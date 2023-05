Todavía le decimos Canchita, pese a tener ya 30 años. Todavía hay ilusión sobre el liderazgo futbolístico que pueda tener en selección cuando no esté, por ejemplo, Christian Cueva. Y todavía está fresca en la memoria su rush goleador: 33 goles en seis temporadas con Cristal, el equipo en el que mejor pareció sentirse en el Perú. Hoy, otra vez en el extranjero, ha vuelto a hacer goles: lleva 4 con el Al-Adalah de la liga de Arabia.

-¿A qué atribuyes este buen momento goleador tuyo, Christofer, allá en el Al-Adalah? ¿Qué ha cambiado de tu entrenamiento?

Sí, en realidad, es muy importante tener una regularidad, un buen nivel fuera de tu país, eso es muy importante. Incluso fue lo que nos planteamos al momento de venir aquí, de poder mantener un buen nivel, felizmente hemos ido avanzando muy bien y gracias a Dios estamos bien por acá.

-En esta posición casi de delantero, muy estratégica, llevas 4 goles en 25 partidos.

Sin duda es muy importante poder llegar al área, mi entrenador te pide llegar al área de sorpresa y es cuando también los defensas no se lo esperan y muchas veces te quedas libre cuando te encuentras como segunda opción. Eso es lo que vino pasando y felizmente he podido anotar goles de cabeza.

-El mercado árabe cada vez es más atractivo

Es muy importante poder mantenerse en buen nivel por aquí, lo más importante poder abrir puertas para nuestros compatriotas. Ese es siempre el objetivo, la idea, como lo hizo André (Carrillo), lo hizo Christian (Cueva) cuando estuvo acá y eso es importante.

ARABIA, EL CLIMA, SU PRESENTE

-¿Qué dificultades te encontraste en Arabia aparte del idioma, costumbres y horarios de entrenamiento?

Entrenamos por la noche mayormente, hay algunos meses que entrenamos por la tarde, cuando el clima es más fresco. En sí, es una cultura muy diferente a todas, la adaptación ha sido muy buena en todo este tiempo y son decisiones que al final uno toma y lo más importante es que la adaptación, fue buena, rápida y el trato de los compañeros, gente administrativa y el club viene siendo lo mejor.

-Te enfrentas a André Carrillo, ¿cómo es la relación que llevan?

(Se ríe) Para apostar no creo, pero sí tenemos una buena amistad, conversamos seguido, nos hemos juntado también ahí, en la capital donde está él. Tenemos muy buena química.

-Al Hilal invierte mucho en Arabia Saudí, ¿qué opinas sobre la posible llegada de Lionel Messi a la liga de Arabia Saudita?

En realidad no he visto nada. Más he leído por redes, pero Al Hilal es un club de mucha potencia y lo mismo pasó con Cristiano Ronaldo. Imagino que está dentro de sus posibilidades, como dices tú, de contratar a Messi. Al Hilal, es un club de mucha potencia y que pueda contratar a Messi y jugadores que ellos decidan.

-Hace un mes tu club enfrentó a Cristiano Ronaldo, quien les anotó un doblete, ¿cómo es la experiencia de tener en la liga a uno de los mejores del mundo?

En realidad, yo no llegué para el partido, lamentablemente. Estuve haciendo justo el tema de mi visado en España después de los amistosos de la selección, me demoré unos días y justo llegué un día antes del encuentro. Pero imagínate, es un lujo.

-¿Es la liga ideal la de Arabia Saudí para este momento de tu carrera?

Es una liga conforme pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo, va creciendo y ustedes ven los fichajes que contratan, son de buen nivel, jugadores muy competitivos que hacen fuerte la Liga y va creciendo. Yo creo que cada vez va a mejorar la Liga y se va a potenciar más y va a ser más fuerte. Yo jugando aquí veo una liga competitiva y más adelante va a seguir avanzando y creciendo.

-Tienes contrato hasta el 2024 con tu equipo Al-Adalah y siendo seleccionado, siempre hay ofertas. ¿El plan es moverte pronto?

Sí, sin duda, eso también es muy importante para mí poder tener posibilidades, para eso uno trabaja, entrena, compite y buscar una mejora. Seguramente, mientras vaya saliendo bien las cosas, se abrirá más puertas, sin embargo, ahora estoy enfocado en mi equipo y eso es lo más importante para mí. Después se verán las cosas, pero ahora estoy enfocado y concentrado con mi equipo Al-Adalah.

Christofer y su lado empresarial Christofer Gonzales, además del fútbol, ha decidido abrir un negocio propio. El fútbol no es para siempre.

