 tantos . El portugués supera los 91% de efectividad de cara al gol .

Entre el minuto 10 y el minuto 32 del triunfo sobre el Cagliari, ‘CR7’ anotó el triplete perfecto; es decir, un gol con la pierna derecha, otro con la izquierda y otro más de cabeza . Perfectos también son sus números en la temporada 2020-2021 con Juventus en la Serie A.

En 23 partidos firma 23 goles. Parece un dato inactual, que se puede repetir en cualquier momento de la carrera del portugués, pero explica su presente. Sin competencia en la élite de la Champions League (6 partidos, 4 goles) y en la Copa de Italia (3 partidos, 2 goles) esperando definir el título contra el Atalanta, Cristiano y Juventus ven por primera vez en 10 años cuesta arriba al Calcio italiano.

Los 10 puntos que lo separan del líder Inter de Milán (65) puede excusarse en la inexperiencia de Andrea Pirlo en el banco o la inestabilidad del plantel en la temporada, pero no en el aporte que da el portugués al equipo. Solo en Serie A ha marcado más del 50% de anotaciones.

Días después de la caída en la Champions League contra el Porto, comenzaron los rumores de una posible salida de ‘CR7’ en la ‘Vecchia Signora’. “Son normales tras una eliminación”, dijo Pirlo. El agente del portugués, Jorge Mendes, no desestimó que pueda volver al Real Madrid, aunque también existe interés del Manchester United. “Veremos qué pasa en el futuro”, respondió Zidane desde España.

En medio de estos idas y vueltas, Cristiano al fin se pudo manifestar por el récord alcanzado de convertirse en el máximo artillero de la historia del fútbol con 770 anotaciones. “Las últimas semanas estuvieron llenas de noticias y estadísticas considerándome el máximo goleador mundial de la historia del fútbol, superando los 757 goles oficiales de Pelé. Aunque estoy agradecido por ese reconocimiento, ahora es el momento de explicar por qué no reconocí ese récord hasta este momento”, dijo en sus redes sociales.

“Mi inmensa admiración hacia Pelé y el respeto que le tengo al fútbol de la mitad del siglo 20, me ha llevado a contar para él 767 goles, teniendo en cuenta como oficiales los nueve que marcó por el equipo del estado de São Paulo y el que firmó con el equipo militar de Brasil. El mundo y el fútbol han cambiado, pero no podemos cancelar la historia solo por nuestros intereses”, continuó expresando su admiración hacia Pelé.

En las últimas horas, medios italianos iniciaron el rumor que Juventus estaría pidiendo 29 millones de euros por la ficha de ‘CR7’ a final de temporada. Sin embargo, el portal especializado Transfermarkt cotiza al luso en 60M de euros, la mitad de lo que valía en el 2014 cuando alcanzó su pico de valor de mercado.

Cristiano ya movió 94M cuando pasó del Manchester United al Real Madrid el 2009, luego costó 100M cuando Juventus lo fichó el 2018 . El siguiente mercado de pases, sin dudas, puede dar un golpe de autoridad a los 36 años. Sean 100 o 150 los millones, será solo otro récord en su historial engordando su legado.

