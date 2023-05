El atletismo es el deporte base y en el Perú hay mucho de donde sostenerse. La selección nacional regresó del Sudamericano Sub 20 de Bogotá con 11 medallas, siete de ellas de oro para cumplir su mejor actuación en un evento de esta magnitud

La delegación nacional mejoró ampliamente lo que había cosechado hace dos años en el Sudamericano de la categoría que se organizó en Lima, con solo una presea de oro, dos de plata y cuatro de bronce. Esta vez, los siete oros se lograron en pruebas de medio fondo, a los que se suman dos preseas de plata y dos de bronce.

Anita Poma y Verónica Huacasi fueron las más destacadas, con dos medallas doradas cada una. Mientras Anita ganó los 800 y 1.500 metros, Verónica se impuso en los 3.000 y 5.000 metros.

Foto: Comité Organizados Sudamericano Sub 20

A punto de cumplir 19 años, Anita tiene el récord nacional de los 800 metros con un tiempo de 2:05:57 minutos que logró el año pasado en el Iberoamericano de España, batiendo una marca que reinada desde 1999, en manos de Faustina Huamaní.

2022 (mayo) - Anita Poma: 2:0672

1999 - Faustina Huamani: 2:07:04

Las medallas en el Sudamericano Siete oros, dos plata y dos de bronce ORO Anita Poma, oro en los 1500 metros. Anita Poma, oro en los 800 metros. Verónica Huacasi, oro en 3000 metros. Verónica Huacasi, oro en los 5000 metros. Luis Chávez, oro en los 5000 metros. Russel Cjuro, oro en los 3000 metros con obstáculos. Yeferson Cuno, oro en los 3000 metros con obstáculos.

PLATA Luis Chávez, plata en los 3000 metros. Elvis Companocca, plata en los 5000 metros.

BRONCE Luzmarina Choquepuma, bronce en los 3000 metros. Nider Pecho, bronce en los 3000 metros.





ANITA POMA: LA RESPONSABILIDAD ES MEJORAR EL RÉCORD”

¿Qué sensaciones de ganar las dos pruebas en el Sudamericano Sub 20?

Estoy feliz, ya más tranquila. Muy motivada porque esta competencia ha sido el inicio de la temporada, así que son buenas expectativas para lo que viene.

¿Y cómo analizas las marcas?

Bien por las medallas, pero no tan contenta con las marcas, aunque éramos realistas que por la altura no se podían bajar. En los 1.500 no tenía competencia y lidere toda la carrera. Traté de exigirme, pero en la altura se complica. En los 800 si me acerqué mucho a mi marca y correr así en altura me da buenas sensaciones para cuando corra a nivel del mar.

¿Cómo es que decides ser atleta?

En mi familia nadie se ha dedicado al deporte. Mi madre un poco en su etapa escolar, pero no se dedicó. Cuando tenía 11 años mi hermano mayor me inscribió en una carrera de calle y ahí empecé a correr. Ingresé al programa del IPD ya casi al cumplir los 13 años. Ahí inicié con la profesora María Caballón. Dos meses después conocí a mi entrenador Benjamín Tello y él me inscribe a mi primera competencia Sub 18 cuando tenía 13 en el 2017. Empecé corriendo 100 y 200 metros.

Inicias como velocista, entonces

La profesora hacía juegos de velocidad y en uno de esos días el profesor Benjamín fue a vernos. Ahí me destacaba y el profesor me llevó para hacer velocidad, pero me dijo que era como parte del trabajo para llegar a correr medio fondo. Con mi velocidad y ser de Huancayo me iba a ayudar a desarrollar la resistencia para correr los 800 y 1.500. A los 14 fue mi primera cerrera de 800.

¿Y de inmediato es que sientes que puedes seguir la carrera de atleta?

A los 14 años que empecé, gané mi primera medalla en unos Juegos Escolares Sudamericanos. Me hizo ver que era una habilidad que podía explotarla. Le tomé más importancia y ya no era solo un hobbie. Ahí me di cuenta de que el deporte ya formaba parte de mi rutina de mi vida.

Y ahora sabemos que estudias y compites a la vez

Fue mi objetivo. Algunas universidades se habían comunicado conmigo. Además del deporte, una de mis metas siempre fue terminar una carrera de salud. Me dieron una beca y la estoy llevando a la par estudiando odontología. Los primeros años estuvo tranquilo porque empecé en pandemia y las clases eran virtuales. Ahora voy, pero como desde el colegio siempre lo llevé a la par, es un hábito que tengo el organizarme.

¿Qué sensaciones de lograr el récord de mayores en los 800 metros?

Fue muy motivante para mí, mostrarme que soy capaz. Eso me ha impulsado mucho. El hecho de tener el récord te suma a tener la responsabilidad de mantenerlo. Tenemos un plan para ello y para mejorarlo, que es lo que se busca.

Y ya te toca pasar a la categoría de mayores

Estuve en mi primer Iberoamericano y fui a los Juegos Odesur. Ahí he visto el nivel de competencia de mayores. Va a ser un cambio brusco seguro, pero ya lo he conocido y estamos entrenando con ese objetivo, para estar a la altura.

--