LA SELECCIÓN

-Hablemos de selección. Jugaste contra Alemania unos minutos, ¿qué indicaciones te dio Juan Reynoso en aquel partido?

Sí, ese partido jugué como extremo por izquierdo. Las indicaciones fueron las que se trabajaron durante los entrenamientos, más que todo el sistema y movimientos. Pero nos encontramos con una Alemania que jugó en buen nivel, un equipo muy competitivo, venía de jugar el Mundial y con buen rodaje, ritmo. A nosotros nos sirve de aprendizaje, enseñanza respecto a ese partido, para tratar de cometer menos errores, equivocarnos menos y tratar los mínimos detalles positivos que nosotros podemos sacar lo vamos a mantener y las cosas negativas que podemos ver en el partido, tenemos que mejorar, eso es vital y sin duda hubo cosas negativas que vamos a mejorar para que no vuelva a ocurrir más adelante.

Christofer Gonzales jugó unos minutos ante Alemania |(Photo by Thomas KIENZLE / AFP) / THOMAS KIENZLE

-¿Cómo describes el trabajo de Juan Reynoso?

Él tiene su metodología, la ha plasmado con nosotros, hemos captado rápidamente y cuando hay detalles que pueda parar el juego y se detiene a corregir algún movimiento o postura de un pase. Para el juego y lo explica. Es un técnico que trata de buscar la perfección en los detalles del movimiento, control de balón, sea con izquierda o derecha. Trata que seamos mejores y que tengamos un poco más de inteligencia en algunos detalles del juego. Se anticipa, te adelanta cosas que en el partido luego pasa. Es un entrenador con mucho carácter y también es ganador, le gusta ganar y eso es importante para nosotros.

-¿Qué conversaste con Juan Reynoso en su visita a Arabia? ¿Qué se puede saber?

Los detalles negativos se conversan, se hablan, no solamente cuando él pueda hacer una gira, sino después del partido o en la charlas mismas, en los videos que se ven los detalles que nos equivocamos como equipo, en general, todo eso se maneja dentro de la interna, más que todo para mejorar y no nos vuelva a ocurrir en partidos de mucha importancia como son las Eliminatorias o Copa América.

-¿Es importante que Juan Reynoso viaje y se reúna con ustedes en los países que juegan?

Sí, claro que sí, es muy importante. Cada quien tiene su punto de vista en relación a lo que es el tema deportivo y personal, no solamente te habla de lo deportivo, sino te conversa, te pregunta de la vida personal, ¿cómo te vienes sintiendo? Eso es importante porque te ayuda a tener un mensaje más claro entre el jugador y el técnico.

-¿Hablaron sobre los dos amistosos contra Corea y Japón?

Sí, se ha conversado, son equipos que vienen de jugar un Mundial, viene con mucha competitividad y son selecciones con mucha experiencia, equipo dinámico, táctico, mayormente los equipos como Japón y Corea del Sur son tácticos y lo principal es contrarrestar sus virtudes. Es importante para nosotros medirnos contra ellos y bueno eso nos ayuda mucho para el inicio de las Eliminatorias.

-¿Cómo te sientes más cómodo en el campo? ¿De 6, 8 o extremo?

Como mayormente siempre he jugado, siempre lo hice de volante mixto, 8, con llegada al área viniendo de atrás. También en la selección he jugado de doble contención, pero mi posición, pienso que es el por medio, donde siento que puedo rendir mucho más que como extremo, a pesar que no tengo ningún inconveniente y he jugado varias veces, pero siento que puedo aportar mucho más en la parte central.

-¿Qué decirle al hincha sobre lo que viene trabajando de la mano de Reynoso?

Que sigan apoyando de esa manera incondicional, que continúe, que no pierdan la fe, sabemos que ahora hubo cambios y hay que apoyar a Juan, su trabajo, darle confianza a su trabajo y más aún siendo que es un técnico peruano. Ahora que tiene la posibilidad de estar en la selección de Perú hay que darle todo el respaldo. Nosotros como jugadores siempre vamos a querer lo mejor para Perú y para los nuevos valores que están saliendo, esa es la idea de los jugadores mayores que están en la selección, siempre recibir de la mejor manera a los nuevos futbolistas que se integran y darle esa confianza para que se desarrollen de la mejor manera. Los jóvenes son el futuro del país y más allá de lo deportivo, lo humano es importante y tratarlos bien como lo hemos hecho con Reyna, Castillo, Quispe, entre otros, pero eso es lo importante. Seguramente vendrán más y los compañeros lo van a recibir de la mejor manera. La gente tiene que saber que la selección es una familia y que juntos estaremos desde el inicio hasta el final.





